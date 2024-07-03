Добавляем больше креатива – финансовый гороскоп на 4 июля

Рекомендации и предостережения нашего гороскопа помогут читателям лучше понять, на что следует обратить внимание и какие возможности можно использовать.
Овен
Сегодня у Овнов, имеющих свой бизнес, в трудовом коллективе может сложиться непростая обстановка. Возможен конфликт между подчиненными, который вынудит вас развести противоборствующие стороны. Не исключено увольнение кого-либо из сотрудников. Из-за этих пертурбаций вы можете допустить отставание от графика работ. Также важно контролировать качество работы своих сотрудников.
Телец
Сегодня у Тельцов вероятны сбои в ритме работы. Основная причина нарушений ритма может быть из-за несогласованности в действиях и из-за не вполне достоверной информации. Особенно это относится к тем, кто часто совершает деловые поездки и контактирует со многими людьми: таксисты, посредники, коммерсанты, социальные работники, консультанты, преподаватели. Будьте внимательнее при работе с документами.
Близнецы
Сегодня Близнецов могут преследовать неудачи в финансовой и коммерческой деятельности. Попытка заработать деньги может вынуждать вас нести дополнительные незапланированные расходы, а отдачи от вложений не видно. Поступление денежных переводов в счет оплаты за выполненную работу может затормозиться. Особенно это касается сделок с недвижимостью, ремонтных и отделочных работ в помещениях.
Рак
Сегодня у Раков может усилиться желание проявлять активность для достижения практического результата. Однако звезды советуют вам не торопиться. Например, при установлении новых деловых связей, в коротких поездках и встречах могут проявиться деструктивные влияния, и, вместо укрепления связей вы можете получить обратный эффект. Аккуратнее обращайтесь с документами – есть риск утери важного документа.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют заниматься секретными делами, тайными расследованиями. Попытка что-то скрыть может обернуть публичной оглаской, которая может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Также будьте внимательны при контактах и избегайте заводить общие дела с теми, кто не является вашим доверенным лицом. Возрастает вероятность финансового ущерба в результате мошенничества.
Дева
Сегодня для Дев, которые работают в сфере акционирования бизнеса, неблагоприятно может сложиться этот день. Ваши инициативы на собрании акционеров могут не получить должной поддержки. Также могут не оправдаться ваши ожидания на начисление больших дивидендов по акциям. Кроме того, могут произойти неожиданные перемены и вам, возможно, придется в оперативном порядке корректировать свои планы.
Весы
Сегодня Весы могут чувствовать себя несвободными в принятии решений. Ваша инициатива может быть ограничена какими-либо обязанностями, исходящими от вышестоящего руководства. Рассчитывать на карьерный рост в этих условиях не приходится. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину, строго выполняйте приказы и распоряжения начальства, даже если вы с чем-то не согласны.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, которые собирались совершить дальнюю деловую поездку, в этот день неожиданно может поступить информация, побуждающая к отмене этой поездки. Отношения с иностранными деловыми партнерами могут обостриться из-за срыва прежних договоренностей и прочих сложностей. Также нежелательно подавать исковые заявления по имущественным спорам. Берегите свою деловую репутацию.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, занимающих руководящие должности, день может сложиться неблагоприятно. Прежде всего, ваши управленческие решения могут оказаться неэффективными. Звезды советуют воздерживаться от финансовых расходов, и не вносить структурных изменений в сложившийся уклад работы. Попытка провести реформы может обернуться замедлением темпа работы и снижением показателей.
Козерог
Сегодня Козерогам не рекомендуется принимать участие в массовых мероприятиях и делать публичные заявления. Попытка заручиться поддержкой и повысить популярность может обернуться неудачей. Если вы работаете в сфере услуг, то звезды советуют вам быть предельно тактичными и внимательными с заказчиками. В противном случае могут быть претензии заказчика и жалобы начальству.
Водолей
Сегодня Водолеям в ходе текущей работы, возможно, предстоит столкнуться с множеством препятствий. Офисные работники чаще, чем обычно, могут быть вынуждены приостанавливать работу из-за поломок офисной техники. Если вы проходите стажировку на новом месте работы и стремитесь получить навыки работы с инструментами, то, прежде всего, позаботьтесь о соблюдении правил техники безопасности.
Рыбы
Сегодня Рыбам творческих профессий, возможно, придется чаще сталкиваться с препятствиями. Несмотря на интересные замыслы, вам может быть, чрезвычайно сложно добиться их воплощения и еще труднее – получить одобрение публики. Не лучшим образом обстоят дела у консультантов, юристов, устроителей выставок и презентаций. При работе по свободному графику не откладывайте важные дела на последний момент.