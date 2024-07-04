Расцветет романтика – любовный гороскоп на 5 июля

Сегодня мы можем окунуться с головой в романтику.

Наш гороскоп подскажет, как лучше всего провести этот день, на что обратить внимание и каких ситуаций избегать.

Овен

Сегодня Овнам необходимо учитывать потребность любимого человека в заботе, душевной близости и эмоциональном взаимопонимании, а также возможно, в доверии, приватности и общем чувстве безопасности. Звезды рекомендуют не игнорировать подобные настроения, вовремя улавливать их и считаться с ними.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что это хороший день для романтической встречи и развития отношений, для проявления мягкой инициативы к сближению или примирению. Обстановка этих суток поможет вести себя ровнее, избегать лишней агрессии, грубости, импульсивности, навязчивости и эксцентричности.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит помнить, что этот день усиливает эмоциональность, повышает потребность в душевном тепле и духовном родстве. Если выбирается подарок партнеру, он должен символизировать заботу или напоминать о доме. Уместен «кулинарный» жест любви, в виде покупки или приготовления его любимого блюда.

Рак

Сегодня Раки очень привлекательны, но звезды советуют им побыть в одиночестве: это отличный день для того, чтобы отдохнуть, восстановиться и этим добавить себе еще больше естественной притягательности, а заодно разобраться в своих чувствах. Все романтические планы желательно перенести на завтра.

Лев

Сегодня Львы нуждаются не просто в общении, а в понимании, доверии и душевном тепле. В романтические отношения эта потребность тоже внесет свои коррективы: многим Львам захочется не эксцентричного флирта, волнующих приключений и чувств напоказ, а тихого доверительного разговора с близким человеком.

Дева

Сегодня Девам обстоятельства позволяют насладиться эмоциональной близостью с любимым человеком, и пропускать такую возможность звезды не рекомендуют. Запланированное или спонтанное свидание, которое состоится в этот день, каким-то образом повлияет на будущее – скорее всего, в положительном ключе.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют расставить для себя приоритеты. Например, решить, что им сейчас дороже: карьера, дом или отношения. Если все цели совпали и выбор невозможен, пора найти в них точку баланса и золотую середину, во избежание противоречий в планах и эмоциональных качелей.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов определенной вехой станут события и эмоции. Самое время свериться со своим любовным идеалом: с любимым человеком важно совпасть на всех базовых уровнях, включая духовный. Свободным Скорпионам есть смысл поискать идеальную любовь вдали от дома и привычных мест.

Стрелец

Сегодня Стрельцов день проведет через глубокие и весьма интимные переживания, которые им лучше разделить с по-настоящему родным человеком. Он покажет истинную меру близости и взаимопонимания, которая нередко будет выражаться в особой деликатности и умении тонко улавливать настроения без лишних слов.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды намекают, что им лучше подстроиться под вкусы партнера. Он (она) ждет эмоциональной обратной связи, и, несомненно, ее заслуживает. Чем тоньше настройка на чужие эмоции и потребности, тем удачнее пройдет свидание, а приятная встреча положит начало новому витку отношений.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что любовь неотделима от заботы и подлинной близости: эмоциональной, бытовой. Главным событием, влияющим на дальнейший ход романа, может стать вполне обычная житейская ситуация: она покажет истинное отношение лучше дорогих подарков и показных знаков внимания.

Рыбы