Не поддаемся на авантюры – финансовый гороскоп на 5 июля

Наш гороскоп помогает настроиться на положительный лад и принять верные решения, опираясь на советы звезд.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не полагаться на достоверность информации, поступающей из конфиденциальных источников. Также будьте осмотрительнее вести в отношениях с малознакомыми людьми. Рекомендуется отложить на другой день деловые встречи, поездки, оформление деловых бумаг. В ходе подготовки важного документа вы рискуете допусти ошибку, которая может привести к серьезным негативным последствиям.
Телец
Сегодня у Тельцов может повыситься вероятность финансовых потерь в связи с форс-мажорными обстоятельствами, а также из-за собственной опрометчивости. Возможно внезапное отключение электричества, поломка офисной техники, задержка банковских платежей по непонятным причинам. В некоторых ситуациях эти происшествия могут привести к упущенной выгоде. Воздержитесь от шопинга.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут почувствовать в себе усиление предпринимательской активности и желание действовать быстро и без промедления. Однако звезды предупреждают вас от принятия поспешных опрометчивых решений, поскольку ваши намерения могут войти в противоречие с мнением начальства. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то воздерживайтесь от реформирования и кадровых перестановок.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют воздерживаться от проведения тайных расследований. Возможно, многие важные дела будут происходить неявно, и борьба будет происходить за кулисами, методами интриг и обмана. Но для вас участие в интригах чревато ущербом для деловой репутации. У вас может возникнуть ощущение, что вашу активность кто-то пытается затормозить или ограничить. Не исключено снижение уровня работоспособности из-за плохого самочувствия.
Лев
Сегодня у Львов день может быть связан с разного рода форс-мажорными обстоятельствами, которые могут нарушить отлаженный ритм работы. Возможно, вы будете вынуждены в оперативном порядке корректировать свои планы. Велик риск понести убытки при проведении финансовых спекуляций. Чаще, чем обычно, может ломаться техническое оборудование, компьютеры, офисная техника.
Дева
Сегодня Девам может быть нелегко найти общий язык с деловыми партнерами при проведении в жизнь своих идей. Не рекомендуется торопиться с принятием управленческих решений. Ваша склонность к поспешному принятию и отмене решений может привести к непоследовательности в поведении. Также это не лучшее время для ведения переговоров и подписания юридически значимых документов.
Весы
Сегодня Весам звезды не советуют заниматься урегулированием юридических вопросов. При поисках и подготовке документов вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками. Деньги, вложенные в рекламную кампанию, в проведение презентации или выставки-продажи могут не принести желаемой отдачи. Сейчас вам выгоднее занимать выжидательную позицию и выполнять текущие дела.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут почувствовать в себе усиление духа предпринимательского авантюризма и азарта. Звезды не рекомендуют вам заниматься рискованными финансовыми вложениями и спекуляциями типа оптовой закупки товара с целью перепродажи. Возможны ошибки и сбои при проведении банковских платежей по безналичным расчетам. Воздержитесь от финансовых заимствований.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может произойти усиление разногласий со своим основным деловым партнером. Это тем более верно, если у вас имеется общий бюджет, и вы совместно пользуетесь арендуемой площадью. Также это неблагоприятный день для ведения переговоров и оформления документов на недвижимую собственность. Возможны споры по поводу того, как и куда этот бюджет расходуется.
Козерог
Сегодня Козерогам, которым по работе приходится часто контактировать с клиентами или занимающихся оформлением и визированием деловых бумаг в официальных инстанциях, возможно, придется столкнуться с бюрократическими проволочками. Рабочий ритм этого дня может быть излишне торопливым и суетным. Не следует браться одновременно за несколько дел. Выполняйте сначала наиболее приоритетную работу.
Водолей
Сегодня Водолеям может казаться, что они – великие комбинаторы, способные без особых усилий заработать много денег. Однако звезды советуют вам не поддаваться на авантюры, даже если вас будут заманивать вкладывать деньги в сверхдоходные проекты. Чем сдержаннее и консервативнее вы будете себя вести, тем меньше будет потерь. Рекомендуется воздержаться от принятия финансовых решений о крупных покупках.
Рыбы
Сегодня у Рыб, может наблюдаться напряжение в тех делах, которые относятся к недвижимой собственности. Не исключен материальный ущерб из-за поломок при проведении ремонта в жилищно-коммунальном хозяйстве. Сделки по купле-продаже и оформлению аренды могут внезапно расстроиться. В семейном бизнесе наблюдается нестабильность. Воздержитесь от инвентаризации движимого и недвижимого имущества.