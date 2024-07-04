Признаемся близким в чувствах – гороскоп на 5 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что общению с внешним миром стоит предпочесть контакт с близкими. В этот день хорошо слушать музыку, быть у воды, подводить итоги, медитировать и предаваться воспоминаниям. Также можно навести порядок в доме, заняться уборкой, сортировкой вещей, инспекцией запасов. Избавление от ненужного следует проводить деликатно: не стоит попирать семейные и национальные традиции, рвать родственные узы и закрывать себе путь к дому, выбрасывать вещи, дающие ощущение связи с прошлым.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют побыть дома или уделить внимание семье. Большого прилива энергии в эти сутки ждать не стоит, но есть исключение – домашние работы, житейские хлопоты и стремление помочь близким. Даже при нехватке физических сил и настроения эти сферы жизни способны дать мощную мотивацию. Хорошо заниматься хозяйственными делами, кулинарией, уборкой помещений или расчисткой территории.
Телец
Сегодня у Тельцов внимание может оказаться сфокусировано на семейных делах или на теплых родственных чувствах. Многие Тельцы автоматически окажутся в центре внимания своего ближайшего окружения – как источник гармонии, красоты, симпатии или активной помощи, физической силы. Это подходящий момент для того, чтобы поддержать отношения с семьей или обсудить в близком кругу наиболее насущные вопросы.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют поставить на первое место семейные и бытовые вопросы, жилищные дела, темы питания, кулинарии и ведения хозяйства. Это подходящий момент для того, чтобы сделать плановые покупки, а также произвести инспекцию запасов, отсортировать старые вещи и избавиться от ненужного. Возможно, в центре внимания окажутся потребности конкретного члена семьи, например, ребенка.
Рак
Сегодня для Раков этот день важен, поскольку естественным образом ставит во главу угла их собственные нужды. Эти сутки позволят им уточнить личные приоритеты, сберечь важное и попытаться избавиться от ненужного. Можно и нужно прислушаться к своему самочувствию, а также к своему сердцу, симпатиям. Не помешает пересмотреть текущий список своих покупок, уделить время анализу своего имиджа и стиля питания.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что это подходящий день для комфортного уединения согласно своим тайным потребностям, настроению и текущему самочувствию. Хороший вариант – посвятить эти сутки себе и своей частной жизни. Если общительность мешает вам быть в полном одиночестве или дела не позволяют отсутствовать, постарайтесь ограничиться узким кругом домочадцев, близких друзей или доверенных лиц.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что многое решат эмоции и чутье. На первое место могут выйти семейные чувства или любовные симпатии. В деловой сфере будет ценным ощущение доверия и духовного родства (но не стоит полагаться исключительно на него, например, заключать сделки без всяких гарантий). Хорошо провести этот день в обществе родственника, земляка или человека, с которым связано будущее.
Весы
Сегодня для Весов день может оказаться важным для профессиональной деятельности, а также для их положения в семье и (или) браке. Вдали от дома важна связь с родиной и соотечественниками. Текущие дела сегодня есть шанс уладить при помощи родственной или земляческой протекции. В принятии решений сыграют роль настроение и чутье. В случае интереса к карьерному росту важно поладить с начальником-женщиной.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день поможет отвлечься от ложных идеалов простым способом – напоминая о существовании идеалов истинных. Он может подарить гармонию в любви, указать верный духовный ориентир, дать надежду на разрешение юридического, финансового, семейного, жилищного или делового вопроса. Возможно, идеал найдется в чужих краях и придется создать целый план, чтобы постепенно к нему приблизиться.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов события и переживания этих суток станут психологическим рубежом. Тот или иной положительный кризис может случиться в домашних делах, личной жизни, финансовой области. Попутно может быть задета сфера привязанностей или духовная жизнь. Не стоит бояться проблем: они пройдут стороной или настигнут, но все пройдет мягко. В этот день лучше избегать лишней публичности и активного общения.
Козерог
Сегодня для Козерогов это значимый день, если они ценят сотрудничество, доверие и стабильность. Он подскажет, как гармонизировать атмосферу в любви и браке, поладить с домочадцами и родней, сберечь эффективный тандем с помощником или бизнес-партнером. Ключи к сохранению красивых отношений: дипломатичность, деликатность, баланс интересов, бережное внимание к привычкам, вкусам и нуждам второй стороны.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит ладить с коллегой, партнером, подчиненным, а также с человеком, который является объектом их заботы и опеки. Стоит поддержать теплые отношения и с теми, кто помогает в жизненно важных делах, в том числе, по знакомству: личный юрист или врач, доверенный помощник. Если в доме есть питомец, его тоже не стоит оставлять без внимания: он - член семьи, нуждается в уходе и ласке.
Рыбы
Сегодня Рыбам день может не дать ничего нового – зато укрепит их уверенность в своих позициях, в своем любовном, профессиональном, родительском или творческом потенциале. Он поможет им сохранить стабильность и устойчивость, подтвердит их права на дом или другие ценности. Рыб, поддавшихся соблазну и мысленно уже свернувших с надежного пути, он вовремя вернет к их истинным взглядам, чувствам и планам.