Обретем гармонию – любовный гороскоп на 6 июля

Наш гороскоп призван помочь читателям лучше понять возможные события и настроиться на продуктивное взаимодействие с окружающим миром.
Овен
Сегодня Овны не склонны принимать всерьез любовные противоречия, пока их отношения в стадии флирта или в романтической фазе: это всего лишь часть игры. Сложнее Овнам, которые сблизились со своей пассией до фазы общего быта: в нем противоречия порой нервируют и приходится подыскивать компромисс.
Телец
Сегодня Тельцам поможет удерживать в любовных отношениях гармоничный статус-кво благоприятное стечение обстоятельств. Их порывы и инициативы встретят у партнера полное понимание. Этот день хорош для реализации заранее составленных планов, но и спонтанная встреча обещает стать теплой и удачной.
Близнецы
Сегодня Близнецам душевная и бытовая близость с любимым человеком так же ценна, как интеллектуальная общность (а иногда и важнее). Им не покажется чем-то неуместным ведение увлекательных бесед на фоне бытовых хлопот, шопинга или приготовления пищи. Хорошая идея – домашний романтический ужин.
Рак
Сегодня у Раков позиция стабильна, отдельные сомнения или противоречия не могут поколебать их уверенности в себе. Оказавшись перед выбором, они сделают его правильно, или найдут компромисс, который их устроит. Это подходящий момент для того, чтобы дать роману дополнительный импульс.
Лев
Сегодня Львы очень эмоциональны, но не склонны выставлять свои чувства и симпатии напоказ. Свою личную жизнь они предпочитают (или вынуждены) скрывать от посторонних. Чтобы раскрыть душу, им нужна уверенность в тайне и защищенности. Для свидания сегодня желательно выбирать закрытую территорию.
Дева
Сегодня Дев звезды продолжат радовать, предлагая им приятные варианты. Это день эмоциональной гармонии. Также в эти сутки сравнительно легко прогнозировать развитие событий, рассчитывать время и возможности. Основную программу свидания, как и место встречи, можно планировать заранее.
Весы
Сегодня Весам звезды дают еще один день для оценки своих чувств, расстановки личных приоритетов и уточнения планов. Свидание в этот день окажется важным, но может протекать не совсем комфортно. Многие Весы будут вынуждены держать свои эмоции под контролем и соблюдать какие-то формальности.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не грозят новые любовные драмы и потрясения. Можно рассчитывать на благоприятное развитие романа совместными усилиями влюбленных или на стабильность в личной жизни, которая порадует после раздоров. Истинные чувства и привязанности без труда одержат верх над ложными и случайными.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов любовные противоречия разрешаются сравнительно легко, и даже иногда вызывают у них улыбку. Им удастся сохранить любовь, доверие или хотя бы добрые отношения, дающие надежду впоследствии вернуться к роману. Наиболее сложной стороной дня будут тонкие эмоциональные нюансы.
Козерог
Сегодня Козерогов любовные отношения будут чаще радовать гармонией и согласием, если они избегают неоднозначных нот и сознательно бегут от всякой двусмысленности, даже «невинной». Легкий намек на двойственность может добавить роману пикантности, но не должен быть его правилом и основой.
Водолей
Сегодня для Водолеев могут оказаться затруднены прямые контакты личного свойства, если они ищут новых знакомств, хотят флиртовать и развлекаться, предпочитают яркость и романтику рутине и быту. В ситуациях этих суток для влюбленных важнее душевное тепло, внимание и забота в житейских мелочах.
Рыбы
Сегодня Рыбам день обеспечивает максимальную ясность и гармонию, которые возможны в их личной жизни. Со страстностью и эмоциональностью у них соседствуют самоконтроль и толика расчета, что удерживает их от любовных ошибок. Им свойственны привязанность и верность. Они могут надеяться на взаимность.