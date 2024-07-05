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Превращаем жизнь в праздник – гороскоп на 6 июля

5 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

1-29 лунные сутки. На эти сутки приходится начало очередного солнечно-лунного цикла.

Превращаем жизнь в праздник – гороскоп на 6 июля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что есть все условия для того, чтобы сделать его приятным, предсказуемым и продуктивным без лишней суеты. Можно не спешить, следовать привычке или плану. Новолуние в знаке Рака предлагает повременить с энергичным общением во внешнем мире и побыть дома, наводя порядок в хозяйстве или наслаждаясь обществом близких людей. Хорошо отдать сегодня дань любви или нежной привязанности, погрузиться в мир искусства, музыки, садоводства, кулинарии. Возможна потребность в уюте, а также тяга к лакомствам, к сладкой, мучной или молочной пище.

Овен

Сегодня Овнам звезды не советуют спешить навстречу приключениям, покидать свой дом и бросать текущие дела ради веселья и развлечений. По возможности, стоит провести эти сутки в семье или за хозяйственными заботами, наводя порядок и уют в своих владениях. Полезно иметь план работ и список расходов: это поможет минимизировать финансовые, эстетические или гастрономические противоречия в быту.

Телец

Сегодня для Тельцов это гармоничный день. Они смогут получать от многих вещей удовольствие или выгоду, преуспевать в нескольких сферах. Часто им будет помогать в этом наличие плана: он позволит им разумнее распределять свою энергию, поддерживая баланс между бизнесом, семейными делами и личной жизнью. На фоне множественных успехов отдельные недоразумения будут казаться скорее забавными, чем драматичными.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут оказаться временно лишены доступа к интересующим их темам и возможности увлеченно обсуждать свои творческие задумки. На первом плане для них вплоть до ночи может оставаться быт, заработок или шопинг. Ведение хозяйства и бизнеса может требовать сопутствующих маневров и трат. Не исключены противоречивые моменты в финансовых делах, при совершении покупок и сделок.

Рак

Сегодня Раки могут не спеша и с комфортом приступать к новому этапу своих текущих дел. Машина их повседневных забот стронется с места мягко и плавно. У многих Раков будет возможность удобно организовать свой день, чтобы действовать согласно своим привычкам. Если они захотят, то смогут позволить себе какие-то удовольствия или покупки. Часто для них будут благополучно разрешаться колебания выбора.

Лев

Сегодня Львам звезды создают условия для комфортного и плодотворного уединения. Можно использовать его для текущих дел, домашней работы, любви, творчества, поправки здоровья. Особую роль сыграет эмоциональная атмосфера: в гармоиичном настроении будет приятнее и легче восприниматься любая ситуация. Желательно избегать в эти сутки активных контактов, открытых высказываний и лишней публичности.

Дева

Сегодня для Дев ориентиром служит план на будущее, который, скорее всего, им не требуется строить с нуля. Большинству Дев будет достаточно продолжить начатые дела или вернуться к работам, если в них был взят перерыв. Многие сферы жизни в этот день радуют стабильностью. Семейые, любовные и финансовые противоречия решаются сравнительно легко и просто. Возможна помощь от коллег, друзей или семьи.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют руководствоваться не только своими чувствами, вкусами и желаниями, но и соображениями долга, дисциплины, необходимости. Это подходящий момент для уточнения целей, приоритетов и планов. Многие Весы будут вынуждены согласовать свой имидж со своим статусом, должностью или состоянием здоровья. Важным ориентиром в этот день могут оказаться дела семейные или жилищные.

Скорпион

Сегодня Скорпионам день обещает ровное настроение, гармонию в личной жизни и возможность продолжения делового сотрудничества. Также он может порадовать добрыми отношениями с родней, особенно дальней. Можно рассчитывать на помощь, сочувствие или смягчение разногласий. Любовные, юридические и финансовые проблемы не будут критичными. Шаг, сделанный сегодня, получит хорошее развитие в следующем году.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут надеяться на хороший исход любого кризиса, особенно, связанного с домом, деньгами, семейными и любовными отношениями. Трудности будут устранены или смягчены. Удастся уладить вопрос о налоге, кредите, наследстве, взаиморасчетах. Найдутся подходящие варианты решения проблем или инструменты для выполнения нужных работ. Не стоит начинать новые дела и отправляться в поездки.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют сохранять фокус внимания на сотрудничестве, взаимной симпатии и эмоциональной обратной связи. На первый план могут выйти супружеские отношения, родственные узы, психологические или другие нюансы делового партнерства. Но не стоит выбирать этот день для сложных и запутанных переговоров любого рода, особенно семейных и жилищных: они чреваты дискомфортом и ловушкой.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше повременить с активными внешними контактами и посвятить эти сутки дому, семье. Хорошо заняться гигиеной, уборкой, нюансами лечения и питания. День может подчеркнуть заинтересованность в каком-то сервисе, в помощнике на свободной или платной основе. Также он может заставить о ком-то или чем-то заботиться, например, о капризном растении, о питомце или болеющем родственнике.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют стабильность и гармонию, а выбор действий оставляют на их усмотрение, давая им лишь общие подсказки. Этот день хорош для любви, приятного хобби и занятий искусством. Он укрепляет родственные привязанности и теплые чувства. Также он подходит для включения во многие работы – если это не шаг с нуля в пугающую неизвестность, а продолжение в рамках уже действующего плана.
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