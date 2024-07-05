Избегаем денежных тем – финансовый гороскоп на 6 июля

Сегодня не стоит говорить о финансах.

Наш гороскоп включает советы и предостережения, которые помогут читателям лучше ориентироваться в предстоящих событиях и принимать более обоснованные решения.

Овен

Сегодня для Овнов день может пройти неоднозначно. С одной стороны это благоприятное время для укрепления деловых связей, коротких поездок, деловых встреч и коллективного обсуждения планов дальнейшего развития. Вы сможете получить много полезной информации и использовать ее для своей выгоды. С другой стороны этот день неблагоприятен для регистрации фирм, открытия магазинов, мастерских, офисов.

Телец

Сегодня Тельцы могут иметь неплохие шансы для продвижения в карьере. У вас могут складываться стабильные взаимовыгодные отношения с вышестоящим руководством. Вам могут поручить выполнение ответственного заказа, с которым вы успешно справитесь. При этом, сегодняшний день нельзя назвать удачным для бизнесменов, которым предстоит заниматься рекламной раскруткой проектов.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут преуспеть в личностном развитии и повышении уровня квалификации. Бизнесмены могут увидеть перспективу роста после посещения выставки. Звезды советуют вам подумать о расширении ассортимента товаров и введении новых услуг. Вторая половина дня неблагоприятна для сделок с недвижимостью, оформления ипотечного кредита и договора аренды.

Рак

Сегодня у Раков хорошее время для получения дополнительных доходов помимо основной работы. Особенно это относится к тем, кто работает в сфере услуг: гостиничный, ресторанный бизнес, ночные заведения, санаторно-курортный отдых. Удаленная работа по выполнению заказов на фрилансе также проходит успешно. В конце рабочего дня лучше не планировать проведение деловых поездок и знакомств.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют сосредоточиться на коллективной деятельности и укреплении партнерского взаимодействия. Можно успешно заниматься перспективным планированием, проведением проектно-конструкторских работ, составлением бизнес-планов. Хорошо проводить переговоры на многосторонней основе – вы сможете предложить компромиссную формулу, которая устроит все стороны.

Дева

Сегодня у Дев день может сложиться успешно для поисков работы. В течение всего дня, и особенно во второй половине, появится несколько интересных вариантов. Бизнесмены могут найти и принять на работу тех сотрудников, которых давно искали. То же самое относится и к деловым партнерским отношениям. Также это благоприятное время для выстраивания отношений с коллегами и подчиненными.

Весы

Сегодня для Весов , имеющих отношение к издательскому и туристическому бизнесу, рекламным, дизайнерским студиям, а также дальней перевозке грузов, может сложиться хороший день. В трудовом коллективе может сложиться гармонический настрой на творческую работу. Успешно пойдут дела у тех, кто работает по свободному графику и самостоятельно принимает решения, когда и что ему следует делать.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут добиться существенных положительных сдвигов во многих сферах деятельности. Это отличное время для страхового бизнеса и укрепления системы безопасности. При необходимости можно обращаться в банк за получением ипотечного кредита. Неплохие шансы у творческих работников заявить о своих талантах и продвинуться вперед в реализации замыслов.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов хороший день для урегулирования бумажных вопросов, подготовки необходимых документов. В частности вы сможете преуспеть при выполнении финансовых и аналитических отчетов. Также это прекрасное время для подписания договоров, заключения сделок о партнерском сотрудничестве, преодоления бюрократических препон. Можно проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Козерог

Сегодня Козероги сумеют настроиться на активную деятельность, и вам удастся добиться многого. Ключ к успеху этого дня – налаживание четкой работы с коллегами по трудовому коллективу. Ваш деловой и конструктивный настрой может передаваться коллегам и подчиненным. В результате может существенно увеличиться производительность труда и, соответственно, растет уровень доходов.

Водолей

Сегодня у Водолеев дела могут складываться успешно. С коллегами удается выстроить доброжелательные отношения, что приносит свои положительные плоды в виде повышения уровня доходов. Также у вас может быть много интересных и перспективных идей, удача сопутствует вам в смелых и авантюрных проектах. Хорошо пойдут дела у тех, кто любит экспериментировать в поисках оптимальных методов работы.

Рыбы