Сглаживаем неприятные моменты юмором – любовный гороскоп на 7 июля

Наш гороскоп призван помочь читателям лучше подготовиться к предстоящим событиям, принять важные решения и найти гармонию в повседневной жизни
Овен
Сегодня Овнам несложно устанавливать контакт и поддерживать флирт за счет игры слов. Влюбленные Овны не останутся без вестей от своей пассии. Овны, пребывающие в поиске, будут пытаться заводить знакомства, иногда под влиянием искренней симпатии, а иногда, чтобы просто немного развлечься.
Телец
Сегодня Тельцов могут взбудоражить разговоры и новости этого дня, а еще они могут дать им мощный импульс. Получив известие, они могут не на шутку взволноваться, броситься искать ответы на поставленные вопросы или возможные решения для появившейся задачи. Звезды советуют не нагнетать напряженность заранее.
Близнецы
Сегодня Близнецов к активному общению с объектом симпатий толкают коммуникабельность и любопытство. Они могут провести много времени за перепиской, за обменом идеями и горячими новостями. Остроумные и эрудированные, они будут отличными собеседниками на любой стадии романтического знакомства.
Рак
Сегодня Ракам, не желающим быть одиночками, важно поддержать интересную остроумную беседу: это лучший способ и привлечь, и удержать чужое внимание. Впрочем, у многих Раков будет шанс компенсировать нехватку легкости и коммуникабельности другими качествами, например, красотой и личной харизмой.
Лев
Сегодня Львы привлекают к себе внимание своей говорливостью, чувством юмора и легким слогом. При первом поверхностном знакомстве личного характера многие Львы этим и ограничатся. В полной мере раскрыть свою душу и чувства они согласятся лишь значимому и уже любимому человеку, которому доверяют.
Дева
Сегодня Дев день подталкивает к общению, но личная беседа может смешиваться у них с дискуссиями на другие, менее приятные темы. Возможны не слишком гармонирующие с флиртом нотки жалоб, ворчливости и критичности. Не стоит «грузить» любимого человека своими текущими житейскими проблемами.
Весы
Сегодня для Весов возрастает вероятность получить от любимого человека известие или наладить с ним дополнительные линии связи. Взаимопонимание будет строиться на почве общих взглядов или интересов. Вместе с активным обсуждением текущих дел и новостей могут затрагиваться планы пары на будущее.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит относиться к разговорам этого дня, как к простой случайности. За весельем часто будут скрыты серьезные намерения, легкомысленным тоном могут говориться важные вещи. Не исключено, что за фасадом приятной беседы исподволь будут копиться напряженность и нервозность.
Стрелец
Сегодня Стрельцам становится проще поддерживать связь с любимым человеком, даже если он находится далеко. Стрельцы, которые общаются со своей пассией на расстоянии, могут оказаться в более выигрышном и психологически комфортном положении, чем Стрельцы, пребывающие в тесном близком контакте.
Козерог
Сегодня Козерогам будет проще поддерживать общение с представителями другого пола, если они обладают чувством юмора и не боятся говорить на потенциально опасные темы. Любые недоразумения и неловкие моменты в этот день можно сгладить шуткой. Но все же стоит знать меру и не подходить к опасной черте.
Водолей
Сегодня Водолеев партнеры склонны выводить на разговор, задавая им каверзные вопросы и задевая их слабые места. Свободным Водолеям звезды советуют откликаться на предложения о знакомстве: как минимум, это будет интересно, а позже интеллектуальный диалог вполне может перейти в более романтичный.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют обращать внимание на детали: они могут подчеркивать какие-то важные мелочи отношений или намекать на неочевидный «второй план» ситуации. Часть комментариев и веселых шуток (например, от коллег) может вызвать подозрение или внутреннюю напряженность.