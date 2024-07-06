Фантазируем и креативом на работе – финансовый гороскоп на 7 июля

Сегодня стоит примешивать творчество к работе.

Наш гороскоп призван помочь читателям лучше понять возможные события и настроиться на позитивный и продуктивный день.

Овен

Сегодня Овнам для успешной деятельности может потребоваться создать благоприятную обстановку на рабочем месте. Чем меньше факторов вас будут отвлекать, тем лучше вы сможете сосредоточиться на решении серьезных вопросов. В этом смысле успешно пойдут те дела, которые требуют сосредоточенного и углубленного изучения. Также это хорошее время для подготовки отчетной документации и завершения ранее начатых проектов.

Телец

Сегодня у Тельцов хорошее время для наработки новых деловых связей и укрепления прежних связей. Возможно, вам удастся находить оригинальный и тонкий подход к разным людям, и они готовы в любых вопросах идти вам навстречу. Причем многие новые связи быстро перерастают в приятельские и дружеские отношения. При необходимости вы можете обращаться за помощью к опытным специалистам.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут заработать больше денег, чем обычно. Для этого звезды советуют вам с утра запланировать предстоящие дела и методично их выполнять. Не тратьте времени на долгую раскачку, сразу включайтесь в активный рабочий ритм. Последовательность в действиях и планомерность – вот ключ к успеху на сегодня. Однако в течение дня вы можете не дождаться важной информации от партнера.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют полагаться на свою собственную инициативу и не ждать, когда кто-то придет к вам и сделает выгодное предложение. Сейчас вы способны самостоятельно формировать события и вести за собой других людей. Используйте это время для повышения квалификации. Наиболее перспективное направление сейчас – расширение бизнеса. Прежде всего, можно вкладывать деньги в рекламные акции.

Лев

Сегодня Львам может сопутствовать удача в тех делах, которые проходят кулуарно, без привлечения публики. Например, в результате переговоров с налоговыми или правоохранительными органами власти вы сумеете тихо урегулировать все недоразумения и проблемы. Это благоприятное время для погашения долгов и оплаты счетов. Могут вырасти доходы от частной подработки и от размещения депозитов.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют направлять свои усилия на продвижение коллективных проектов. Возможно, вам удастся проявить себя в роли миротворца и некоего объединяющего начала в тех делах, которые требуют коллективных усилий. В трудовой коллектив может снова вернуться тот коллега, который ранее увольнялся. Прилагайте усилия для строгого соблюдения сроков выполнения работы.

Весы

Сегодня у Весов , ориентированных на карьерный рост, могут открыться прекрасные возможности. Особенно это относится к тем, кто пользуется безусловной поддержкой со стороны коллектива подчиненных. Именно они могут сыграть ключевую роль в повышении вашего профессионального статуса. В целом это благоприятный день для выстраивания делового взаимодействия между начальством и подчиненными.

Скорпион

Сегодня Скорпионам могут открываться новые перспективы в бизнесе. Возможно, вы будете настроены на внедрение масштабных проектов, требующих подключения новых рынков. Расширение бизнеса невозможно без информационно-рекламной поддержки. Поэтому вложение средств сюда быстро принесет вам максимальную отдачу. Успешно могут проходить деловые поездки с целью изучения потенциала рынков.

Стрелец

Сегодня Стрельцы если ориентированные на финансовые спекуляции, давно присматривались к покупке оптовой партии ликвидного товара с целью перепродажи, то сегодня в первой половине дня будет прекрасное время для подобной покупки. Также это удачный день для того, чтобы воспользоваться услугами страховых компаний и застраховать свое имущество от чрезвычайных происшествий.

Козерог

Сегодня у Козерогов день может быть связан с активизацией партнерского сотрудничества. Вероятно, вы будете настроены дружелюбно и готовы идти на компромиссы в деловом партнерстве. Это оказывает положительное влияние на развитие вашего бизнеса. Хорошее время для тех, кто работает в сфере услуг и выполняет клиентские заказы. Вы сами, равно как и ваши услуги, будете пользоваться популярностью у клиентов.

Водолей

Сегодня Водолеи могут быть хорошо настроены на работу и могут выполнять текущие дела с большим воодушевлением и фантазией. Вам может помочь доброжелательная психологическая атмосфера в коллективе. Звезды советуют запланировать наиболее ответственные дела на первую половину дня. Старайтесь не тратить время на долгую раскачку и активнее беритесь за работу с утра пораньше.

Рыбы