Ловим тонкие намеки – любовный гороскоп на 8 июля

Сегодня нам стоит присматриваться ко второй половинке.

Астрологические рекомендации нашего гороскопа помогут каждому знаку зодиака понять, какие события и эмоции могут повлиять на их день, и как лучше справиться с возможными трудностями.

Овен

Сегодня Овны окажутся в делах сердечных удачливее, если сделают ставку на красноречие и интересное общение. Переход от слов к действию может обернуться сюрпризами, а иногда и неприятностями, которые в их планы наверняка не входили. Шаг, предпринятый сегодня, может дать непредсказуемый эффект.

Телец

Сегодня в Тельцах события способны зажечь искру повышенной креативности и страстности, что не всегда безопасно для них и их партнеров. Порой их инициативы будут эксцентричными, действия рискованными, а реакции деструктивными (например, их темперамент может начать «зашкаливать» в минуты ревности).

Близнецы

Сегодня у Близнецов общение с представителями противоположного пола может стать менее ровным. Те или иные неожиданности могут внести напряженность в разговор, создать помехи в ходе реализации совместного приятного плана. Под влиянием обстановки и сами Близнецы могут стать менее уравновешенными.

Рак

Сегодня Ракам не стоит рассчитывать на спокойное предсказуемое развитие событий в романтических отношениях. Многим Ракам, вовлеченным в любовную игру, придется покинуть свою зону комфорта и пережить приключение, иногда увлекательное и бодрящее, а иногда нервирующее и меняющее картину будущего.

Лев

Сегодня Львам стоит учитывать, что они во многом формируют ход событий собственными словами и эмоциональными реакциями. Они могут вызывающе вести себя сами или остро реагировать на чужое поведение. День располагает к эксцентричному непредсказуемому поведению, например, вспышкам внезапной ревности.

Дева

Сегодня Девам стоит помнить, что в этот день возрастает вероятность ненужных авантюр, которые ничего не прибавят к их любовной истории, но, как минимум, отнимут много сил. Не стоит планировать на сегодня инициативы личного свойства, например, начало регулярной переписки или романтического путешествия.

Весы

Сегодня у Весов нестандартные виражи событий делают любовные переживания ярче. Многое будет восприниматься остро и вызывать неожиданные эмоции. Возможно, удивит поведение партнера, слишком смелые и эксцентричные действия с его стороны могут нервировать. Не исключен страх перед исполнением желания.

Скорпион

Сегодня к Скорпионам обстоятельства в любой момент способны повернуться своей неожиданной или напряженной стороной. Причиной может оказаться их собственное эксцентричное поведение или аналогичное поведение партнера. В любом случае, звезды рекомендуют паре осторожнее играть с огнем.

Стрелец

Сегодня Стрельцы не будут испытывать особых проблем, если их общение с пассией продолжается в эмоциональном или интеллектуальном русле. Чуть сложнее будет Стрельцам, которые поддадутся импульсу и вознамерятся что-то срочно предпринять: их ждут сюрпризы и, возможно, досадные осечки.

Козерог

Сегодня Козероги , особенно предприимчивые, увлекающиеся и темпераментные, не прочь пережить в любви яркое и запоминающееся приключение. Звезды готовы подарить им такую возможность, но предупреждают, что авантюры не будут легкой импровизацией, могут отнять много ресурсов и даже принести стресс.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит учесть высокую вероятность проблем, которые могут сопровождать их романтические отношения – особенно, если делаются попытки предпринять ради их развития какие-то конкретные практические шаги. В парах, еще не научившихся ладить друг с другом, возрастет риск острых разногласий.

Рыбы