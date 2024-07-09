Вкладываем только в себя – финансовый гороскоп на 10 июля

Гороскоп включает рекомендации и предостережения, которые помогут принять верные решения и избежать возможных неприятностей.
Овен
Сегодня Овнам звезды не советуют совершать деловые поездки. Особенно это касается тех, кто работает в транспортных предприятиях и занимается перевозкой грузов. Кроме вероятных происшествий в дороге вы можете что-то напутать с сопроводительными документами. Бизнесменам не рекомендуется принимать на работу новых сотрудников – те, с кем будет подписан трудовой договор сегодня, могут вскоре уволиться.
Телец
Сегодня у Тельцов, связанных в своей работе с искусством и творчеством, в течение дня могут возникнуть проблемы. На пути от творческой идеи, замысла к его реализации вы можете столкнуться с трудностями. Коллеги могут не оказать вам должной поддержки и понимания. В ходе выполнения повседневной работы вы можете чаще, чем обычно допускать ошибки. Особое внимание уделяйте качеству в своей работе.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды не советуют заключать любые сделки с недвижимостью. Прежде всего, это касается договоров аренды, а также купли-продажи земельных участков. Обходите стороной игровые клубы и не принимайте участие в азартных играх на реальные деньги по интернету, поскольку велики риски все проиграть. Бизнесменам не рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Рак
Сегодня у Раков, занимающихся торгово-закупочной и посреднической деятельностью, неблагоприятный день может сложиться. Магазинная и рыночная торговля может показать снижение оборотов, а спрос на товары может упасть. Агенты по сделкам с недвижимостью могут столкнуться со срывом прежних договоренностей и невозможностью найти новых клиентов. Не лучший день для перевозки документов – есть риск потерять важный документ.
Лев
Сегодня Львы, основным источником доходов которых является торговля, могут запомнить этот день как неблагоприятный. Спрос на предлагаемые вами товары может снижаться и вместе с этим могут снизиться доходы. Звезды не советуют вам делать оптовые закупки товаров на базе. Вы рискуете приобрести неликвидный товар, который долго не удастся продать. Сосредоточьтесь на текущих делах.
Дева
Сегодня Девы могут стремиться проявить свою инициативу в бизнесе. Однако звезды сомневаются, что вы в состоянии сегодня правильно понимать и извлекать практическую выгоду из складывающейся ситуации. Будьте осмотрительнее и не торопитесь принимать важные решения. Старайтесь руководствоваться принципом – семь раз отмерь и один раз отрежь. Отношения с начальством могут осложниться.
Весы
Сегодня у Весов могут возникнуть обстоятельства, которые могут ограничивать свободу действий, сужать сферу активности. Одной из причин этого может стать поломка транспортного средства, без которого вы не в состоянии мобильно перемещаться, проводить встречи и решать текущие вопросы. Также у вас может ухудшиться самочувствие и это приведет к снижению уровня работоспособности.
Скорпион
Сегодня Скорпионов могут преследовать неудачи, и весь день может стать подобен полосе препятствий. В утренние часы могут осложниться отношения с представителями фискальной власти, которые могут учинить проверку. Намеченные ранее планы могут срываться по независящим от вас причинам. Вы можете почувствовать, будто кто-то или что-то связывает вас, сковывает вашу свободу и инициативу.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, занимающим руководящие должности в бизнесе, может быть трудно действовать согласно ранее утвержденному плану. В ход событий могут неожиданно вмешаться форс-мажорные обстоятельства. Вы можете поссориться с одним из учредителей фирмы и лишиться поддержки со стороны влиятельного покровителя. Старайтесь не делать того, что может привести к необратимым последствиям.
Козерог
Сегодня у Козерогов, ведущих судебные имущественные тяжбы, этот день может не привести к гармоничному урегулированию вопросов. Также не рекомендуется подавать исковые заявления в суд ввиду низкой перспективы для положительного исхода дела. Звезды не советуют вам заниматься раскруткой бизнеса, публиковать рекламные объявления в СМИ. Гораздо успешнее пойдут текущие дела.
Водолей
Сегодня для Водолеев, которые, так или иначе, причастны к внешнеторговой деятельности, день может сложиться неблагоприятно. Не рекомендуется отправлять оптовые партии товара в дальние перевозки. Если вам предстоят дела с представителями государственной власти, то постарайтесь отложить встречу на другой день. При обычной работе старайтесь не браться за излишне сложную и трудоемкую работу.
Рыбы
Сегодня у Рыб главной проблемой дня могут стать их отношения с деловым партнером. Дело в том, что ваш партнер может попасть в затруднительное положение, что может негативно отразится на вашем совместном бизнесе. Не исключено, что от вас потребуется оказать финансовую помощь партнеру. Со своей стороны воздержитесь от финансовых заимствований и поиска инвестиций в свои проекты.