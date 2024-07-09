Слушаем собеседников внимательно – гороскоп на 10 июля

9 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве предлагает не спешить и перед любыми работами складывать пазлы ситуации в общую картину, тщательно сводить детали в систему.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что только так можно отделить важное от случайного, полезное от вредного и выполнимое от нереального. День помогает мыслить критичнее, находить скрытые недостатки и сужать изначально широкую область задач – что будет особенно полезно в технической и медицинской сферах, а также там, где хочется избежать потери качества, прожектерства или напрасной траты времени. Желательно повременить с необязательными покупками, в том числе, с приобретением лекарств. Овен Сегодня Овнам придется стать практичнее и дотошнее. На первое место в эти сутки может выйти служебная или домашняя рутина, ведение хозяйства, поддержка здоровья, детальная проработка творческих затей. По мере уточнения планов могут возникать сомнения насчет отдельных нюансов (например, выполнимости каких-то идей), что не так плохо: сокращение объема задач позволит не отвлекаться на ложные цели. Телец Сегодня Тельцам лучше не форсировать события и брать паузу в любых делах, кроме самых срочных. Это особенно важно, если интересы направлены в сферу дома и семьи: здесь не помешает выждать, оценить обстановку, прислушаться к своей интуиции или к подаваемым судьбой знакам. Если прагматизм и трудолюбие не дают сидеть без дела, в ожидании нового поворота сюжета можно заняться доступными мелочами. Близнецы Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что подходящий момент для погружения в быт и семейные дела, для тех или иных хозяйственных работ. Стоит приготовиться к возможному непониманию с домочадцами на уровне убеждений и личных запросов. Придется держаться в рамках традиций или старых планов, иначе близкие будут считать, что вы хотите слишком многого, безответственны, заносчивы или расточительны. Рак Сегодня Ракам звезды рекомендуют обращать внимание на практические детали. Не стоит игнорировать знаки, намекающие на необходимость что-то пересмотреть, например, свой текущий список покупок, обращение с деньгами, диету, нюансы романтических отношений или имиджа. Именно через мелочи в этот день будет проще распознать ложные авторитеты, сомнительные планы, профессиональные и духовные обольщения. Лев Сегодня Львы , особенно июльские, могут смело доверять своим приятным предчувствиям, но им также не стоит игнорировать сомнения и предупреждения: судьба уже приготовила какой-то подарок, но он вполне может оказаться «с обременением». В ожидании перемен будет полезно вникнуть в уже известные детали и уточнить источник вероятных проблем – особенно, если речь идет о любви, о карьере или о деньгах. Дева Сегодня Девам звезды советуют быть объективными, не игнорировать собственные нужды и попытаться уточнить свою роль в общем долгосрочном сценарии событий. Не помешает прояснить свой профессиональный статус, отношение к себе со стороны авторитетных лиц и официальных инстанций. При этом будет вовсе не обязательно (а иногда и нежелательно) обнародовать свои мысли и выводы, лучше оставить их при себе. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что в ходе событий наметились приятные для них перемены, но к ним нужно подготовиться. Стоит уделить хотя бы один день отдыху, закрытию недавних дел и самочувствию (особенно, если имеются хронические недомогания и настало время для рутинных профилактических мероприятий). Также может дать пользу уборка в доме или уточнение мировоззрения, избавление от некоторых иллюзий. Скорпион Сегодня Скорпионы могут отдохнуть от накала страстей. Этот день не дает полной свободы, но способен принести больше комфорта в мелочах. Можно использовать передышку, чтобы привести в относительный порядок свои текущие дела, до определенной степени прояснить характер своих взаимоотношений с друзьями или перспективы будущего. Если в чем-то наступит разочарование, оно не будет слишком болезненным. Стрелец Сегодня у Стрельцов энтузиазм может пропасть. Многим Стрельцам придется вспомнить о хорошо знакомых им рамках и запретах, например, о сковывающих их свободу домашних планах, о профессиональных обязанностях или о состоянии здоровья, которое пока в чем-то их ограничивает. В течение дня может требоваться дисциплина, контроль, дотошность, терпение, строгий тайминг, перенос части встреч. Козерог Сегодня Козерогам день помогает включить свое природное практическое мышление, но иногда оно будет их подводить. Им стоит помнить, что легко допустить системную ошибку в оценке, диагностике и планировании, поддаться обаянию сомнительного мировоззрения и ложных авторитетов, впасть в заблуждение в профессиональной, научной или медицинской сфере. Возможны ошибки при оценке зарубежных реалий. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют детальнее вникать в причины незадач и неувязок. Это подходящий момент для попытки оценить размеры ущерба, глубину проблемы или масштабы ловушки (в том числе, когда дело касается домашних дел, выполнения договоренностей и состояния здоровья). Погружение в нюансы такого рода может быть не самым приятным занятием, но в итоге окажется намного полезнее наивной слепоты. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют внимательнее выстраивать взаимоотношения с нужными людьми и организациями, чтобы не допустить в них стратегической системной ошибки. Не стоит связываться с людьми, которые не разделяют вашего мировоззрения, а также с теми, чьи взгляды и предложения кажутся вам несерьезными и поверхностными: скорее всего, ваше чутье (особенно профессиональное) вас не обманывает.