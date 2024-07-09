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Верим своим предчувствиям – любовный гороскоп на 10 июля

9 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит слушать внутренний голос.

Верим своим предчувствиям – любовный гороскоп на 10 июля
Фото: Image by freepik

Наш гороскоп предназначен помочь читателям лучше понять возможные события дня и подготовиться к ним.

Овен

Сегодня Овны, интуитивно выбирая для выражения любви конкретные практические шаги, не ошибаются: это лучший путь из возможных. Тем не менее, есть вероятность, что любимый человек не оценит их старания и вдобавок будет пребывать в странном неустойчивом настроении. Звезды уверяют, что это ненадолго.

Телец

Сегодня Тельцы отслеживают любые критичные детали в своем романе и готовы работать над ними, если что-то не так, но, к их досаде, в личной жизни может наметиться короткая заминка. Опережать события не стоит, лучше использовать паузу для того, чтобы заново разобраться в своих чувствах.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит расстраиваться и делать далеко идущие выводы, если в их личной жизни что-то не ладится, например, срываются планы, молчит телефон или вдруг пропало недавнее вдохновение. Затишье означает не финал истории, а близкие хорошие перемены. Через день или два все наладится.

Рак

Сегодня Ракам не стоит удивляться колебаниям своих эмоций и настроений: в романе назрела новая фаза и многие нюансы внешних событий, вкупе с собственными навязчивыми ощущениями, на это вполне ясно указывают. У Раков, рожденных в середине июля, могут проснуться запоздалые чувства.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют не волноваться, если в делах сердечных у них возникла заминка или в собственных чувствах вдруг воцарился хаос: это скоро пройдет. Также сегодня противопоказана спешка: на пороге перемен лучше не опережать события, чтобы не оказаться в затруднительном положении.

Дева

Сегодня Девам лучше отложить в сторону любовную тактику и заняться стратегией. Например, попробовать честно оценить сложившуюся ситуацию и признать, что некоторые возможности в ней недоступны. Это особенно важно сделать, если к развитию романа есть системные преграды или наметилась разлука.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют взять в своей личной жизни перерыв, чтобы перевести дух и сделать перезагрузку. Весам, которые пережили паузу в романе не по своей воле и начали терять веру в хорошее продолжение любовной истории, пора настраиваться на долгожданные приятные перемены: они уже близко.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут удивить партнера переменой настроения. Вместо недавнего азарта они могут начать демонстрировать мелочность или эмоциональную отстраненность, подозрительно смахивающую на равнодушие. И это вряд ли будет элемент игры, поскольку сейчас Скорпионам и вправду нужна пауза.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно не пасть духом, если в личной жизни отсутствуют выраженные подвижки, например, задерживаются известия от объекта симпатий или работа не оставляет времени на приятное общение романтического характера. Звезды уверяют, что положение улучшается и хорошие перемены уже близко.

Козерог

Сегодня у Козерогов во взглядах на любовь и отношения возможна путаница и даже явная системная ошибка, но сами они часто будут уверены, что верно судят о происходящем и улавливают все нужные тонкости. Им лучше не спешить с важным шагом и подождать, пока не станет очевидным новый поворот событий.

Водолей

Сегодня Водолеев день может подтолкнуть к прагматичному и критичному взгляду на отношения, но не к потере интереса – наоборот, они будут следить за каждым шагом своего партнера. В поведении того возможна доля неопределенности, а в развитии романа заминка, но это ненадолго. Стоит верить своим предчувствиям.

Рыбы

Сегодня Рыб имеет немалое значение позиция их партнера в целом, например, система его взглядов или свод личных привычек, стратегический жизненный план на будущее или набор принципов в работе. Отсутствие совместимости в этой части может перевесить наличие взаимной симпатии.
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