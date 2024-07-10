Обмениваемся мнением и идеями – финансовый гороскоп на 11 июля

Сегодня нам стоит больше говорить с коллегами.

Наш гороскоп направлен на то, чтобы помочь лучше понять, чего ожидать в этот день и как наилучшим образом действовать в различных сферах жизни.

Овен

Сегодня у Овнов , имеющих в своем распоряжении недвижимую собственность или планирующих её приобрести, может сложиться хороший день. Рекомендуется относиться к недвижимости как к ресурсу для увеличения своих доходов. В первой половине дня можно оформлять ипотечный кредит. В конце рабочего дня удачное время для овладения новой техникой и приобретения навыков работы с инструментами.

Телец

Сегодня у Тельцов первая половина дня располагает к эффективной работе с документами. Также вы сможете найти нужную вам информацию и применить ее для решения актуальных вопросов. Успешно проходят короткие поездки и встречи, можно вести переговоры. В конце рабочего дня – удачное время для оказания услуг в сфере моды и развлечений. Творческий подход к делами может способствовать усовершенствованию методов в работе.

Близнецы

Сегодня Близнецы если с хорошим настроением начнут этот день, то и в дальнейшем дела могут пойти успешно. Благодаря вниманию к коллегам по трудовому коллективу, вы можете значительно упрочить свои позиции в нем. Вы можете почувствовать свой трудовой коллектив как единую дружную семью. В доброжелательной обстановке вы успешно будете продвигаться в решении текущих задач.

Рак

Сегодня Раки могут преуспеть в начинаниях, связанных с аукционами, организацией выставок, презентаций, концертных выступлений. В первой половине дня удача будет сопутствовать вам в оптовых закупках товара, предназначенного для перепродажи. Рекламное объявление в средствах массовой информации может принести вам быстрый положительный эффект.

Лев

Сегодня Львов день располагает к неторопливой и углубленной работе в обстановке тишины и уединения. Это хорошо для тех, кто работает удаленно на дому, занят научными исследованиями или проектно-конструкторскими разработками. В первой половине дня хорошее время для тех, кто работает в гостиничном, ресторанном бизнесе. Во второй половине дня удачно проходят сделки с недвижимостью.

Дева

Сегодня у Дев может сложиться благоприятный день для деловых поездок, проведения встреч, переговоров, обсуждения перспективных планов и сотрудничества. Особую роль и влияние приобретают те деловые партнеры, с которыми у вас установились приятельские дружеские отношения. Если вы плотно сотрудничаете с деловыми партнерами, то старайтесь согласовывать их планы со своими планами при принятии важных решений.

Весы

Сегодня Весы , занимающие руководящие должности или заинтересованные в карьерном росте, в этот день могут получить благоприятный шанс для продвижения. Не рекомендуется вносить серьезные изменения в стиль и методы работы. Любые попытки привнести новшества могут нарушить отлаженный рабочий ритм. Гораздо предпочтительнее последовательная и целенаправленная работа согласно ранее утвержденному плану.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют сосредоточить свои усилия на расширении своего бизнеса, спектра предоставляемых услуг и ассортимента товаров. Бизнесменам рекомендуется принимать меры по расширению географии бизнеса. Полезным может стать посещение международной научно-технической выставки. Переговоры с иностранными партнерами, могут открыть для вас новые перспективные рынки.

Стрелец

Сегодня Стрельцы , деятельность которых связана с медицинскими учреждениями, гостиницами, санаториями и акционерными обществами закрытого типа, могут получить неплохие доходы. В ваши руки может попасть информация о технологиях, которыми пользуются ваши конкуренты. Если вы умеете что-то делать на профессиональном уровне помимо основной работы, то можно подать объявление о выполнении частных заказов.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют активнее заниматься общественной деятельностью. Прежде всего, речь идет об организации и функционировании акционерных обществ, инвестиционных фондов, участии в волонтерских движениях. Вам удается проявить себя в роли удачливого миротворца и переговорщика. Другим позитивным направлением может стать проектно-конструкторская работа и планирование.

Водолей

Сегодня Водолеи , которые давно подумывали о смене места работы, в первой половине дня смогут отыскать вариант, который заинтересует. На текущей работе ваш труд может получить более высокую оценку. Начальство может материально поощрить ваш вклад в работу фирмы и, вероятно, предложит вам новое, более ответственное задание. Можно принимать участие в конкурсах.

Рыбы