Делимся секретами – любовный гороскоп на 12 июля

Наш гороскоп поможет подготовиться к важным событиям, избежать возможных трудностей и максимально эффективно использовать благоприятные моменты дня.
Овен
Сегодня у Овнов любовные отношения развиваются очень красиво, с нотками праздника. Даже самые сильные чувства будут выражаться в гармоничной форме. Этот день как нельзя лучше подходит для знакомств и свиданий, может спровоцировать сильный романтический интерес и новую многообещающую влюбленность.
Телец
Сегодня для Тельцов главный секрет любовной гармонии – удержать под контролем свой бурный темперамент. Не последнюю роль сыграет красивое оформление свидания, забота об эстетике в мелочах и умение договариваться. Если все сделать правильно, противоречия сгладятся, а взаимное притяжение возрастет.
Близнецы
Сегодня у Близнецов в личной жизни все складывается замечательно. Они обретают желаемое или получают неожиданный, но очень приятный подарок судьбы. Даже если в ситуации найдется какой-то подвох, он будет сглажен. Это прекрасный момент для начала романа или для его возобновления после перерыва.
Рак
Сегодня от Раков гармония любви требует определенных усилий – правда, чаще приятных и не тяжелых. Эмоциональной взаимности сегодня недостаточно, требуется также гармония на уровне обстановки. Возможно, придется позаботиться о красивом антураже, изысканных аксессуарах и подарках, стильном имидже.
Лев
Сегодня Львы станут еще привлекательнее и по этой причине начнут вызывать к себе много внимания. Вместе с притяжением в отношениях возможны нотки ревности. Порой ее будут провоцировать сами Львы, чтобы убедиться в своей роковой неотразимости – впрочем, они будут делать это достаточно мягко.
Дева
Сегодня Девы получат от свидания массу позитивных эмоций, если поведут себя согласно духу момента. Им стоит помнить, что в этот день важны эстетические и интеллектуальные акценты. В зависимости от ситуации, будет необходимо продемонстрировать хороший вкус, ум, осведомленность или изысканные манеры.
Весы
Сегодня Весы могут рассчитывать в любви на подарки судьбы, приятные подвижки и значительные успехи. Многие Весы будут очень привлекательными за счет своей красоты, обаяния, вкуса, общительности и эрудиции, а также некой изюминки в своем облике или характере, которая придает им особый шарм.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают наиболее мягкие, красивые и дипломатичные способы поддержки любовных отношений и нейтрализации противоречий. Не стоит упускать хорошую возможность попрактиковаться в них: навык ладить друг с другом убережет роман от критичных размолвок сейчас и в будущем.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит активнее пользоваться хорошими обстоятельствами этого дня: он делает личное общение веселым и гармоничным, внушает оптимизм насчет продолжения приятных знакомств. Сложатся предпосылки для флирта на дружеской вечеринке, для влюбленности в человека издалека или романа в путешествии.
Козерог
Сегодня Козероги вынуждены оглядываться на царящие вокруг правила, например, нюансы этикета или текущие модные тенденции. Не исключено, что в этих рамках им будет не очень комфортно. Это неподходящий момент для любовной инициативы, лучше поддерживать в отношениях сложившийся баланс.
Водолей
Сегодня Водолеям день сулит гармоничное и красивое развитие отношений. Есть условия для приятного поворота романа, примирения, новой влюбленности. Сопротивляться обаянию партнера, особенно иностранца, будет трудно. Взаимная тяга окажется сильнее других чувств – недоверия, потребности в личной свободе.
Рыбы
Сегодня у Рыб любовные отношения развиваются приятно и красиво, и именно в этом подвох. Внешнее может превалировать над внутренним, имидж над содержанием. Это подходящий день для флирта и завязки романа. Главное условие гармонии в постоянных отношениях – принцип взаимности во всем, включая мелочи.