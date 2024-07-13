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Подвернутся отличные возможности – финансовый гороскоп на 14 июля

13 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит хвататься за те шансы, что выпадут.

Подвернутся отличные возможности – финансовый гороскоп на 14 июля
Фото: Image by prostooleh on Freepik
Гороскоп призван помочь читателям настроиться на позитивный лад и избежать возможных неприятностей в этот день.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться хороший день для получения дополнительного дохода за счет налоговых льгот, ремонта помещений, гостиничного, ресторанного и санаторно-курортного бизнеса. Однако в первой половине у вас дня могут осложниться отношения с коллегами и иностранными партнерами. Также это не лучшее время для обмена мнениями и профессионального обучения.

Телец

Сегодня у Тельцов может сложиться прекрасный день для обзаведения полезными знакомствами, коротких поездок, телефонных разговоров, учебы. Хорошо обсуждать совместные планы в ходе проведения встреч с единомышленниками в неформальной обстановке. Могут преуспеть в делах работники транспорта, социальных служб, секретари, консультанты сетевого маркетинга и торговцы.

Близнецы

Сегодня у Близнецов, заинтересованных в карьерном росте, может сложиться благоприятный день. Успеха могут добиться те, кто склонен рассчитывать на свои силы, и действует планомерно и целеустремленно. Могут повыситься ваши творческие способности, изобретательность, смекалка. Хорошо пробовать свои силы в новом деле, в новой профессии. Это может позитивно отразиться на увеличении дохода.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют расширять свой кругозор и задуматься о раскрутке бизнеса. Прежде всего, речь идет о проведении рекламных акций. Можно вводить в оборот новые товары и услуги, расширять географию бизнеса за счет открытия филиалов в других городах и странах. Также это удачное время для тестирования новых логистических маршрутов доставки товара из других стран и регионов.

Лев

Сегодня Львы могут иметь неплохие шансы для поиска дополнительные источники доходов помимо основного. Вы можете получить работу на полставки, по совместительству. Можно подавать объявления о предоставлении частных услуг, в том числе удаленно, на фрилансе. Вместе с тем, утром вы можете понести материальные убытки в результате неудачных финансовых инвестиций.

Дева

Сегодня Девы могут почувствовать прилив энергии, что может дать усиление личной активности и желание проявить себя в бизнесе. В коллективной работе вместе с единомышленниками вы наилучшим образом сможете реализовать свой потенциал. Однако в первой половине дня звезды не советуют вам заниматься вопросами недвижимости. Кроме купли-продажи, это касается выполнения ремонтно-строительных работ.

Весы

Сегодня Весы, занимающие руководящие должности, смогут значительно укрепить свои позиции за счет поддержки со стороны подчиненных и умения находить нестандартные выходы из сложных ситуаций. Можете быть уверены в том, что ваши сотрудники точно и в срок выполнят ваши приказы и распоряжения. Также вы можете добиться успеха на поприще закулисных переговоров и тайной деятельности.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды рекомендуют заниматься рекламной раскруткой своего бизнеса. При этом следует иметь в виду, что наибольшего успеха вы сможете достичь только во второй половине дня. По крайней мере, утром нежелательно делать капиталовложения и заниматься поиском инвестиций. В это время возможны технические поломки и срывы планов. А в конце дня вы сможете расширить клиентскую базу.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют воздерживаться от проявления инициативы в бизнесе. Возможно, вы будете чувствовать повышенную раздражительность и будете склонность к острым реакциям на справедливые замечания руководства. Особенно это касается ситуаций, когда наметилось отставание от графика. Будьте осмотрительнее при работе с машинами и оборудованием.

Козерог

Сегодня у Козерогов в первой половине дня могут возникнуть осложнения в делах. Ваш рабочий ритм может быть нарушен представителями фискальных властей. Вероятны проверки и контрольные закупки, с целью выявить нарушения законодательства. Вы можете чувствовать стеснение своей свободы действий. Другая сложная тема может быть связана с попытками тайных недоброжелателей нанести ущерб вашей репутации.

Водолей

Сегодня Водолеи могут столкнуться с возрастанием количества технических поломок и отказов в работе электрооборудования. Может произойти внезапное отключение электричества в вашем офисе или мастерской. При работе на компьютере сохраняйте копии важных файлов и документов. Звезды не советуют вам заниматься испытанием новой техники и проводить пусконаладочные работы.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды не советуют вести переговоры и подписывать официальные документы. В это время возрастает риск допустить критически важную ошибку, из-за которой вы рискуете понести ущерб в дальнейшем. Отнеситесь со вниманием к тому, что будет предлагать деловой партнер. В случае возникновения разногласий, отложите разговор на вторую половину дня.
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