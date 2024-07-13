Ждем бурную вспышку – любовный гороскоп на 14 июля

Гороскоп предлагает советы и рекомендации, помогающие справиться с потенциальными трудностями и воспользоваться благоприятными моментами дня.
Овен
Сегодня у Овнов нет поводов для беспокойства, но и новых ярких событий тоже мало. Совсем иным станет вечер: он не только подарит всплеск взаимного влечения и фантастические эмоции, но и внесет в приятное общение с пассией ноты напряженности, например, даст повод для ревности.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют всячески оберегать в своих любовных отношениях баланс интересов, иначе вечером даст о себе знать его хрупкость. Чем сильнее будет в конце дня взаимная тяга влюбленных, тем острее окажутся ее побочные эффекты (ревность, нервозность, психологическое давление).
Близнецы
Сегодня для Близнецов день начнется приятно, но закончиться может на другой ноте. Возможно, станет другим настроение, подведет самочувствие или что-то изменится в нюансах обстановки. Если не хочется нарушать гармонию и портить впечатление от общения, свидание лучше не откладывать на вечер.
Рак
Сегодня Раков может сопровождать неуверенность, их цели часто будут двойственными. Самые важные события в отношениях с представителями противоположного пола ждут их вечером: с его приходом обострятся чувства, возрастет сексуальность или появится непреодолимая жажда любовных авантюр.
Лев
Сегодня Львы чувствуют себя непринужденно и комфортно. Они даже могут решить, что не так уж влюблены и способны прекратить роман по первому же своему капризу. Однако вечер покажет истинное положение дел, подчеркнув их эмоциональную или сексуальную зависимость.
Дева
Сегодня Девам удастся поддерживать общение с любимым человеком в легком стиле, который может им очень понравиться и даже показаться идеальным. Но в конце дня что-то изменится, например, станет более эмоциональным тон разговора или в нем начнут затрагиваться чуть более сложные темы.
Весы
Сегодня у Весов преобладают позитивные ноты, а в их романтических отношениях, как им кажется, царит полная гармония. Вечером им предстоит убедиться, что идеал недостижим и даже счастливым парам не избежать затруднений – вопрос лишь в том, окрепнет в итоге любовь или ослабеет.
Скорпион
Сегодня Скорпионам удастся (или придется) поддерживать в своих любовных отношениях хрупкое равновесие. В конце дня ожидается всплеск эмоций или новый критичный поворот в романе, на который Скорпионы не смогут не реагировать, а некоторые из них сами решат проявить в любви инициативу.
Стрелец
Сегодня Стрельцов судьба благоволит романтическим замыслам и контактам. В это время они могут с легкой душой продолжать флирт или строить дальнейшие планы в личной жизни. С приходом вечера для них возрастет риск стать игрушкой страстей, жертвой неких иллюзий или роковых обстоятельств.
Козерог
Сегодня Козерогам важно соблюдать в личных отношениях баланс интересов и избегать двусмысленных ситуаций. Вечером можно поддаться страстям, но помня, что управлять ими будет нелегко: не исключено, что порыв эмоций и желаний заведет дальше, чем хочется, и принесет больше волнений, чем нужно.
Водолей
Сегодня Водолеев успокаивают утренние и дневные события. Им стоит помнить, что гармония и взаимопонимание покоятся на шаткой основе. Вечером отношения могут принять иной оборот, чреватый как бурной вспышкой взаимного влечения, так и критичными разногласиями, психологическим давлением.
Рыбы
Сегодня Рыбы истинный эмоциональный подъем испытают не сразу. Скорее всего, это произойдет вечером, именно в это время они смогут дать волю своим чувствам и полноценно выразить их (если захотят). Звезды приветствуют это, с единственной оговоркой: не стоит тратить свой пыл по пустякам.