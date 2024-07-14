Рекламируем свои таланты – финансовый гороскоп на 15 июля

Гороскоп расскажет, как лучше справиться с трудностями и воспользоваться благоприятными моментами.
Овен
Сегодня Овнам в первой половине дня звезды советуют больше внимания уделять состоянию своей недвижимой собственности. Не исключены поломки в коммунальном хозяйстве. После полудня у вас могут быть неприятности с правоохранительными органами власти. Держитесь подальше от теневой и незаконной экономической деятельности и будьте готовы к проверкам представителей фискальных властей.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться отличное время для торгово-закупочной и посреднической деятельности. Консультанты сетевого маркетинга имеют неплохие шансы для увеличения количества подписчиков и объема заказов. В конце рабочего дня участятся технические поломки на производстве и электроэнергетике. При работе на компьютере заблаговременно сохраняйте копии важных файлов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов если имеется недвижимая собственность, которую они используют для своего бизнеса, то в первой половине дня доходы от этого могут значительно вырасти. Также может успешно пойти работа у строителей, коммунальщиков, озеленителей. В конце рабочего дня могут усилиться противоречия с деловым партнером. Не рекомендуется в это время подписывать соглашения о сотрудничестве.
Рак
Сегодня у Раков может значительно усилится прилив энергии, что может положительно отразиться на предпринимательской активности. Благодаря готовности идти на контакты и успешной работе с информацией вы сможете укрепить свои позиции в сфере деловых связей. Торговцы смогут сделать взаимодействие в бизнесе более эффективным и оптимальным. Работа с документами также может пойти успешно.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют оставаться в тени и не делать публичных заявлений. Это хорошее время для тех, кто работает гостиничном и ресторанном бизнесе, а также выполняет охранные функции на режимных объектах. Если вы ищите возможность для дополнительного заработка, то в первой половине дня имеете неплохие шансы найти подработку на полставки или по совместительству.
Дева
Сегодня Девы смогут наилучшим образом проявить себя в коллективной работе. Прежде всего, это касается тех, кто играет активную роль в акционерных обществах и общественных организациях. Также важно, чтобы ваш трудовой коллектив состоял преимущественно из ваших единомышленников. Можно занимать подготовкой и проведением собраний, вести проектно-конструкторские разработки.
Весы
Сегодня Весы могут иметь хорошие шансы для продвижения по карьерной лестнице. Вышестоящее руководство может положительно оценивать ваши профессиональные качества. Укрепление положения на занимаемой должности во многом может стать возможным благодаря тайному покровительству со стороны влиятельного человека. Ваши отношения с начальством заметно укрепляются.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов могут открываться хорошие перспективы для экспансии в бизнесе и расширения сфер влияния. Бизнесменам и инженерам может быть полезным посетить международную научно-техническую выставку. Это даст вам мощный импульс для понимания перспектив и революционных решений. Иностранные партнеры могут пригласить вас в ознакомительную поездку.
Стрелец
Сегодня Стрельцы, занимающие руководящие должности, смогут предпринимать успешные и энергичные усилия по реформированию структуры бизнеса. Вместе с этим звезды советуют вам делать давно назревшие кадровые перестановки. Ориентируйте себя на обновление и отказ от всего устаревшего. В вашем бизнесе может усиливаться приток финансов, доходы могут вырасти.
Козерог
Сегодня Козероги, находящиеся в состоянии имущественных судебных тяжб, могут получить счастливый шанс урегулировать многие свои юридические проблемы. Рекомендуется искать компромиссные решения и идти на мировые соглашения. Ваши оппоненты могут быть настроены на мир. Успешно проходят массовые мероприятия, выставки, конкурсы, соревнования, консультации.
Водолей
Сегодня Водолеи, проходящие производственную практику или стажировку, могут использовать этот день с большой пользой для себя. Вы можете успешно овладеть навыками работы с инструментами, благодаря чему заметно вырастет ваша производительность труда. Звезды покровительствуют вам в любой сложной и трудоемкой работе, требующей умения вникать в детали и технические тонкости.
Рыбы
Сегодня Рыб, возможно, ожидает успешная деятельность в бизнесе. Интересно отметить, что во многом успех может зависеть от того, насколько ваш личный имидж, равно как и имидж вашей фирмы, соответствует требованиям ваших клиентов. Хорошо проводить рекламные акции, публиковать объявления в СМИ, заниматься устроительством выставок и презентаций.