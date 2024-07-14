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Мотивируем себя с самого утра – гороскоп на 15 июля 2024 года

14 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

10-11 лунные сутки. Сегодня не стоит рассчитывать на спокойствие.

Мотивируем себя с самого утра – гороскоп на 15 июля 2024 года
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что в течение дня будет явно или скрыто расти напряженность, а Луна в знаке Скорпиона усилит эмоциональную вовлеченность в события. Сферой риска могут быть сделки, совместные бизнес-активы, сложные работы, банковские операции, кредиты, долги, налоги, биржевые игры. Также могут набирать силу творческие кризисы, любовные страсти и сексуальные желания. Возможны моменты коварства. На таком фоне вредна беспечность. Не помешает тот или иной сдерживающий фактор в противовес авантюрным импульсам. Не стоит пренебрегать системной осторожностью и подстраховкой.

Овен

Сегодня Овнов день способен склонить к тем или иным рискам, может подтолкнуть их к опасной игре, сексуальному приключению или финансовой авантюре. В делах сердечных эти сутки разжигают страсть, любовь может быть неотделима от ревности, обид и чувства собственничества. В сфере свободного бизнеса опрометчивые действия чреваты непредсказуемым эффектом, досадным убытком или непредвиденными хлопотами.

Телец

Сегодня Тельцам важно вовремя пускать в ход сдерживающие рычаги, когда общение с нужными людьми начинает стремиться к опасной черте. Если взаимодействие становится неконструктивным, а отношения дороги, пора срочно «сбавлять обороты», иначе есть риск дойти до разрыва или создать прецедент для него в будущем. Возможно, одуматься всем участникам событий помогут совместные планы, цели и ценности.

Близнецы

Сегодня Близнецов обстоятельства этого дня не лишают источников гармонии, удачи и удовольствия, но вынуждают на время забыть о них по причине помех. Покой и комфорт могут оказаться невозможными, пока не улажено какое-то дело. Возрастает вероятность срочных хлопот, явно или подспудно растущего напряжения в рабочих вопросах. На фоне беспокойной обстановки могут появиться предпосылки для спешки или споров.

Рак

Сегодня Ракам день не обещает ровного хода событий. В любом деле и любой сфере их могут ждать приключения, иногда на грани риска. В то же время, представители этого знака будут иметь неплохой ресурс, который позволит им преодолеть препятствия или уверенно идти к разрешению возникшего кризиса. Возможно, это будет система правил, природная интуиция или твердая вера, добавляющая им уверенности в себе.

Лев

Сегодня Львам звезды дают шанс остаться в стороне от бурных событий, избежать стресса и риска. Но для этого им нужно уйти «за кулисы» и оттуда наблюдать за ситуацией, что может оказаться невозможным. Многих Львов выманит из их укрытия любопытство, жажда любви или потребность в общении. Стоит помнить, что в этот день повсюду возрастает градус напряженности, в том числе, в бизнесе и в семье, доме.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют заранее готовиться к непростому развитию интересующих их сюжетов и контактов, закладывая в планы на день риск неожиданностей. Даже если поначалу покажется, что все идет гладко, дальнейший ход событий способен удивить, взволновать или заставить нервничать. Предпосылки для приключений и нештатных моментов особенно вероятны в деловом и личном общении, в командировках.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют аккуратнее вести финансовые дела, управлять бизнесом и распоряжаться активами. Особого внимания требуют совместные ресурсы, заемные средства, общие вещи, вопросы, связанные с кредитами и налогами. Возможна тяга к биржевой игре, подаркам и другим потенциально рискованным видам дохода. Стоит уточнить список трат, иначе деньги уйдут не на необходимое, а на капризы.

Скорпион

Сегодня от Скорпионов зависит не все, но их поведение играет огромную роль, в том числе реакция на чужие действия. Этот день оставляет шанс остаться вне игры или подняться над суетой, но это возможно лишь при отличном самообладании или отрешенном духовном настрое. Если в игру вступают аппетиты и страсти, будет очень трудно остановиться, и в этом случае резко возрастает риск споров и ссор.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит учитывать коварство событий и ситуаций. Нередко они будут сталкиваться с «ловушкой, прикрытой цветами» или с тайной проблемой, которую не могут обнародовать без ущерба своей репутации. По возможности, звезды советуют не вести в этот день важные деловые переговоры и быть осмотрительнее в личных контактах, а также повысить осторожность в поездках и в проводимых работах.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют доверять собственной интуиции, если она рекомендует выждать, скрыть свои намерения и остаться в тени. Если нет свободных ресурсов, приключения и расходы нежелательны: многие дела, начатые в эти сутки, развиваются в режиме игры, непредсказуемой, небезопасной или убыточной. Хорошо иметь надежного друга или партнера, ответственность перед которым удержит от авантюр.

Водолей

Сегодня у Водолеев дела и отношения в зоне риска. Достижение любой цели потребует от них усилий, эмоциональных или материальных вложений. Могут возникнуть причины для спора и срыва договоренностей, сложности в бизнесе или браке. Возрастет вероятность проблем при проведении финального этапа работ. Наиболее спокойно и защищенно будут чувствовать себя Водолеи, уверенные в своем профессионализме.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют сохранять мудрое спокойствие, так как суета часто будет для них лишней: они рискуют потратить энергию и ресурсы, не получив взамен ничего ценного. Самодостаточными и невозмутимыми многим Рыбам поможет оставаться профессионализм, личный план, чутье или опыт. Некоторым Рыбам помешает участвовать в бурных событиях этого дня осторожность, временная слабость или робость.
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