Не лезем в чужие жизни – гороскоп на 16 июля

15 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

11-12 лунные сутки. В этот день бурлят страсти, сохраняются предпосылки для активности, волнений и рисков.

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Гороскоп на сегодня говорит, что возможны срочные дела. Вероятно логическое продолжение вчерашних событий с их кульминацией. Аспект Луны в Скорпионе к Меркурию сулит непростой стиль общения, разговоры на спорные болезненные темы. В любых работах, особенно завершаемых, велика доля сложностей и сюрпризов. Не все пойдет по плану, не исключается кризис. Достижение целей может требовать большой эмоциональной отдачи, изобретательности, физических усилий или материальных жертв. Не рекомендуются начинания с нуля, так как в них будет много проблем. Овен Сегодня для Овнов сохраняется вероятность пережить кризис или быть вовлеченными в авантюру. В течение дня достигнут пика непростые разговоры, возможна кульминация чувств или решающая минута в сложном деле. Могут потребоваться экстренные меры. Успех в эти сутки подразумевает готовность к риску, эксперименту или материальной жертве. Не стоит нарушать правила технической и финансовой безопасности. Телец Сегодня Тельцам стоит помнить, что накаляются страсти и в какой-то момент становится уже неважно, кто сделал первый шаг: важнее удержать баланс и сберечь взаимопонимание в принципе. Многие Тельцы, столкнувшись с вызовом или провокацией, сегодня склонны ответить тем же, подбрасывая дров в костер. Не лучшее время для открытия партнерского проекта, начала переговоров и заключения соглашений. Близнецы Сегодня Близнецам придется стать более расторопными и ловкими – либо найти помощников, обладающих этими качествами, и суметь с ними договориться. Не всегда в ситуациях этого дня достаточно авторитета, контактности и эрудиции, иногда важнее ответственность, чутье или готовность к выполнению неприятных дел. Возможны срочные хлопоты, осложнения в работах и приключения в коротких командировках. Рак Сегодня Ракам желательно не отступать перед трудностями и не бросать начатое. Решение любой задачи им в этот день по плечу, включая деловые, личные и творческие кризисы. Если не хватит собственных ресурсов, в неожиданный момент помогут друзья, обстоятельства или «высшие силы». Переживания этих суток, даже сложные и стрессовые, тоже пойдут многим Ракам на пользу, мотивируя их или закаляя их дух. Лев Сегодня Львов события держат в напряжении, упорно мешая им вернуться в их зону гармонии и комфорта. Велика вероятность рисков в бизнесе, осложнений в идущих работах, проблем в жилищных и налоговых делах. Возможен аврал, кризис. Личные беседы, семейные и служебные совещания могут обернуться критикой и раздорами, будет нелегко сохранять любовь, симпатию, дипломатичность. Дева Сегодня Девы в обстановке этих суток рискуют выбрать не самую удачную для себя тактику, которая осложнит им выполнение любой задачи. Многие Девы будут выбирать неподходящую линию общения или не там искать информацию, и в результате создавать себе проблемы там, где в другое время извлекли бы из стечения обстоятельств немало пользы. Нежелательно начинать дела и совершать поездки по собственному почину. Весы Сегодня Весам стоит помнить, что удача может изменить либо им самим, либо их друзьям и партнерам. Этот день способен навязывать излишне эксцентричные идеи. Он может склонять к небезопасным экспериментам, побуждать решать задачи за счет кредитов, манипуляций или рискованных игр. Поддавшись роковому импульсу, можно усложнить себе настоящее или будущее, добавить расходов, приключений и волнений. Скорпион Сегодня Скорпионам пригодится стрессоустойчивость, если они вовлечены в тесный контакт с другими людьми. Любое активное взаимодействие в этот день остается напряженным и потенциально проблемным и на словах, и на деле. Могут быть ненадежны партнеры, вспыльчивы друзья и близкие, коварны и непредсказуемы конкуренты и недоброжелатели. Не лучший момент для совместных начинаний, стартовых собеседований. Стрелец Сегодня Стрельцам лучше не проявлять инициативу, а подстроиться под требования момента и сосредоточиться на решении имеющихся задач. Стоит учесть высокий риск приключений и волнений, осложнений в работах, в общении и в коротких поездках. Возможен аврал в связи с завершением каких-то дел, проблема с техподдержкой. Не стоит отправляться сегодня в долгий путь и налаживать с нуля зарубежные связи. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют воздержаться от лишних авантюр и экспериментов, в том числе, предлагаемых друзьями, детьми и любимым человеком. В деловых и финансовых ситуациях важно понимать меру риска – в противном случае, будет обидно понести убытки или получить спорный результат, в котором выгода нивелируется затратами и пережитыми волнениями. Можно усложнить, а не упростить себе будущее. Водолей Сегодня для Водолеев это довольно проблемный день. Насколько успешно будут решены задачи, во многом зависит от личных качеств, а их не всегда достаточно (например, может не хватать опыта и сноровки в новом направлении). От рискованных задач и обсуждения болезненных тем лучше уклониться. Там, где уйти от работы или общения нельзя, требуется аккуратность, иначе возможны неудачи, размолвки, травмы, стрессы. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют не оглядываться на чужие мнения и не спешить втягиваться в чужие дела. В этот день лучше принимать решения, исходя из своих планов и опыта, а также подсказок своего чутья. В некоторых ситуациях опорой станет личное мировоззрение. Лишь сверившись со своими собственными программами и ценностями, вы сможете определить разумную меру своего участия в напряженных событиях.