Следуем своему сердцу – любовный гороскоп на 16 июля

Наш гороскоп дает рекомендации и советы, которые могут помочь в принятии решений и улучшении качества жизни.
Овен
Сегодня Овны влюблены и ведомы чувственным инстинктом. Также многих Овнов будет подстегивать жажда острых ощущений и ярких эмоций. Если они захотят найти их в любви, им стоит помнить, что необычные сильные переживания и действия «на грани» могут не украсить, а осложнить приятный ход романа.
Телец
Сегодня Тельцам события покажут, насколько хорошо они управляют собой, владеют своим сексуальным влечением или гневом. А также насколько они зависимы от действий партнера. В ситуациях этих суток сила притяжения примерно равна силе отторжения, слияние может смениться бурным разрывом и наоборот.
Близнецы
Сегодня у Близнецов любовные отношения могут подвергнуться испытанию неожиданными критичными ситуациями или утомительной повседневной суетой. Проверка будет пройдена, но у самих Близнецов или их пассий на душе может остаться неприятный осадок. Важное свидание на сегодня лучше не планировать.
Рак
Сегодня у Раков любовные истории проходят через волнующую критичную фазу и порой выводят их из душевного равновесия. Возможны опасные игры, провокации, эксперименты, риски, страсти, бурные драматичные сцены. Итог – выстраданное счастье, которое чем-то оплачено, например, деньгами или «нервами».
Лев
Сегодня у Львов взаимодействие с представителями противоположного пола вряд ли будет спокойным и ровным. Нередко представления самих Львов о любви и гармоничном союзе будут отличаться от представлений их партнеров, но именно на стороне последних будет перевес, позволяющий им навязывать свои условия.
Дева
Сегодня Девы зависимы от обстоятельств, не всегда имеют возможность вести себя согласно своей истинной натуре и базовым идеалам. О сказанном в этот день они позже могут пожалеть. Могут быть тяжеловесными их признания или обидными шутки. Не лучший день для знакомств и важных разговоров.
Весы
Сегодня Весам непросто: их партнерам (а иногда и им самим) может быть мало простых радостей, ровная жизнь может казаться им скучной. Возможна одержимость какими-то острыми ощущениями. Стоит помнить, что роман при этом может быть поставлен на грань кризиса, возможно, не стоит усердствовать в экспериментах.
Скорпион
Сегодня Скорпионы готовы ради любви на многое и эта решимость им пригодится. Их любовные победы потребуют большой самоотдачи и нередко будут достигаться вопреки, а не благодаря обстоятельствам. Может иметь место многословие, раздражительность, ревность, столкновение интересов или темпераментов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам трудно чувствовать себя в общении с любимым человеком легко и спокойно. Им может мешать роковое внешнее обстоятельство или их собственная внутренняя эмоциональная нестабильность. Возможны неприятные вести от далекой пассии, препятствия к встрече или другие досадные помехи.
Козерог
Сегодня Козерогам сложно избежать в любви волнений и сюрпризов. Любовная авантюра может оказаться вполне приятной, если она изначально добровольна, а не навязана. Если в ваши планы не входит энергозатратное романтическое приключение с непредсказуемым исходом, от свидания лучше отказаться.
Водолей
Сегодня у Водолеев в отношениях с представителями противоположного пола сохраняется значительная доля напряженности. Есть предпосылки для размолвок, роковых противоречий, сильных эмоций, язвительных слов и опрометчивых шагов. День способен разбудить вулкан ревности или мощный сексуальный потенциал.
Рыбы
Сегодня у Рыб обстоятельства продолжают искушать любовными приключениями и яркими ощущениями. Поддаться им или остаться на собственной волне, Рыбам лучше решать самим. Не тот момент, когда нужно подстраиваться в делах сердечных под чужие прихоти, лучше следовать своим планам и своему сердцу.