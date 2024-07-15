Раскрываем творческий потенциал – финансовый гороскоп на 16 июля

Креатив поможет в работе.

Наш гороскоп включает советы и предостережения, направленные на то, чтобы помочь читателям максимально эффективно использовать предстоящий день.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют прилагать усилия в том направлении, которое принесет вам наибольшую отдачу. Речь идет, прежде всего, о капиталовложениях в недвижимость и сельское хозяйство. Можно с успехом проводить строительные и отделочные работы, заниматься обустройством магазина и мастерской, выполнять обязанности в коммунальных службах.

Телец

Сегодня Тельцы могут преуспеть в торгово-закупочной деятельности. Возможно, вам удастся заключить выгодные договора на оптовую закупку товара с целью перепродажи. Может значительно ускориться торгово-денежный оборот, что ведет к росту доходов. Успешно могут проходить деловые контакты и вам, вероятно, удастся обзавестись новыми полезными знакомствами.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут наиболее успешно поработать, если занимают руководящих должностей. Поэтому работники на подчиненных должностях, а также индивидуальные предприниматели, смогут получить выгодную работу. При работе в трудовом коллективе старайтесь браться за такую работу, которую сможете выполнить самостоятельно.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют вести себя активнее. Успешно пойдет все те дела, инициатором которых будете вы лично. Особенно удачно пойдут контакты, поиск новых полезных знакомств и торгово-закупочная деятельность. Работники социальных служб, транспорта и связи почувствуют улучшение в делах. Консультанты сетевого маркетинга смогут привлечь новых заказчиков.

Лев

Сегодня у Львов день может благоприятствовать в индивидуальной трудовой деятельности. Особенно успешно пойдут дела у работников ресторанов, гостиниц и медицинских учреждений. Все виды тайной деятельности принесут вам успех. Можно публиковать объявления о предоставлении услуг и иметь возможность для дополнительного заработка помимо основного источника дохода.

Дева

Сегодня Девы могут преуспеть в любой работе, требующей творческого подхода и коллективных усилий. Вы сумеете найти единую формулу, которая объединит интересы и финансы самых разных деловых людей. Поэтому это прекрасный день для учреждения акционерных обществ и работы на общественных началах. Также хорошо пойдут дела в проектно-конструкторских бюро.

Весы

Сегодня для Весов , которые заинтересованы в карьерном росте, прекрасно может сложиться этот день. Если вы ищите новую работу с достойной зарплатой, то сейчас у вас может появиться хороший шанс найти подходящий вариант. Многое будет зависеть от поддержки со стороны тайного покровителя. Рекомендуется использовать свободные финансовые ресурсы для оплаты счетов по кредитам.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют сосредоточиться на укреплении вашей деловой репутации и авторитете фирмы. У бизнесменов может хорошо пойти расширение географии бизнеса, выход на новые рынки, в том числе и иностранные. Прекрасным стимулом в развитии может стать участие в международных научно-технических выставках и конференциях. Используйте этот день для повышения квалификации.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов , занимающих руководящие должности в государственных учреждениях, хороший день может сложиться. Вы можете проявить свои лучшие менеджерские и организаторские качества. Бизнесмены сумеют получить выгодные государственные заказы. Можно заниматься обновлением производства, делать капиталовложения. Успешное время для оптимизации бюджета и кадровых перестановок.

Козерог

Сегодня у Козерогов может сложиться прекрасный день для раскрутки проектов в бизнесе. Прежде всего, речь идет о размещении рекламных объявлений в средствах массовой информации, проведении презентаций и выставок. Может обрести второе дыхание партнерское сотрудничество с иностранцами и с деловыми партнерами из других регионов. Можно успешно вести переговоры и подписывать договора.

Водолей

Сегодня Водолеи могут добиться отличных результатов в работе, благодаря возросшему упорству и вниманию к деталям. Возможно, вы тяготеете к практическим делам, созданию материальных ценностей, того, что можно увидеть и потрогать руками. В этом смысле удача может ожидать тех, кто занят физическим трудом или использует в своей работе машины и технику.

Рыбы