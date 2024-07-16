Веселимся и развлекаемся – гороскоп на 17 июля 2024 года

16 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

12-13 лунные сутки. День подходит для отдыха, творчества, романтики и веселья.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что он способствует разнообразию впечатлений, расширению кругозора и интересному познавательному общению, помогает поладить с иностранцами, гостями и лицами женского пола. Луна в знаке Стрельца подскажет отличные способы сбросить накопившееся эмоциональное напряжение и на время забыть о сложностях в текущих делах. Если какой-то проект успешно подошел к концу, самое время отпраздновать этот факт. Хорошие сценарии на сегодня - любовное свидание, вечеринка, культурное мероприятие с позитивным оттенком, увлекательная игра, пикник на природе. Овен Сегодня Овнам день добавит любознательности, оптимизма и легкости восприятия жизни. Он способен отвлечь их от работы в поте лица, чтобы сделать из практиков романтиками, заставить взглянуть на небо или заглянуть за линию горизонта, оживить их интерес к любви, учебе или путешествиям. Нехватку физической энергии, вызванную усталостью или другими факторами, он может компенсировать им энергией духовной. Телец Сегодня Тельцам звезды предлагают отвлечься от сюжетов, которые отнимают у них много энергии, излишне волнуют или раздражают. Самое время обеспечить себе смену обстановки и разнообразие впечатлений, а заодно расширить кругозор, пополнить список контактов или копилку знаний. Общение в этот день станет легче и приятнее. Подходящее время для прогулок, для семейных и романтических вылазок на природу. Близнецы Сегодня Близнецам звезды предлагают отличные условия для гармонизации отношений, причем именно с теми людьми, которые их в данный момент очень интересуют и привлекают. Многие Близнецы получат возможность перспективных знакомств за рубежом, обмена мнениями и симпатиями с иностранцами, гостями, учениками, учителями, юристами, посредниками, своими работодателями. Также день хорош для любви и брака. Рак Сегодня Ракам день поможет иначе взглянуть на ситуацию. Смена угла зрения станет благотворной: найдется легкое остроумное решение для ряда задач. Эти сутки делают приятнее рутинные процедуры, включая лечебные, подсказывают варианты полезных блюд и стильных покупок, делают гармоничнее общение с коллегами и обслуживающим персоналом. Многие моменты этого дня служат расширению кругозора и поддержке связей. Лев Сегодня Львам день несет приятные перемены. Появляется возможность отдохнуть, заняться творчеством, развлечься в приятной обстановке, найти время для интересного хобби, учебы, любовной романтики, общения с детьми. Напряженные отношения становятся гармоничнее (в том числе, благодаря личному обаянию), есть надежда на примирение или договор. Не стоит отказываться от свидания, приглашения на вечеринку. Дева Сегодня Девы могут оказаться прикованы к дому и семье, а в разлуке и отъезде к родине. Также они могут интересоваться вопросами приема гостей или поиска пристанища в пути, например, бронирования гостиницы или аренды частного жилья. Повод для подобных мыслей часто будет приятным: отдых, творчество, романтический вояж. Возможен попутный интерес к какой-то экзотике, к подаркам и сувенирам. Весы Сегодня Весам события дают позитивный импульс, добавляют вдохновения и комфорта. Возрастает их общая удачливость. Многое сегодня дается им без усилий, в качестве подарка, награды или аванса. Сулит приятные впечатления поездка, прогулка, развлечение, вечеринка. Могут открыться перспективы отдыха, отпуска, романтического путешествия, свободного творчества, учебы или познавательных экскурсий. Скорпион Сегодня Скорпионам день может принести приятные покупки, выгодные сделки или доходы за счет творческой деятельности. При нехватке средств он дает надежду на легкое получение займа, но звезды советуют брать его лишь на короткий срок. Хорошо выбирать сегодня подарки и сувениры, принадлежности для учебы, путешествий и креатива, приобретать товары за рубежом и вести расчеты в международных валютах. Стрелец Сегодня у Стрельцов улучшается настроение, возрастает их привлекательность и повышается удачливость. Однако для истинного успеха и полноценной самореализации им важно не оставаться в вакууме, иметь обратную связь и быть услышанными. К счастью, такая возможность у них есть. Им легко поддерживать взаимные симпатии с иностранцами, попутчиками, учениками, учителями, аудиторией, авторитетными людьми. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют замечать хорошие стороны ситуации, но также помнить об их вероятных «подводных камнях»: то, что сегодня несет выгоду, приятные ощущения или вдохновение, может не подойти на постоянной основе (например, оказаться чересчур экзотичным и вредным для здоровья). Если что-то нравится, лучше не консервировать свои позитивные эмоции и наслаждаться моментом прямо сейчас. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют отвлечься от сложностей своего бытия. Этот день позволяет повеселиться и насладиться моментами гармонии. Можно отлично провести время в приятной компании, в обществе интересных собеседников, потенциальных друзей или любимого человека. В зависимости от вкусов и обстоятельств, можно организовать яркую культурную программу или побыть на природе, вдали от цивилизации. Рыбы Сегодня Рыбам , чтобы получить от ситуаций этого дня искреннее удовольствие, важно проникнуться духом момента и обстановки. Если это удастся, можно очень приятно и с пользой провести время, например, завоевать симпатию нужного человека. Не стоит игнорировать праздники и веселые моменты в доме, семье и рабочем коллективе, особенно, если в событиях этого дня принимают участие иностранцы, дети или гости.