Дурачимся и наслаждаемся – любовный гороскоп на 17 июля

Наш гороскоп поможет читателям лучше подготовиться ко дню, используя подсказки и рекомендации астрологов для принятия более осознанных решений и эффективного управления своими делами.
Овен
Сегодня Овнам звезды обещают приятные вести от любимого человека или другие хорошие моменты в личной жизни. День создает условия для заманчивых знакомств, может подать идею романтического путешествия в чужие экзотические края. Возрастут шансы на любовное увлечение в ходе поездки, отпуска или учебы.
Телец
Сегодня Тельцам звезды намекают, что личные отношения гораздо эффективнее укрепляются общими интересами и нотками веселья, а не африканскими страстями. Общение с любимым человеком станет в разы приятнее, если сменить обстановку. Это подходящий момент для прогулки, небольшого развлечения, пикника.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит пропускать этот день, если личная жизнь у них в списке приоритетов. Обстановка этих суток благоприятна для любой стадии развития любовных отношений, от интересной интеллектуальной беседы с намеком на приятное романтическое продолжение до примирения внезапно поссорившейся пары.
Рак
Сегодня Ракам звезды предлагают сменить акценты в своей любовной истории: поместить ее в другой контекст, подправить ракурс, иначе сложить отдельные пазлы. Некоторые ранящие моменты при этом утратят остроту. То, что еще недавно нервировало, вдруг покажется милым, легким или забавным.
Лев
Сегодня Львам звезды намерены сделать подарок в сфере личной жизни, обеспечив им поле для приятных знакомств, возможность для свободного развития начатого романа или повод для примирения после мучительной размолвки. Не теряйте время и свой шанс, в эти сутки ваша привлекательность творит чудеса.
Дева
Сегодня у Дев все отлично, если они чувствуют дух обстановки. Любовные аккорды сплетутся с нотами креатива и экзотики. Уместна романтическая поездка или вылазка на лоно природы, но можно неплохо провести время и дома – при условии, что это временная обитель без намека на рутину быта.
Весы
Сегодня у Весов любовные отношения становятся более гармоничными и приятными. У них больше возможностей ладить с любимым человеком (или пребывать в ладу с собой, если с ним в данный момент нет понимания). Возможны добрые вести. Подходящий день для новых знакомств и развития уже начатых отношений.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды рекомендуют стать более раскованными и почаще радоваться моменту, тогда и желанная гармония в отношениях придет быстрее. Атмосфера этого дня способствует веселью, общительности, увлеченности и влюбчивости, а постоянным парам напоминает о забытой романтике.
Стрелец
Сегодня на Стрельцов любовная фортуна обращает свой взор и начинает им помогать. На то, что вчера тревожило их, они начнут смотреть проще и без особого труда привлекут к себе внимание тех, кто им нравится. Для них не станет помехой расстояние, разность культурных традиций или языковый барьер.
Козерог
Сегодня Козероги имеют шанс приятно провести время в обществе объекта симпатий, если живут минутой и не склонны откладывать самое интересное на «когда-то потом». Это отличный день для свидания и веселья. Даже если рядом не человек вашей мечты, получайте удовольствие от общения и обстановки.
Водолей
Сегодня для Водолеев это день гармонии и позитивного взгляда в будущее. Болезненные противоречия будут смягчены или на время забыты. Любимый человек продемонстрирует приятные привлекательные стороны своего характера и против них будет трудно устоять, даже если еще вчера вы были в острой ссоре.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не быть слишком строгими и иногда отступать от своих жестких принципов в мелочах – в противном случае, есть риск так и не получить от свидания желаемой радости. Если любимый человек настроен повеселиться и подурачиться, не хмурьтесь и составьте ему компанию.