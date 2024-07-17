Проявляем всю серьёзность – финансовый гороскоп на 18 июля

Наш гороскоп направлен на то, чтобы помочь читателям подготовиться к предстоящим событиям, максимально использовать благоприятные моменты и избегать потенциальных неприятностей.
Овен
Сегодня Овнам, мечтающим продвинуться вверх по карьерной лестнице, звезды не сулят особого успеха. Что бы вы ни делали, но в течение дня будете ощущать некий тормоз, который мешает вашему движению вперед и вверх. Для многих из вас этим тормозом является внутренняя неуверенность. Также в этот день может ухудшиться самочувствие и может ослабнуть способность действовать энергично.
Телец
Сегодня у Тельцов наиболее проблематичным может стать вопрос о транспорте и деловых связях. Короткие и дальние поездки срываются, либо откладываются на неопределенный срок. Сильнее всего этот день затронет своим негативным влиянием тех, кто имеет отношение к торговле, транспорту, консультациям и работе с информацией. Не следует полагаться на надежность деловых связей.
Близнецы
Сегодня Близнецы, имеющие свой бизнес, могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств. Это может быть связано с задержкой поступления финансовых средств на ваши банковские счета. Поиски инвесторов также не дают вам удовлетворительного результата. В условиях финансового дефицита возрастает потребность в дополнительных расходах, что еще более усугубляет положение.
Рак
Сегодня у Раков наиболее проблемной темой дня может стать усиление разногласий с деловым партнером. Поведение партнера может казаться вам излишне эмоциональным и легкомысленным. А с его стороны вы можете услышать претензии в попытке решать все вопросы без учета его мнения. Постарайтесь найти компромисс или отложите принципиальный разговор на другой день.
Лев
Сегодня у Львов в этот день может сложиться эмоционально нестабильная атмосфера в трудовом коллективе. В середине дня может вспыхнуть конфликт по самому незначительному поводу. Старайтесь вести себя сдержаннее при общении с коллегами и не отвлекаться на посторонние разговоры, не имеющие прямого отношения к работе. Не следует доверяться данным вам обещаниям и самим кому-то что-то обещать.
Дева
Сегодня Девам творческих профессий звезды не советуют заниматься планированием. Вы можете переживать состояние эмоционального подъема в сочетании с невозможностью сделать что-то действительно реальное. Характерное чувство несобранности, распыления сил и времени создает условия для пустой и шумной суеты при нулевом результате. Не рекомендуется брать и давать деньги взаймы.
Весы
Сегодня у Весов на повестке дня может стоять вопрос о регистрации недвижимой собственности, оформления договора аренды или поиска жилья для работы в другом городе. Все это темы могут не найти сегодня удовлетворительного решения. Особенно это касается вопроса о проживании и регистрации приезжих рабочих. Сложное время для профессиональной учебы и командировок.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов основной задачей может стать сохранение тех деловых связей, которые у вас были наработаны за предыдущий период. Дело в том, что в результате возросшей эмоциональности вы способны на необдуманные поступки. И если данные вам обещания остались не выполнены, то может произойти разрыв отношений. Спешка и нетерпимость могут спровоцировать конфликт.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут испытывать напряжение в урегулировании финансовых вопросов. Дело в том, что потребность в финансовых расходах может резко возрастать, а доходы если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. Звезды советуют вам ограничить финансовые расходы и оставить только самые необходимые. Так вы сможете выровнять баланс своего бюджета.
Козерог
Сегодня Козерогов возросшая эмоциональность может негативно отразиться на деловых качествах. Прежде всего, звезды советуют вам не принимать важных решений под влиянием эмоционального импульса. Для вас может быть характерно непоследовательное поведение. В первую очередь от этого могут пострадать ваши деловые партнерские отношения, поскольку ваше поведение может производить впечатление ненадежности.
Водолей
Сегодня Водолеи могут попасть в ситуацию, когда вашу активность могут постараться ограничить внешние обстоятельства. В трудовом коллективе вы можете оказаться в изоляции, что также будет оказывать на вас психологическое давление. Хотя не исключено, что вы сами будете искать уединения для того, чтобы более глубоко сосредоточиться на работе. Берегите свое здоровье – самочувствие может ухудшиться.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут добиться хороших результатов по итогам дня, если исключат те виды деятельности, которые для них сейчас невыгодны. Прежде всего, в зону риска попадает работа в составе группы единомышленников: составление бизнес-планов, проектно-конструкторские работы, собрания акционеров и обсуждение перспектив развития. Работа, рассчитанная на получение результата в будущем, может оказаться неоправданной.