Говорим обо всем вокруг – любовный гороскоп на 18 июля

Гороскоп также предлагает советы и рекомендации, которые помогут лучше справиться с возможными трудностями и воспользоваться благоприятными возможностями.
Овен
Сегодня Овнам день создает отличные условия для приятного и веселого общения с любимым человеком в форме непосредственного контакта, переписки или видеосвязи. Также многим Овнам обстоятельства этих суток подскажут идеи заманчивых совместных мероприятий, например, романтического путешествия вдвоем.
Телец
Сегодня Тельцам стоит помнить, что любовные отношения заметно оздоровляет позитивный коммуникабельный настрой. Не стоит сдерживать себя, если захочется пошутить, поиграть, подурачиться. Однако стоит следить, чтобы в шутках не проскальзывали слишком явные ноты раздражительности, обид или критики.
Близнецы
Сегодня у Близнецов общительность преодолевает (или обходит) на своем пути все преграды. Важной частью их обаяния будет остроумие, эрудиция или литературный талант. День хорош для развития романа посредством словесного флирта. Найдется немало тем для беседы, а если нет, их легко создать.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что главным способом поддержки личных симпатий и романтических связей остается общение – желательно, веселое, познавательное, остроумное и непринужденное. Независимо от особенностей ситуации, лучше отвечать на поступающие сообщения, причем в позитивном живом тоне.
Лев
Сегодня Львам несложно поддерживать контакт с объектом своих симпатий: их собственная потребность в общении удачно гармонирует с ходом событий и обстоятельства зачастую сами идут им навстречу. Им не придется долго искать повод для встречи со своей пассией или тему для продолжения разговора.
Дева
Сегодня Девам важно оставаться на связи и откликаться на сообщения, иначе они могут пропустить возможность приятного знакомства или продолжения романтических отношений. Личные беседы сегодня должны быть познавательными, но без «занудства», в них ценны легкость, остроумие и непринужденность.
Весы
Сегодня Весы легко привлекают к себе внимание, завязывают разговор и поддерживают его. Их привлекательная манера общения не оставляет равнодушными собеседников другого пола ни в живом, ни в виртуальном разговоре. В дороге, включая дальнюю, многих Весов ждут приятные знакомства с попутчиками.
Скорпион
Сегодня Скорпионов обстановка склоняет к веселому и легкому флирту. Она хороша, если хочется завязать знакомство или разрядить атмосферу. Лучше не затрагивать сегодня серьезные темы, например, верности, ревности или доверия: как бы они ни были важны, в ситуациях этого дня они не очень уместны.
Стрелец
Сегодня Стрельцы покоряют любимого человека красноречием и эрудицией, обладают талантом развлечь и заинтересовать. Также многие Стрельцы подадут в выгодном свете свои широкие связи и социальную репутацию. Им есть смысл избегать длинных пауз: умолкнув, они рискуют утратить часть своего обаяния.
Козерог
Сегодня у Козерогов общение с лицами другого пола не должно становиться скучным. Легкий тон приветствуется в сложившихся парах и обязателен в новом знакомстве. Атмосфера этих суток подразумевает долю романтики, игры, юмора и креатива. Обо всем можно поговорить, но ни на чем не стоит зацикливаться.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды дают дополнительное время на укрепление взаимопонимания с любимым человеком – главным образом, в процессе приятного и веселого общения с ним. Не стоит пренебрегать этой возможностью: чем больше общих интересов, тем активнее будет развиваться роман в ближайшие недели.
Рыбы
Сегодня у Рыб атмосфера вокруг останется легкой, игривой и приятной, но не всем Рыбам в ней будет комфортно. Возможно, в чем-то она покажется им слишком фривольной. Если их любовная история развивается на работе, флирт может войти в противоречие с профессиональной этикой или служебным статусом.