Не обсуждаем денежные вопросы – финансовый гороскоп на 19 июля

Этот гороскоп помогает читателям подготовиться к предстоящему дню, предвидеть возможные события и эффективно справляться с возникающими ситуациями.
Овен
Сегодня у Овнов, работающих в сфере акционирования и высоких технологий, вероятны сбои в работе. Не рекомендуется проводить испытания техники и заниматься пусконаладочными работами ввиду высокой вероятности поломок. То же самое относится к тем, кто работает в электроэнергетике или в научно исследовательском институте. Неожиданные изменения могут побудить вас внести коррективы в планы.
Телец
Сегодня Тельцам, вероятно, будет нелегко сохранить эмоциональное равновесие. Обстоятельства бизнеса в течение дня будут претерпевать частые перемены. Особенно это относится к руководящим работникам и учредителям фирм. Если же вы работаете на подчиненных должностях, то можете столкнуться с переменчивым настроением своего начальника. Воздержитесь от инициатив.
Близнецы
Сегодня у Близнецов наиболее серьезной проблемой могут стать отношения с иностранными партнерами. Не исключено, что при оформлении груза товара, предназначенного для дальней перевозки, будет допущена ошибка. Старайтесь тщательно проверять и перепроверять обстоятельства своего бизнеса с точки зрения соответствия его законодательству. Не допускайте просрочки платежей.
Рак
Сегодня Ракам, имеющим свой бизнес, звезды советуют воздерживаться от капиталовложений в бизнес ввиду того, что их эффективность сейчас может оказаться весьма сомнительной. Нежелательно устанавливать охранную сигнализацию, вести переговоры с частными охранными предприятиями и подписывать документы по страхованию имущества фирмы. От поисков внешних инвестиций пока лучше воздержаться.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют при общении с деловым партнером не касаться острых и принципиальных вопросов. Дело в том, что в это время может повыситься вероятность партнерских разногласий и вместо совместной работы вы рискуете потратить время и ресурсы на, никому не нужные, споры. Одновременно с этим может усиливаться конкурентная борьба на рынке услуг.
Дева
Сегодня Девам, возможно, предстоит пережить непростой день для деловой активности. Главная сложность может быть связана с отношениями с коллегами по трудовому коллективу. Звезды советуют вам не нервничать из-за текущих сложностей. Вы можете пребывать в смутных сомнениях и эмоциональных переживаниях, которые не лучшим образом отразятся на выполнении работы.
Весы
Сегодня Весы могут почувствовать в себе прилив авантюризма и желания участвовать в рискованных финансовых операциях. Для вас сегодня велика вероятность понести финансовый ущерб от участия в проектах, имеющих сходство с финансовыми пирамидами. Особенно это касается тех, кто занимается оптовой торговлей. Купленный товар может оказаться неликвидным.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, занятые в строительстве и сельском хозяйстве, могут столкнуться с серьезными трудностями. Если вам предстоит заниматься согласованием документов на строительство с представителями официальной власти, то звезды советуют вам отложить это на другой день. Также не рекомендуется передавать готовый объект заказчику - в ходе передачи могут быть выявлены недоделки.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов могут осложниться вопросы с транспортом и связью. Компьютеры, Интернет, сотовая связь могут чаще обычного выходить из строя. На дороге, в дальних и ближних поездках могут происходить непредвиденные происшествия. Звезды советуют ограничить деловые контакты и поездки. Будьте внимательнее при оформлении документов.
Козерог
Сегодня у Козерогов наиболее напряженные темы дня могут затрагивать деньги, расходные и доходные статьи бюджета. Вопрос не в количестве имеющихся в вашем распоряжении денег, а в поддержании баланса вашего бюджета. С одной стороны вы можете получить высокий доход от финансовой деятельности. С другой стороны, риск потерять или потратить деньги, тоже очень велик.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют прислушиваться к мнению своего основного партнера по бизнесу, даже если вы не согласны с ним. Рекомендуется, прежде всего, стремиться сохранять спокойствие и, по возможности, не обострять отношений с деловым партнером – вопросы, связанные с деньгами вообще избегайте обсуждать. Сосредоточьте внимание на производственных и технических вопросах.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут почувствовать, что внешние обстоятельства или коллеги по трудовому коллективу, пытаются ограничить ваши возможности в работе. Любая тайная или секретная деятельность с большой долей вероятности будет выявлена и обнародована публично. Старайтесь действовать открыто – в этом случае тайным недоброжелателям не останется шанса вам помешать.