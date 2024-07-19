Забиваем на работу и отдыхаем от всего – финансовый гороскоп на 20 июля

Сегодня стоит расслабиться и перезарядить батарейки.

Наш гороскоп расскажет, как провести свой день продуктивно.

Овен

Сегодня Овнам в первой половине дня звезды не советуют предпринимать активные шаги по продвижению в карьере. Отношения с вышестоящим руководством и представителями официальной власти могут в любой момент испортиться. Воздержитесь от личных инициатив, не согласованных с начальством. Во второй половине дня вас может ожидать успех, благодаря помощи верных помощников и друзей.

Телец

Сегодня у Тельцов может нарушиться взаимодействие в деловых связях. Наряду с интенсивной интеллектуальной активностью, вы можете быть склонны распылять свои силы на множество разных направлений. Результаты своих усилий вы сможете увидеть лишь во второй половине дня, когда почувствуете реальную поддержку со стороны руководства.

Близнецы

Сегодня у Близнецов первая половина дня может пройти в достаточно напряженном ритме. Особенно это касается темы финансов. Доходы могут снизиться, а расходная часть бюджета, напротив, возрастет. Воздержитесь от шопинга и не торопитесь расставаться со своими деньгами. Вторая половина дня может благоприятствовать заграничным командировкам, туристическому и рекламному бизнесу.

Рак

Сегодня у Раков день может пройти в спорах с деловым партнером. Ваши идеи и предложения кажутся партнеру мелкими и бесперспективными. Вместо поддержки с его стороны вы можете столкнуться с сопротивлением и противодействием. Возможно, на данном этапе лучше действовать индивидуально. Вторая половина дня создает благоприятные условия для внешнеторговой деятельности.

Лев

Сегодня Львы могут оказаться в таких обстоятельствах, которые сильно ограничат вашу свободу поведения. Возможен сознательный уход в самоизоляцию от коллег из трудового коллектива. Также это может быть связано с ухудшением самочувствия. Во второй половине дня отмечается рост доходов от юридической деятельности, партнерского сотрудничества, оказания консалтинговых услуг.

Дева

Сегодня Девы могут быть склонны строить грандиозные планы на будущее своего бизнеса. Однако звезды с большим сомнением смотрят на вероятность их осуществления. Работа с расчетом на получение результата в будущем может оказаться неоправданной потерей ресурсов и времени. В отношениях с коллегами по трудовому коллективу у вас могут возникать недоразумения.

Весы

Сегодня у Весов вряд ли получится продвинуться вперед в вопросах регистрации недвижимости, строительства, сельского хозяйства, отношений с вышестоящим руководством. Несмотря на высокую степень активности, вы можете быть склонны распылять свои усилия по нескольким направлениям. В конце дня удачное время для представителей творческих профессий.

Скорпион

Сегодня Скорпионы , имеющие свой бизнес, могут быть готовы вкладывать время и деньги в расширение своего бизнеса. Однако в первой половине дня ваши усилия вряд ли будут успешно реализованы. Особенно это касается тех, кто занимается торгово-закупочной деятельностью. Вам становится сложно определить приоритетное направление. В конце дня вы можете компенсировать вероятный ущерб от начала дня.

Стрелец

Сегодня Стрельцы проявят готовность пойти на рискованные финансовые сделки. Однако звезды не советуют вам этого делать. Ситуация складывается неблагоприятно с точки зрения поступления доходов в бюджет. А потребность в расходах, напротив, возрастает. Есть риск вложить деньги в финансовый проект, который на поверку будет являться завуалированной финансовой пирамидой.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут осложниться отношения с основным партером по бизнесу. Причиной разногласий может стать вопрос о том, как и куда расходуются деньги, какие покупки более приоритетны. Если прежде между вами уже возникали подобные напряжения, то дело может дойти до серьезного конфликта. Поэтому старайтесь не углубляться в обсуждение финансовых вопросов.

Водолей

Сегодня Водолеям может быть нелегко справляться с возросшим объемом текущей работы. Ваше внимание могут постоянно отвлекать на посторонние вопросы, и сосредоточиться на основном направлении работы от этого станет еще сложнее. Старайтесь ценить свое рабочее время. Вторая половина дня может сложиться более результативно.

Рыбы