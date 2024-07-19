В чувствах наступит ясность – любовный гороскоп на 20 июля

Наш гороскоп призван помочь читателям лучше подготовиться к предстоящему дню, максимально эффективно использовать благоприятные возможности и избегать нежелательных ситуаций.
Овен
Сегодня Овны выиграют, немного умерив свои любовные порывы. Активной реализации новых планов сегодня могут мешать и внешние обстоятельства, и собственные колебания. Звезды советуют сдержать лишние эмоции и повременить с инициативой на деле, неважно, выражается ли она в словах или в действиях.
Телец
Сегодня Тельцы не сомневаются в своих теплых чувствах, но могут испытывать те или иные затруднения при попытке действовать. Прежняя линия поведения стала неэффективной, а для перехода к новой тактике может чего-то не хватать. Есть смысл подождать сигнала от партнера или знака от судьбы.
Близнецы
Сегодня Близнецы сгорают от нетерпения. Они пытаются сделать важный шаг в новом направлении или всеми пятью основными чувствами предвкушают его. К огорчению наиболее активных Близнецов, в этот день им может так и не представиться случай дать волю своей страстности и предприимчивости.
Рак
Сегодня у Раков (особенно те, которым они придают большое значение) романтические отношения могут зависнуть в фазе неопределенности и хрупкого равновесия. Звезды советуют не бороться с таким положением дел и повременить хотя бы до завтра: новый поворот событий подскажет, как вести себя дальше.
Лев
Сегодня Львам звезды намекают, что им будет полезен однодневный перерыв в общении с объектом симпатий. Не исключено, что вынужденная пауза в общении напросится сама, например, будет медлить с инициативой партнер, помешают обстоятельства или возникнут какие-то деликатные личные проблемы.
Дева
Сегодня Девам обстоятельства помогают держать романтические чувства под контролем либо тщательно скрывать их, по профессиональной или иной причине. Эту помощь многие Девы воспримут как принуждение, поскольку им хотелось бы совсем другого, например, общаться со своей пассией весело и открыто.
Весы
Сегодня Весам придется смириться с отсрочкой, сюрпризом или помехой. Препятствовать активному дальнейшему развитию событий могут внешние обстоятельства или нюансы в делах партнера. Звезды уверяют, что пауза будет недолгой, завтра удастся получить желаемое или наверстать упущенное.
Скорпион
Сегодня Скорпионам несложно контролировать проявления своих теплых чувств. Многие Скорпионы вплоть до ночи останутся скрытными, будут выжидать и присматриваться, оценивать обстановку и мысленно строить стратегии. Они вряд ли станут поспешно отвечать на сообщение, предложение или приглашение.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды намекают, что в легком веселом романтическом общении уместна (а иногда и необходима) пауза. Разговоры с любимым человеком вплоть до ночи могут иметь прагматичный деловой или житейский характер. Не стоит выбирать этот день для признания или отправки любовного послания.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что им не стоит пренебрегать своими личными предпочтениями и нуждами, но и не стоит игнорировать ожидания своего партнера, его привычки, самолюбие или амбиции. Желательно во всем искать точку равновесия, баланс или компромисс, в том числе, в быту.
Водолей
Сегодня Водолеи на пороге нового захватывающего периода в личной жизни, но поспешные любовные инициативы для них нежелательны. Звезды советуют им вплоть до ночи оставаться сдержанными, контролировать собственные романтические порывы и не слишком бурно реагировать на шаги со стороны своей пассии.
Рыбы
Сегодня Рыбы склонны мыслить трезво и могут объективно оценить положение дел в своей личной жизни. Сделать это им не помешает, чтобы при следующем повороте сюжета не потерять душевное равновесие. Ясность в чувствах, как ничто другое, поможет им сориентироваться в надвигающихся событиях.