Делаем первый шаг – любовный гороскоп на 21 июля

Гороскоп помогает читателям лучше понять предстоящий день, предлагая советы по оптимальному использованию возможностей и избежанию потенциальных проблем.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют приберечь любовный энтузиазм до вечера: именно в это время сложатся нужные для романтической инициативы условия и возрастет надежда на ее успех. Пора в чем-то сменить свою линию поведения, например, стать словоохотливее, чаще демонстрировать остроумие или эрудицию.
Телец
Сегодня Тельцам события дня ясно покажут, что им пора менять образ действий. Если это уже сделано, любые проблемы в личных отношениях дадут импульс к прогрессу, а не к разладу. Упрямым и инертным Тельцам, не готовым перестроиться быстро, некоторые моменты вечера могут создать стресс.
Близнецы
Сегодня Близнецы начинают смелее демонстрировать любимому человеку свои амбиции и лидерские качества, свой ум, темперамент или готовность к приключениям. Многие из них предпочтут не быть ведомыми и попытаются перехватить инициативу. К более активной линии поведения их может подтолкнуть вечер.
Рак
Сегодня Ракам не стоит спешить с реакцией на происходящее, поскольку для них велика вероятность сделать что-то не так (поторопиться, промедлить). Если любимый человек сменил манеру поведения и предлагает вам последовать его примеру, дайте себе время подумать и собраться с духом.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют планировать свидание на вечер. Утро лучше посвятить рутине, чтобы в конце дня она не отвлекла от грандиозного романтического мероприятия: не исключено, что оно откроет в романе новую позитивную страницу. Если вы не слишком уверены в себе, отложите задуманное на завтра.
Дева
Сегодня Дев неожиданные и нетипичные повороты событий могут поставить на грань мини-кризиса, но в этом есть и свои плюсы: именно такие волнующие обстоятельства способствуют развитию их романа в данный момент. О более далекой перспективе отношений многим Девам задумываться будет некогда.
Весы
Сегодня у Весов все готово для открытия новой позитивной страницы в любовной истории, но не исключены помехи из-за настроения или текущей житейской ситуации. К счастью, это не критичная проблема: если сегодня вдохновляющие планы сорвутся, старт большинства мероприятий подождет до завтра.
Скорпион
Сегодня Скорпионы станут смелее, многие помехи в любви покажутся им смешными и незначительными. Они способны поддаться внешнему влиянию или своему вдохновению, сменить линию поведения, пойти на авантюру. Возможно, они станут контактнее или откроют новые грани своего сексуального темперамента.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов мотивация велика изначально, а вот возможностей для конкретных успешных шагов у них будет больше вечером. Поддержка романтических отношений начинает требовать от них дополнительных усилий, им предстоит активнее завоевывать сердце партнера или состязаться с соперниками.
Козерог
Сегодня для Козерогов события дня могут стать ярким подтверждением перемен в их романе (или в ситуации вокруг него). Не исключено, что они им не слишком понравятся, так как заставят против воли адаптироваться к новым условиям. Некоторым Козерогам покажется, что к ним вновь возвращается их прошлое.
Водолей
Сегодня Водолеи способны сдерживать или скрывать свои чувства, но с приближением вечера им станет сложнее подавлять свой эмоциональный и сексуальный темперамент. К счастью, обстоятельства позволят им действовать без перегибов и вполне успешно. Если они захотят чего-то, то непременно этого добьются.
Рыбы
Сегодня Рыбы неплохо контролируют свои чувства и действия, но во второй половине дня они вполне способны поддаться внезапному импульсу страсти или неожиданному капризу. Им стоит помнить, что вечерние авантюрные порывы могут завести их гораздо дальше, чем они планировали.