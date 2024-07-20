Беремся за новенькое – гороскоп на 21 июля

20 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

16-17 лунные сутки. Сегодня значимые события вероятнее к вечеру: взаимодействие Луны в Водолее с Плутоном и Марсом увеличит авантюризм и азарт.

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Гороскоп на сегодня говорит, то а также тягу к прогрессу и новизне, пробивную силу и предприимчивость, пригласит к интенсивной и увлекательной командной работе. Сигнал к старту может дать резонансное событие в компании друзей или в социуме. Это подходящий момент для первого шага, желательно с группой поддержки. Хорошо открывать масштабные деловые проекты, начинать новые циклы напряженных работ, обновлений, спортивных занятий, рекламных мероприятий, просветительских акций, тренингов, совещаний, разъездов. Овен Сегодня Овны могут смело начинать с настройки на новые цели, но конкретные шаги им лучше делать ближе к вечеру. Овнам, которые в чем-то сомневались, тактику подскажет сама обстановка: она добавит энергии, деловитости и мобильности, мотивирует на включение в новое дело или на отправку в путь. Стоит подумать о подходящем транспортном средстве, так как в ближайшее время возможны активные разъезды. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют обращать внимание на сюжеты второй половины дня. Резонансные события на работе, в бизнесе, в кругу друзей или социуме в целом станут новой отправной точкой, зададут цель и заодно подскажут способы ее достижения. Важно помнить, что любая проблема решаема, если отбросить прежнюю манеру поведения и настроиться на новую, указанную «сверху» или востребованную моментом. Близнецы Сегодня для Близнецов продуктивнее вторая половина дня. Многие из них уже настроены на новый шаг навстречу приключениям и удаче. Впереди их ждет полоса авантюр, интенсивных деловых, интеллектуальных или физических нагрузок. Их поведение, особенно при майской дате рождения, становится более энергичным, азартным и экспансивным. Может наметиться путешествие. Не помешает хорошая спортивная форма. Рак Сегодня Ракам звезды советуют не поддаваться инстинкту толпы, держаться поодаль. Также не стоит бросаться сразу решать новые сложные задачи. В данный момент многим Ракам лучше остаться наблюдателями: интерес могут представить и сами события, и чужие реакции на них. Мешать уверенным и успешным собственным действиям в эти сутки может временная нехватка энергии или фаза каких-то сомнений в себе. Лев Сегодня Львов день мотивирует на прогрессивные начинания и смелые авантюры, часто вместе с друзьями. Львы, которым пока не хватает уверенности в себе, получат мощную поддержку от коллектива единомышленников, техническую или моральную. Новый проект станет способом расширить сферу влияния или поводом чаще сотрудничать с иностранцами. Для конкретных стартовых акций желательно выбирать вечернее время. Дева Сегодня Дев события дня подведут к необходимости перемен и нового старта. Если в их планах деловой успех или профессиональный рост, им придется настроиться на активный период, который может сопровождаться для них приключениями, нагрузками, рисками и элементами соперничества с влиятельными людьми. Если цель стоит того, чтобы за нее побороться, смело вступайте в игру, но примите меры осторожности. Весы Сегодня у Весов планы и надежды получают дополнительный, очень благоприятный импульс – особенно, если сейчас их интересы связаны с далекими краями, получением высшего образования, романтикой странствий и расширением возможностей. Для них открываются пути, нужные влиятельные люди готовы им помочь. Если для полноценного старта не хватает какой-то важной детали, можно перенести начинание на завтра. Скорпион Сегодня Скорпионы могут пережить всплеск оптимизма в то время, как им следовало бы насторожиться: дела принимают авантюрный и потенциально критичный оборот. Ввязываясь в приключение, стоит иметь в виду его риски и ловушки, а также непрочный характер удач и достижений. Даже если ситуация кажется идеальной и дающей отличные шансы, звезды рекомендуют проявить долю осмотрительности и подстраховаться. Стрелец Сегодня Стрельцов день мотивирует усилить свою энергичную самопрезентацию во внешнем мире. Чтобы угнаться за удачей, им придется ориентироваться на ресурсных, популярных и успешных конкурентов, которые задают им стиль общения или темп действий. Они могут нацелиться на активное сотрудничество, авантюрный проект, более тесное взаимодействие с иностранцами. Им крайне важно иметь свою группу поддержки. Козерог Сегодня Козерогам стоит быть внимательнее к деловым и финансовым нюансам ситуации. Может появиться отличный шанс заработка или включения в новый проект, но стоит учесть, что успех потребует больших усилий. Возможно, предстоит поработать в быстром темпе или в некомфортных условиях, пойти на рискованные стартовые вложения. Могут потребоваться инструменты или помощники, обучение новым навыкам. Водолей Сегодня Водолеев к максимальному выбросу энергии подталкивает вечер, и он же дарит им надежду на успех в их смелых попытках. Он способен дать им физическую или психическую силу, усилить дар их воздействия на людей. Это подходящий момент для начала занятий спортом или политикой, шага к открытию бизнеса или раскрытию творческого потенциала, для инициатив в любви и активизации действий ради детей. Рыбы Сегодня Рыбам не стоит недооценивать значимость коллективных тенденций и настроений: вполне возможно, что они отразятся на частной или профессиональной жизни, затронут мировоззрение или фундаментальные основы прежнего бытия. Вечерние события способны добавить хлопот, дать импульс серии домашних преобразований или семейных конфликтов, деловой авантюре или рискованному захватывающему приключению.