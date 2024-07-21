Работаем на будущее – гороскоп на 22 июля

21 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее поддерживает командные настроения, а Солнце, вступившее в знак Льва – потребность в индивидуальном самовыражении.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что нужна точка равновесия, чтобы смягчить противоречия (например, между творческой личностью и коллективом, любовью и дружбой). Несмотря на сюрпризы и перепады эмоций, день благоприятен. Секретом успеха часто будет стремление к новизне и прогрессу. Креативные идеи, споры, эксперименты и авантюры предпочтительнее скуки и стагнации. Даже если ищется баланс, он должен быть динамическим. Может возрасти интерес к техническому дизайну, моде и современному искусству. Овен Сегодня Овнов и их потребность в единомышленниках активизирует день. Их путеводной звездой может стать романтика любви, свободный или нестандартный бизнес, будущее детей либо оригинальное хобби, сулящее приятный отдых и новых друзей. Удачный момент для активных игр, занятий спортом, вечеринок, спонтанных свиданий, рекламных акций ради продвижения делового или творческого проекта. Телец Сегодня у Тельцов внимания могут требовать домашние дела, нужды семьи и детей, дачные или другие летние планы. Одновременно, многим Тельцам предстоит держать в поле зрения другие критичные темы, например, в связи с работой. На этом фоне возможна нервозность, особенно у апрельских Тельцов. Звезды напоминают, что многие проблемы сейчас легко решаются, если проявить побольше энергии и расторопности. Близнецы Сегодня Близнецам звезды сулят успех и прогресс в начинаниях. В их окружении появляются новые друзья, но и сами они способны открыть для себя путь к любви, славе, удаче. Можно набирать темп, действовать смелее и азартнее, расширять личные горизонты. Отличный день для старта путешествия или проекта. Спутники новых дел - перемены, открытия и сюрпризы, может меняться круг общения или мировоззрение. Рак Сегодня Ракам день поможет скорректировать свою линию поведения, внести поправки в свой текущий имидж или сиюминутный круг интересов. Внимание может оказаться направлено на материальную сферу – особенно на кредиты, подарки, выигрыши, отпускные расходы, на обеспечение детей, на возможный доход от фриланса или творчества. Также могут частично сместиться акценты во взглядах на любовь или дружбу. Лев Сегодня Львам день возвращает их естественную энергию, делает заметнее и увереннее в себе. Рост личного ресурса не будет лишним: не всегда можно рассчитывать на поддержку друзей, иногда приходится один на один противостоять группе или с кем-то конкурировать лично. К счастью, даже в такие моменты велик шанс удержать равновесие интересов, что ценно для сохранения дружбы, партнерства, любви и брака. Дева Сегодня Девам звезды советуют улавливать требования обстановки и подстраиваться к ним: это заметно упростит им задачу, если они начинают важное дело, затеяли рискованный проект или вступили в новую должность. Не исключено, что в данный момент им будет выгоднее уйти в тень, скрыть часть своего творческого или профессионального потенциала, присмотреться к обстановке или коллективу «из-за кулис». Весы Сегодня Весам новый поворот обстоятельств добавит свободы действий, творческого драйва или удачливости. Возможно, причиной станет уход в отпуск, увольнение, избавление от груза профессионального долга или хозяйственных забот. Это хороший день для большинства начинаний. Скорее всего, в них не обойдется без сюрпризов и критичных моментов, но выгода и позитив перевесят на чаше весов любые волнения. Скорпион Сегодня Скорпионам день поможет определиться со своей целью или ролью. В зависимости от ситуации и собственных взглядов, они могут устремиться к внешним ярким достижениям или не менее эффектно уйти «в оппозицию», бросив вызов условностям. Каким бы ни было их решение или намерение, оно станет важным, может повлиять на карьеру, социальный статус, жилищные условия, дела детей или значимые отношения. Стрелец Сегодня Стрельцам день добавит удачи и творческого позитивного настроения. Он поможет им оставить позади период переживаний, тайн и зависимостей, чтобы еще активнее устремиться в сферу своих интересов. Возможна мощная творческая, романтическая или духовная мотивация. Возрастают шансы на приятное путешествие или учебу, на расширение делового партнерства за рубежом, на оживление дружбы или романа. Козерог Сегодня Козерогам предстоит заняться своими ресурсами или активно включиться в процесс заработков. Приятные стороны ситуации нередко будут соседствовать для них с критичными и толкать на вынужденный поиск креативных решений. День способен принести финансовые и любовные сюрпризы, находки или оригинальные развлечения, непредвиденные подарки или траты, незапланированные эксперименты и обновки. Водолей Сегодня у Водолеев усиливается стимул к работе, игре, творчеству или приключениям, к тем или иным публичным действиям. Их может мотивировать появление соперника, партнера или другой важной персоны. Многих Водолеев, особенно январских, посетят противоречивые и сложные эмоции с нотками зависти, ревности или недоверия. Звезды советуют им быть лояльнее и дружелюбнее, поддерживать баланс интересов. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют с осторожностью поддаваться чужим мнениям, не спешить включаться в коллективные дела или следовать примеру друзей. То, что для других станет легким, приятным и перспективным, самим Рыбам может добавить забот, лишить их стабильности и твердой почвы под ногами. Это особенно касается темы расширения жилья, а также машины и связанных с ней владений (гаража, стоянки).