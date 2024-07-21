Покажем хороший результат – финансовый гороскоп на 22 июля

Гороскоп служит руководством для принятия решений и планирования, позволяя читателям максимально эффективно провести 22 июля.
Овен
Сегодня Овнам для успеха в делах может потребоваться спокойная обстановка на работе, чтобы никто не отвлекал вас посторонними разговорами. В первой половине дня отношения с начальством могут стать более доверительными, что создает хорошие предпосылки для карьерного роста. Также вам могут дать дополнительное задание или поручение с отдельной высокой оплатой.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться хороший день для работы на общее благо, в составе группы единомышленников. Возможно, вам удается проявить свои организаторские способности в проведении собраний акционерных обществ, а также в выстраивании системы делового взаимодействия при работе над проектом. Ученые и конструкторы смогут найти оригинальные решения в своей работе.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют сосредоточить основные усилия на продвижении по карьерной лестнице. Удачно проходят деловые контакты с представителями официальных властей, можно получить выгодный госзаказ. Ваши доходы могут напрямую зависеть от профессионального статуса и занимаемой должности. При необходимости вы можете оптимизировать бюджет.
Рак
Сегодня для Раков, специализирующихся на внешнеторговой деятельности, дальних грузовых перевозках и туризме, отлично может сложиться этот день. В первой половине дня будет удачное время для публикации рекламного объявления, урегулирования юридических проблем. А вот ваша инициатива в поиске новых деловых знакомств вряд ли увенчается успехом. Также есть риск потерять важный документ.
Лев
Сегодня у Львов может сложиться хороший день для финансовой деятельности и страхового бизнеса. Представители силовых или фискальных властей могут добиться успехов в работе. Бизнесмены могут делать удачные капиталовложения в покупку и монтаж технического оборудования. Поиск внешнего инвестора, которого вы могли бы заинтересовать своими проектами может пройти успешно.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют всесторонне развивать партнерское сотрудничество в бизнесе. В первой половине дня можно рассчитывать на успешное завершение переговорного процесса и подписание соответствующего договора. Те, кто выполняет клиентские услуги, смогут увеличить количество выгодных заказов. Также это хорошее время для публикации статей.
Весы
Сегодня у Весов может сложиться исключительно удачный день для улучшения условий труда на рабочем месте. Можно проводить ремонтные, строительно-монтажные и отделочные работы в помещениях. Отношения с коллегами по работе могут складываться великолепно. Безработные имеют неплохие шансы найти ту работу, которую давно искали. Офисные служащие могут преуспеть в работе над отчетной документацией.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, возможно, светит удача в бизнесе. Те, кто специализируется на спекуляциях с оптовыми закупками, смогут заключить серию очень выгодных сделок по купле-продаже. Возможно, вам попадется ликвидный товар, вполне подходящий для перепродажи. В этот день может значительно ускориться товарно-денежный оборот у тех, кто специализируется на торговле.
Стрелец
Сегодня Стрельцы смогут увеличить свои доходы за счет использования ресурса недвижимой собственности. Это хорошее время для приобретения недвижимости и выгодных сделок с ней. Успешно может пойти работа у дизайнеров по ландшафту, у озеленителей и градостроителей. Можно осуществлять оптовые закупки товара для последующей его реализации в розничной торговой сети.
Козерог
Сегодня у Козерогов день может способствовать удачным инициативам в торгово-закупочной и посреднической деятельности, коротких поездках и деловых встречах. Успешно идет продвижение бумажных дел, их оформление и визирование в инстанциях. Приток доходов может идти в основном за счет выгодного взаимодействия с партнерами по бизнесу. Хороший результат может быть в сфере услуг.
Водолей
Сегодня Водолеи в первой половине дня могут обратиться к начальству с просьбой компенсировать расходы на проезд от дома до работы. Ваша просьба вполне может получить одобрение руководителя. Также могут быть получены другие разного рода преференции от работодателя. Это удачный день для реализации законных схем по уводу части доходов от налогообложения и получения льгот.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют проявить свою инициативу в общественной и коллективной работе. В управленческом звене фирмы может появиться новый сотрудник, из-за которого возникнут разногласия с основным деловым партнером. Работодатель может выдать вам премию или как-то иначе вас поощрить. Не рекомендуется сегодня открывать и регистрировать филиалы фирмы.