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Становимся авантюристами – любовный гороскоп на 22 июля

21 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит вляпываться в интересные истории.

Становимся авантюристами – любовный гороскоп на 22 июля
Фото: Image by ansiia on Freepik

Наш гороскоп даст индивидуальные советы и предупреждения, помогающие лучше понять, как использовать возможности дня и избегать возможных проблем.

Овен

Сегодня Овнам не стоит терять время, если они хотят в своей личной жизни той или иной динамики и прогресса: новых знакомств, свежих ярких эмоций, долгожданных перемен. Это день приятных романтичных сюрпризов, оригинальных находок и будоражащих авантюр, которые неизменно завершаются благополучно.

Телец

Сегодня у Тельцов день усиливает потребность в любви-празднике. Феерия чувств несет им много позитивных эмоций, но способна истощать их эмоциональный ресурс. Любовные планы и связанные с ними волнения не проходят для них бесследно и порой оборачиваются для их психики непредвиденными побочными эффектами.

Близнецы

Сегодня у Близнецов любовные отношения иногда развиваются непредсказуемо, но всегда позитивно, ярко и динамично. Общность идей и сходство темпераментов способствуют взгляду партнеров в одном направлении. Много бонусов получают пары, стремящиеся вместе учиться, вести бизнес или путешествовать.

Рак

Сегодня Ракам станет проще отвлечься от собственных представлений и ожиданий в любви, глубже проникнуться духом обстановки. Она может настойчиво склонять к общительности, игривости, предприимчивости, креативу, а также к доле риска, приключениям, экспериментам и непредвиденным материальным расходам.

Лев

Сегодня у Львов возрастает привлекательность и повышаются их шансы обратить на себя внимание, что немало поможет им в поиске знакомств. Усиливаются их позиции и в уже сложившихся отношениях: они не хотят быть чужой тенью и начинают мягко, но уверенно противостоять психологическому давлению партнера.

Дева

Сегодня Девам день даст еще одно подтверждение противоречивости обстановки вокруг их романа. Чувства просят демонстративного выхода, но приходится их скрывать, держаться в тени или общаться на расстоянии. День важен для отношений, завязанных на работе, в творческом коллективе, на отдыхе или за рубежом.

Весы

Сегодня Весы могут смело идти навстречу романтике, любовным приключениям и экспромтам, принимать в своей личной жизни предложение или вызов. Если в этой сфере и случится какой-то кризис, он будет положительным и освежающим. Отличный момент для свидания, в том числе, спонтанного и оригинального.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит скрывать свои чувства и намерения. В любви им важно быть искренними и избегать грубых ошибок. Любое их поведение сейчас сродни любовной магии. Оно даст определенный эффект и последствия, задаст отношениям тон или подтвердит в них некий сложившийся долгосрочный тренд.

Стрелец

Сегодня Стрельцы вправе рассчитывать на подвижки в своей личной жизни. В этот день по крайней мере одной проблемой или помехой в любви у них становится меньше, а одной надеждой или возможностью больше. Особенно порадуют тенденции этих суток Стрельцов, развивающих роман или ищущих любовь за рубежом.

Козерог

Сегодня для Козерогов личная жизнь станет источник сюрпризов. И поводы для радости, и причины для волнений будут поджидать их в неожиданные моменты. Их могут ждать весьма оригинальные подарки. Свидание может потребовать непредвиденных расходов. Возможен нестандартный взгляд на дружбу, любовь и секс.

Водолей

Сегодня Водолеям личная жизнь даст секрет баланса между своими чувствами и амбициями своей половинки. На одной чаше весов - собственные экстравагантные вкусы и тяга к свободе, а на другой – красивый роман с ярким эффектным партнером. Отношениям может добавить пикантности путаница между любовью и дружбой.

Рыбы

Сегодня Рыбам доступны две тактики: полный отказ от приключений и активное их принятие. Этот день мало что даст Рыбам, не готовым в любви к новизне, свободе, игре и оригинальности. Рыбы с иным складом характера могут позволить себе быть авантюристами, романтиками и экспериментаторами.
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