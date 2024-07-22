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Показываем меньше эмоций – любовный гороскоп на 23 июля

22 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть осторожнее со своими чувствами.

Показываем меньше эмоций – любовный гороскоп на 23 июля
Фото: Image by freepik

Наш гороскоп дает рекомендации для каждого знака зодиака с целью помочь людям лучше подготовиться к предстоящим событиям и максимально эффективно использовать энергию дня.

Овен

Сегодня для Овнов день может начаться с надежды на продолжение приятных событий в личной жизни или на их новый увлекательный поворот, на который указывало многое. Возможно, их ожидания оправдаются, но им стоит помнить, что вечером любой порыв чувств начнет сопровождаться приключениями.

Телец

Сегодня у Тельцов проблемы: общение с любимым человеком закончится не так, как они надеялись. К вечеру его поведение станет непредсказуемым не только на словах, но и на деле, с его стороны возможны проявления непостоянства или авантюризма.

Близнецы

Сегодня Близнецов радуют положительные стороны их романа, но начинают утомлять некоторые нюансы обстановки. Если хочется продолжить вчерашнее увлекательное общение, лучше делать это в первой половине суток. Вечер может пробудить страсть, но также добавит авантюризма или раздражительности.

Рак

Сегодня Раков события способны запутать, смешать их планы и внушить им противоречивые мысли. Вернуть себе опору и ориентиры многие Раки смогут вечером: в это время начнет лучше работать их интуиция, именно она в последний момент помешает им совершить преждевременный опрометчивый шаг.

Лев

Сегодня у Львов общение с любимым человеком может идти в непредсказуемой обстановке или по необычному сценарию. Как бы они ни хотели донести до партнера свои чувства и мысли, он склонен истолковывать их слова на собственный оригинальный лад. Вечером мнительность может толкнуть на какой-то маневр.

Дева

Сегодня у Дев обстановка вокруг не способствует их спокойному и приятному общению с любимым человеком. В первой половине дня может отвлекать нештатная ситуация, нервировать проблема со связью или какой-то сюрприз. Вечером напряженность возрастет, возможны моменты раздражительности и случайные ссоры.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют не строить четких планов относительно развития своей любовной истории, поскольку события могут развернуться неожиданно и нестандартно. Однако есть резон заранее рассчитать время свидания: лучше, если оно будет запланировано на первую половину дня, а не на вечер.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит возлагать особых надежд на слова: любой разговор способен свернуть в непредвиденное русло и дать неожиданный результат. С делами в этот день все обстоит не лучше: легко поддаться чувству, внушению, соблазну и сделать ложный рискованный шаг, особенно вечером.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов общение с любимым человеком развивается нестандартно и не всегда предсказуемо. Возможны сюрпризы, сбои связи. К вечеру внимание могут захватить темы, не связанные с любовной романтикой. Разлука в конце дня скорее благо, так как слишком тесный и активный контакт чреват ссорой.

Козерог

Сегодня Козерогов на протяжении всего дня могут преследовать различные заминки, срывы и неудачи – не обязательно связанные с их личной жизнью, но способные испортить им настроение и отвлечь их от романтических планов. Это не лучший фон для приятного общения, важное свидание есть смысл перенести.

Водолей

Сегодня Водолеям хочется продолжения диалога с любимым человеком, но разговор может идти к концу. Возможно, партнер теряет интерес к теме. Не исключено, что это была попытка лучше узнать друг друга, найти границу между любовью и дружбой. Вечером возможны досадные помехи к свиданию или в его ходе.

Рыбы

Сегодня Рыб события могут удивлять или забавлять утром, но вечером им станет труднее с легким юмором реагировать на происходящее. Всем Рыбам, особенно февральским, в конце дня окажется сложно сдерживать свои эмоции и страсти, они станут одновременно и ранимыми, и эмоционально возбудимыми.
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