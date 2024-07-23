Романтика спасет отношения – любовный гороскоп на 24 июля

Наш гороскоп дает персональные советы, позволяющие лучше понять текущие обстоятельства и принять более обоснованные решения.
Овен
Сегодня у Овнов за внешним энергичным и авантюрным настроем могут скрываться те или иные переживания, сомнения и психологические комплексы. Их корни нередко будут уходить в прошлое, опыт которого многие Овны уже забыли или вытеснили в подсознание. С любовной инициативой сегодня лучше повременить.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют держать в уме свои прежние планы, идеалы и ценности, даже если партнер предлагает о них забыть и «стать проще», например, хочет форсировать развитие отношений в ущерб их гармонии. Поддавшись минутному всплеску уступчивости, можно вскоре о ней пожалеть.
Близнецы
Сегодня Близнецы отлично ладят с объектом своей страсти, но против этого слаженного тандема могут выступить суровые внешние обстоятельства. Бурные всплески темперамента могут наталкиваться на стену препятствий. Не все желания исполнятся, с реализацией некоторых планов придется повременить.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют хранить верность своим любовным мечтам, идеалам и планам, но не пытаться переносить виртуальный сценарий в реальность. Активные шаги в направлении исполнения желаний могут дать не тот эффект, на который с надеждой делалась ставка. Лучше выждать, чем поспешить.
Лев
Сегодня Львы могут быть не слишком уверенными в себе. Нередко виной тому будет прошлое или какая-то иррациональная неосознаваемая причина, которая заставляет их сомневаться в своих чувствах или действиях.
Дева
Сегодня Девы, сталкиваясь с событийным или психологическим барьером, предпочитают не бороться с ним явно. Вместо этого, многие представители знака пытаются его обойти, часто вполне успешно. Например, они могут уходить от выяснения отношений, чреватого болезненной сценой ревности.
Весы
Сегодня Весам звезды рекомендуют отложить свидание, так как для него может не появиться нужного настроения или благоприятных условий. Возможна минута физической или эмоциональной слабости, ломающая планы, или общая недостаточная уверенность в себе. Фоном дня могут быть сомнения, паузы, загадки.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут метаться в любви между сдержанностью и страстью, между верностью принципам и тягой к рискованным приключениям. Что именно победит для каждого конкретного Скорпиона, сказать трудно. От сомнительных опрометчивых действий может успешно удержать полезный опыт прошлого.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов обстоятельства могут умерить любовный пыл, погасить на время их азарт и сделать чуть меньшими оптимистами, чем обычно. Возможно, им придется отложить романтические планы в связи с какими-то семейными обстоятельствами. Подходящий момент для паузы в общении с любимым человеком.
Козерог
Сегодня Козероги рискуют продемонстрировать в общении с представителями другого пола не самые привлекательные свои черты. Возможна склонность к мрачности, суровости или загадочному молчанию. Многие Козероги отвергнут любые попытки втянуть их в игру или романтическое приключение, даже невинное.
Водолей
Сегодня Водолеев день может побудить к щедрым вложениям в развитие романа, даже если у них маловато средств. Личная жизнь окажется в списке приоритетов и мелочиться в ней они вряд ли станут. Стоит помнить, что у событий дня есть еще и эмоциональная сторона, и не все эмоции могут быть гармоничными.
Рыбы
Сегодня у Рыб события могут охладить любовный пыл или подтвердить им невозможность быстрого исполнения их желаний. Нелегко придется Рыбам, которые решатся переступить черту, пойти против здравого смысла или своих принципов, пуститься в приключение: их может ждать осечка или обидное разочарование.