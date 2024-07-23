Не отказываемся от предложений – финансовый гороскоп на 24 июля

Наш гороскоп помогает читателям подготовиться к возможным событиям и использовать благоприятные моменты для достижения своих целей.
Овен
Сегодня Овны могут почувствовать в себе прилив энтузиазма и готовы будут проявить инициативу в делах. И ваша активность действительно будет успешной, но не во всех сферах. Наиболее удачным этот день станет для стилистов и парикмахеров, а также тех, кто имеет отношение к индустрии моды, отдыха и развлечений. Свободный график работы может способствовать повышению результата.
Телец
Сегодня Тельцы многие наиболее важные дела смогут выполнить, находясь в тени, и не афишируя открыто свои истинные намерения. Чем меньше окружающие будут знать о ваших планах, тем меньше может быть помех. Наибольших успехов добьются работники ночных заведений, ресторанов, баров, гостиниц. Могут вырасти доходы у тех, кто связан с семейным бизнесом или работает удаленно.
Близнецы
Сегодня Близнецы смогут поработать на перспективу, когда расчет на получение результата может оказаться вполне оправданным. Хорошо заниматься долгосрочным планированием, составлять бизнес-план, устанавливать новые деловые знакомства, проводить собрания и коллективные обсуждения общих вопросов. При этом имеет смысл зондировать новые проекты в бизнесе.
Рак
Сегодня Раки могут быть полны решимости пробивать себе дорогу вверх по карьерной лестнице. Однако ваши амбиции не везде могут принести удачу. Не рекомендуется подписывать договора и визировать важные документы в государственных учреждениях. Наибольшего финансового эффекта вы можете добиться благодаря работе по заранее составленному плану, в соответствии с графиком.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют проявлять инициативу для расширения своего бизнеса. Можно совершать дальние поездки, знакомиться с потенциальными иностранными партнерами, обсуждать совместные проекты. Удача ждет тех, кто работает в туристическом бизнесе, занимается издательской, рекламной и дизайнерской деятельностью. Хорошо делиться своими знаниями, публиковать статьи.
Дева
Сегодня Девам звезды обещают удачу в любой тайной деятельности. Чем меньше вы будете афишировать свои намерения в бизнесе, тем успешнее пойдут дела. Это хороший день для работников ночных заведений, гостиниц, центров санаторно-курортного лечения, закрытых и режимных учреждений. Можно заниматься оформлением льготных выплат, субсидий, компенсаций.
Весы
Сегодня Весам, возможно, придется передать инициативу в принятии решений своему основному партнеру по бизнесу. Дело в том, что на данном этапе партнер может быть удачливее вас. Чтобы с максимальной пользой провести этот день, рекомендуется обсудить назревшие проблемы в бизнесе со своими единомышленниками в неформальной обстановке во второй половине дня.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют сосредоточить основное внимание на выполнении текущей работы. На вас может ложиться большая личная ответственность перед коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь не отвлекаться от работы на посторонние разговоры. Традиционный стиль работы - вот залог успеха этого дня. Можете рассчитывать на плодотворное сотрудничество с коллегами.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут почувствовать усиление духа авантюризма и желания вложить деньги в высокодоходные экономические проекты. Однако звезды настоятельно не советуют вам включаться в эти спекулятивные дела. Сдерживайте себя от любых рискованных капиталовложений. Исключение составляют траты на раскрутку бизнеса, публикацию рекламных объявлений.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют уделить время для укрепления безопасности своего бизнеса. Хорошо ставить помещения под вневедомственную охрану. Можно брать ипотечный кредит и приобретать пакеты акций компаний. Тем, кто работает на стройке, рекомендуется строго соблюдать технику безопасности в связи с возрастанием вероятности травматизма.
Водолей
Сегодня у Водолеев день может быть связан с необходимостью оперативно обрабатывать поступающую информацию и принимать правильные решения. Объем информации резко возрастет и вам непросто будет отделить действительно важную достоверную информацию от дезинформации. Это не лучшее время для торговли, транспорта, консультаций и социальных услуг.
Рыбы
Сегодня Рыб может больше всего занимать вопрос наличных денег и того, как сделать, чтобы их стало больше. Для этого звезды советуют вам сосредоточиться на выполнении текущей работы. Приложите силы и время для повышения уровня профессионального мастерства. Вам могут поступить выгодные заказы благодаря успешному взаимодействию с коллегами по трудовому коллективу.