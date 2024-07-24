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Ломаем лед равнодушия – любовный гороскоп на 25 июля

24 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы можем стать со второй половинкой еще ближе.

Ломаем лед равнодушия – любовный гороскоп на 25 июля
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп говорит, что для тех, кто ищет новые идеи и вдохновение, этот день может стать источником свежих мыслей и креативных подходов.

Овен

Сегодня Овны на протяжении большей части дня могут оставаться пассивными и казаться равнодушными. Возможно, им захочется побыть в одиночестве. Но их природный темперамент недолго будет дремать: к вечеру он активнее заявит о себе и партнеры вновь увидят рядом с собой своих энергичных Овнов.

Телец

Сегодня Тельцов основная часть дня порадует: у них появится дополнительное время для того, чтобы предаться эмоциям, помечтать или погрузиться в воспоминания. Более темпераментные и предприимчивые Тельцы получат импульс к действию с наступлением вечера.

Близнецы

Сегодня у Близнецов связаны руки. У них может не быть нужного настроения для дальнейших любовных приключений и подвигов. В конце дня энергия и азарт вернутся, но многим Близнецам придется признать, что обстановка в чем-то меняется и нужно подумать, как ей соответствовать.

Рак

Сегодня Раки могут встретить в меланхоличном и пассивно-мечтательном настроении, в котором и будут пребывать до вечера вполне комфортно для себя. Но в конце дня им внезапно захочется драйва, или их вынудят энергичнее включиться в любовную игру какие-то внешние обстоятельства.

Лев

Сегодня у Львов день может начаться с вынужденной паузы, во время которой им необходимо продолжать верить в лучшее. Все, чего лишили их утренние и дневные часы, они смогут с избытком наверстать вечером. От возможной подозрительности, слабости или печали в конце дня не останется и следа.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться в своих романтических отношениях с вынужденной паузой. Некоторым Девам покажется, что партнер обижен и любовная история окончена. Вечерние события покажут, что потенциал истории еще не исчерпан. Они дадут импульс к проявлению симпатии или откроют дорогу к приключению.

Весы

Сегодня у Весов события развиваются гораздо медленнее, чем хотелось бы. Не исключено, что лишь с наступлением вечера они получат возможность встретиться с объектом симпатий и продолжить свое зажигательное общение с ним. Планируя свидание на более ранний час, легко потерпеть неудачу.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов основная часть дня не способствует бурной любовной активности. Могут выжидать и оставаться пассивными либо они сами, либо их партнеры. А вот вечером у них вполне возможен всплеск энергии и страсти. Новая динамика может начаться с какой-то мелочи и закружить их в вихре приключений

Стрелец

Сегодня Стрельцов начало этого дня вряд ли будет мотивировать на любовную активность. Если они оказались в одиночестве, им придется мириться с ним вплоть до вечера – зато он устранит с их пути многие помехи, толкнет их на вдохновляющие приключения и поможет вновь слиться с пассией в романтическом экстазе.

Козерог

Сегодня Козероги способны воздвигнуть между собой и представителями другого пола настоящую стену, невидимую, но прочную. Некоторым Козерогам ее выстроят внешние обстоятельства. Однако с наступлением вечера лед отстраненности, робости или равнодушия может оказаться неожиданно и успешно взломан.

Водолей

Сегодня Водолеев может разочаровать или озадачить начало дня. Звезды советуют им не форсировать события и ждать вечера: он создаст поводы для движения навстречу друг другу, оживит взаимную тягу и может положить начало какому-то приключению. Вполне возможно, что первый шаг сделает партнер.

Рыбы

Сегодня Рыб вплоть до вечера может сопровождать уныние и чрезмерная осторожность. Они могут не верить в себя или не доверять ситуации, чувствуя в ней подвох. Не исключено погружение в иллюзии, чувство мнимого или истинного одиночества. Вечер поможет взбодриться и даст стимул для любовной игры.
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