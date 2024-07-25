Не ввязываемся в споры на работе – финансовый гороскоп на 26 июля

25 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня не стоит доказывать свое мнение, стуча кулаками в грудь.

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Наш гороскоп обещает интересный и насыщенный день для всех знаков зодиака. Овен Сегодня Овны творческих профессий могут испытывать сложности с реализацией своих замыслов. В трудовом коллективе вы можете не найти поддержки и понимания. Однако во второй половине дня и вечером в любом виде деятельности ситуация начнет меняться к лучшему. Это хорошее время для укрепления и расширения деловых контактов. Успешно могут пройти поездки. Телец Сегодня Тельцам звезды не советуют покупать акции компаний и предпринимать шаги по извлечению дохода из ресурса недвижимой собственности. Не лучшее время для обустройства на рабочем месте. Во второй половине дня рекомендуется проявлять инициативу в любой деятельности, особенно касающейся раскрутки бизнеса. Успешно поработают представители творческих профессий. Близнецы Сегодня Близнецам , занимающимся посреднической, торгово-закупочной и риелторской деятельностью вряд ли удастся добиться положительных результатов в своей работе. Особое внимание обращайте на достоверность поступающей информации. Во второй половине дня ситуация существенно улучшается. Особенно это заметят работники ресторанов, гостиниц, офисные служащие и медики. Рак Сегодня Раки , основным видом деятельности которых является торговля, могут столкнуться с некоторыми сложностями. Возможно, вам не удастся добиться высоких результатов, поскольку спрос на предлагаемый вами товар может оказаться намного ниже ожидаемого. Кроме того, не рекомендуется закупать оптовые партии товара на базах для последующей реализации в розничной торговой сети. Лев Сегодня Львам звезды не советуют проявлять инициативу в бизнесе. Любое ваше начинание может пойти по невыгодному сценарию и может принести убытки. И это несмотря на то, что ваша предпринимательская активность может заметно возрасти. Возможно, во второй половине дня ведущие менеджеры сумеют принять верные организаторские решения. Вы можете преуспеть в подборе кадров. Дева Сегодня Девы могут ощутить на себе давление и ограничивающие их свободу действий обстоятельства. Возможно, кто-то будет сковывать вашу инициативу в принятии решений. Наиболее удачным направлением деятельности будет расширение бизнеса, как по ассортименту, так и по географии. Работники туристических агентств, рекламных студий могут получить выгодные заказы. Весы Сегодня Весам звезды не советуют заниматься вопросами акционирования бизнеса. При проведении собрания акционеров вам вряд ли удастся убедить партнеров в принятии нужных решений. Кроме того, вы можете почувствовать, что вашу активность пытаются ограничить. Попытки внедрить новые методы работы могут не увенчаться успехом. Во второй половине дня ваше финансовое положение может улучшиться. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют быть готовыми к тому, что в результате изменения внешних обстоятельств ваши планы, возможно, придется корректировать в оперативном порядке. Особенно это относится к тем, кто занимает руководящие должности и работает по заранее согласованному графику. Задача этого дня состоит в том, чтобы минимизировать возможный ущерб. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды не советуют отправляться в дальние командировки. Поставленные в поездке цели вряд ли будут достигнуты, поскольку вы можете столкнуться с непредвиденными осложнениями. Во второй половине дня положение в делах значительно улучшается. Вы можете рассчитывать на надежность и поддержку со стороны коллег по трудовому коллективу. Успешно проходит стажировка. Козерог Сегодня Козерогам , специализирующимся на внешнеэкономической деятельности, возможно, придется столкнуться с множеством трудностей и препятствий. Если вы находитесь в процессе имущественных судебных тяжб, то решение суда может быть не в вашу пользу. Гораздо успешнее могут пойти дела у творческих работников, а также тех, кто причастен к индустрии моды, развлечений и отдыха. Водолей Сегодня Водолеи , чьи доходы зависят от делового партнерского сотрудничества, могут недосчитаться финансовых поступлений. Причем звезды не советуют вам давать и брать деньги взаймы. Вторая половина дня и вечер располагают к росту доходов. Хорошо идут дела у строителей, коммунальщиков и фермеров. Старайтесь непременно доводить до конца начатые дела, даже если придется задержаться подольше на работе. Рыбы Сегодня Рыбы , имеющие свой бизнес, могут иметь проблемы с кадровым составом фирмы. Кто-то из сотрудников может перестать выполнять свои обязанности должным образом. Если ваша фирма занимается выполнением клиентских услуг, то возможен конфликт между заказчиком и сотрудником фирмы. Вторая половина дня может пройти успешно для торговых работников.