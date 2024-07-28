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Отличный день для свиданий – любовный гороскоп на 29 июля

28 июля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам нужно порадовать вторую половинку приятной встречей.

Отличный день для свиданий – любовный гороскоп на 29 июля
Фото: Image by freepik
Гороскоп нацеливает читателей на внимание к важным событиям и ситуациям, подсказывая, какие действия могут привести к успеху и гармонии, а какие стоит избегать.

Овен

Сегодня Овнам лучше демонстрировать свои чувства к любимому человеку через те или иные вещественные знаки внимания. При подготовке к свиданию или к выбору подарка для пассии звезды советуют избегать скучных, банальных и очевидных решений. Постарайтесь придумать и осуществить что-то необычное.

Телец

Сегодня у Тельцов поведение нельзя назвать предсказуемым и стандартным, хотя им самим оно может казаться более чем естественным. Многие Тельцы в этот день отрицают традиции и правила, испытывают необычные ощущения или стремятся к ним, выражают свои чувства к пассии в оригинальной форме.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше не проявлять инициативу, а довериться атмосфере момента, отбросить свои личные шаблоны поведения и действовать по обстоятельствам. Стоит приготовиться к неожиданностям: не исключено, что привычная тактика окажется неуместной и придется импровизировать на ходу.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что в этот день не стоит мыслить шаблонами, хотя и полезно держать в уме некий общий план. Неформальная необычная обстановка склоняет к эксперименту и импровизации, не бойтесь внести в отношения с любимым человеком элемент спонтанности и свободного творчества.

Лев

Сегодня Львы могут получить очередное доказательство оригинальности своего партнера или вдруг поддаться собственному неожиданному капризу. Также они могут столкнуться с чем-то необычным в ходе свидания. Возможны непредвиденные приятные моменты, случайные колебания чувств и симпатий.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают главный секрет любовного успеха: следовать своим собственным привычкам и собственной логике, данной от природы. Даже если в течение дня придется пройти в любви через лабиринт сомнений, волнений и сюрпризов, расчеты в конце концов оправдаются и надежды сбудутся.

Весы

Сегодня Весам стоит верить в свою удачу. Без доверия судьбе не обойтись, если события пошли не по плану и возросли сопутствующие приключению волнения. Звезды обещают, что все закончится благополучно. Важно не мешать колесу фортуны вертеться и генерировать в любви счастливые случаи.

Скорпион

Сегодня Скорпионов может волновать непредсказуемое поведение любимого человека и оно же может добавлять им интереса к роману. Даже если они уже привыкли к странностям характера своей пассии, им не надоест играть в эту игру: она прекрасно помогает поддерживать в отношениях свежесть чувств и взаимный интерес.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит помнить, что они не в силах предвидеть все детали и тонкости, а также повлиять на события силой своего ума или авторитета. Но им также следует знать, что это ничуть не помешает им получать от жизни приятные эмоции, и развития романтических отношений это тоже касается.

Козерог

Сегодня Козерогов любовные отношения побуждают к легким импровизациям на уже знакомом им в целом поле. Если не считать возможных расходов и сопутствующих моменту волнений, это хорошее время для свидания. Если возник выбор между работой и личной жизнью, лучше сделать выбор в пользу последней.

Водолей

Сегодня Водолеи могут не опасаться серьезного разлада в своих личных отношениях, но доля сознательной дипломатичности и мягкости в них им не повредит. В течение дня не раз напомнят о себе странности их характера и оригинальные привычки, которые не всегда будут совпадать с предпочтениями партнера.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют не обращать внимания на небольшие сюрпризы в своих любовных делах или не придавать им непомерно большого значения. В создании благоприятного эмоционального фона свидания важную роль сыграет умение наслаждаться моментом и, если нужно, импровизировать в мелочах.
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