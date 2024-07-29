Опираемся на логику – гороскоп на 30 июля

29 июля 2024 Гороскопы Марианна Басс

25-26 лунные сутки. Сегодня сближение Луны с Марсом и Юпитером даст импульс к действию, добавит азарта и авантюризма.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что появятся силы для нового старта или для продолжения дел. Можно направить энергию в поездки, спорт, развитие бизнеса или социальную активность. Утром возможны заминки связи и споры. Важно уточнять детали, связанные с маршрутами и техподдержкой, не забывать перед отправкой в путь документы, права и полезные мелочи (инструменты, лекарства). В течение дня вероятны срочные дела, приключения, минуты раздражительности. Вечером возрастет риск столкнуться с ошибкой, помехой, явным или тайным препятствием. Овен Сегодня Овны могут настраиваться на новый старт или на продолжение начатого. День важен вдвойне для Овнов, собравшихся в командировку. Начало пути обещает быть бодрым, но есть нюансы. Утром не помешает уточнить детали задания и маршрута, убедиться в исправности транспорта, собрать аптечку, документы и другие полезные мелочи. Вечером стоит учесть растущую вероятность скрытых препятствий и ловушек. Телец Сегодня Тельцов обстоятельства призывают стать более мобильными, предприимчивыми и деловитыми, не бояться при случае включить нотку авантюризма. Именно эти качества будут помогать при продвижении бизнеса, проведении нужных работ и выполнении срочных задач. Ради требований момента и ускорения отдачи придется иногда жертвовать практичностью и дотошностью, пропускать некоторые важные детали. Близнецы Сегодня Близнецам день возвращает их энергию, смелость и веру в удачу. Они вновь готовы продвигать свои проекты или отстаивать свои идеи. Часто они будут стремиться к лидерству и свободе, под контролем и в системе им будет сложнее. Побочным эффектом их азарта может стать конфликтность, суета, авантюризм, пренебрежение к мелочам, обход правил. Именно по этой причине они рискуют столкнуться с осечкой. Рак Сегодня Ракам звезды советуют быть осторожнее в командировках и в процессе выполнения срочных работ, в общении с иностранцами, приезжими, малознакомыми людьми. Желательно заботиться о доступной подстраховке (тщательнее готовить к путешествию транспорт и средства связи, осмотрительнее выбирать маршруты и попутчиков) - лишь в этом случае приключения дня дадут полезный опыт, а не создадут проблемы. Лев Сегодня Львов день побуждает активнее работать в команде единомышленников или энергичнее задействовать для реализации своих целей добавочные возможности. Многие Львы смогут рассчитывать на моральную, информационную или техническую поддержку от своих друзей и покровителей, включая зарубежных, однако стоит помнить, что они не волшебники: у них вполне возможны ошибки, осечки, затруднения и заблуждения. Дева Сегодня Девам нелегко остаться в стороне от событий, хотя такой шанс у них все же есть. Могут быть оспорены их мнения или задеты честолюбивые интересы. Энергичным Девам придется побороться за «место под солнцем», строя карьеру или развивая бизнес. Их может ждать конкуренция или спор с влиятельными силами. Скромные Девы могут быть втянуты в деловой конфликт, подвергнуты давлению или критике. Весы Сегодня Весы столкнутся не только с хорошими сторонами ситуации. Обищй фон везения не отменит риска проблем со связью и документами, пробелов в знаниях и помех на маршрутах. Возрастет вероятность приключений в пути, затруднений в контактах с важными структурами и иностранными учреждениями. Может возникнуть нужда в уточнении деталей, технической или юридической поддержке, медицинской помощи. Скорпион Сегодня Скорпионам нужна осторожность. Благодаря им они могут пройти через отличный тренинг, полезный для будущего, отработать нужный навык, проверить свою ловкость или получить бонус, но они также рискуют ввязаться в авантюру, противоречащую их истинным чувствам и долгосрочным планам. Не стоит раньше времени придавать масштаб своим зарубежным проектам и иностранным связям. Стрелец Сегодня для Стрельцов день станет важным, если они нуждаются в поддержке, сотрудничестве и обратной связи. Им стоит готовиться не только к приятному общению, но и к возражению, спору, резкой критике, вызову, соперничеству с элементом идейной вражды. Оппоненты и конкуренты могут оказаться сильнее, в принципиальных вопросах сейчас лучше с ними ладить либо стараться избегать неравного столкновения. Козерог Сегодня Козерогам день сулит срочные задачи и множественные хлопоты, заставляет их включиться в прерванные дела или взяться за новые. Могут потребоваться дополнительные инструменты или помощники, уроки или тренинги в ходе работы. Козероги-одиночки понесут двойную нагрузку, способную повлиять на здоровье. Могут быть болезненными лечебные процедуры и бурными контакты со службами, включая международные. Водолей Сегодня Водолеи получают мощный импульс в областях, которые рассматривают как поле для приложения своей энергии и реализации своих талантов. Это может быть любовь, бизнес, активное хобби, спорт, творчество или политика. Может появиться поле для деятельности в связи с интересами детей или с жильем. Общий потенциал успеха звезды настоятельно рекомендуют подкрепить вниманием к критичным мелочам. Рыбы Сегодня Рыб события дня побуждают к масштабным фундаментальным начинаниям, столь же вдохновляющим, сколь и рискованным. Велик соблазн отбросить осторожность и принципы, решиться на авантюру (ремонт, переезд, новый бизнес). Начинания сулят много сложностей. Возможны острые разногласия, поломки, срочные дела, споры по поводу работ или услуг. Стоит хорошо все взвесить перед тем, как поддаться порыву.