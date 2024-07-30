Обаяние поможет во многом — финансовый гороскоп на 31 июля

Гороскоп предлагает ценные советы и рекомендации, чтобы сделать день максимально продуктивным и гармоничным.
Овен
Сегодня Овнам в первой половине дня звезды рекомендуют сконцентрироваться на укреплении своих позиций в недвижимости. Используйте это время для улучшения условий труда на своем рабочем месте. Во второй половине дня Овны творческих профессий почувствуют усиление интуиции. Вы сможете предвидеть ход событий и своевременно уходить от неприятностей.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют отправляться в короткие деловые поездки и урегулировать вопросы при непосредственном контакте. Многие возникающие в течение дня проблемы вы сумеете решить благодаря налаживанию и укреплению деловых связей. Во второй половине дня вас может привлечь срочная работа по устранению неполадок. Успешно могут поработать мастера сервисного центра.
Близнецы
Сегодня у Близнецов в первой половине дня могут иметь неплохие шансы для продвижения вверх по карьерной лестнице. Если вы близко вращались среди руководящего состава и ведущих менеджеров, то неожиданно вам могут предложить занять более высокую должность. Во второй половине дня вам может поступить много полезной информации из разных источников.
Рак
Сегодня Раки могут почувствовать в себе прилив энергии и жажды деятельности. Берите инициативу в наведении мостов и деловых контактов в свои руки. Если потребуется совершить поездку, то запланируйте её с утра. Главная проблема этого дня не в увеличении доходов, а в сохранении имеющихся финансовых ресурсов от растрат. Имеет смысл воздержаться от шопинга.
Лев
Сегодня у Львов первая половина дня может складываться удачно для финансовых операций и решения вопросов по налогообложению. Также старайтесь своевременно оплачивать счета по кредитам. Во второй половине дня звезды советуют ограничить свои инициативы в бизнесе и стараться не вносить существенных перемен в сложившийся темп и стиль работы.
Дева
Сегодня Девы в первой половине дня могут урегулировать любые разногласия с деловыми партнерами. В особо сложных ситуациях рекомендуется привлечь к диалогу посредника, расположенного к вам доброжелательно. Во второй половине дня вы можете почувствовать себя крайне стесненными в своей деятельности. Вашу инициативу могут ограничивать коллеги по работе.
Весы
Сегодня у Весов если прежде были проблемы в отношениях с коллегами по трудовому коллективу, то в первой половине дня удастся их урегулировать. Рекомендуется работать по заранее составленному плану и не менять сложившийся стиль ведения дел. Любые попытки обновлений могут привести к нарушению рабочего ритма. Вторая половина дня неблагоприятна для финансовых спекуляций.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может наблюдаться творческий подъем. Те, кто имеют профессии, связанные с искусством или со свободным графиком работы сумеют многого добиться. Ваша известность и популярность может значительно повысится. Во второй половине дня звезды не советуют сдавать документы в официальные инстанции ввиду высокого риска потери документов.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут решить в свою пользу вопросы, связанные с оформление наследства на недвижимость. Также можно заниматься оформлением ипотечного кредита, который могут выдать без особых сложностей. Можно с успехом вкладывать деньги в строительство и ремонтные работы. Во второй половине дня звезды настоятельно не советуют отправляться в деловые поездки.
Козерог
Сегодня Козерогам в первой половине дня рекомендуется прилагать усилия по укреплению деловых связей. Бумажные дела продвигаются успешно. Могут вырасти доходы от посредничества и торговли. Во второй половине дня у вас может быть неблагоприятное время для капиталовложений в развитие бизнеса. Также может оказаться непросто найти и привлечь внешнего инвестора.
Водолей
Сегодня у Водолеев в первой половине дня может сложиться прекрасное время для получения дохода от выполнения выгодных заказов. Ваша возросшая работоспособность может позволить справиться с большим объемом работы. В конце рабочего дня могут обостриться разногласия с деловым партнером. Причиной могут стать подозрения в нечестности или необязательности партнера.
Рыбы
Сегодня для Рыб, имеющих отношение к творческой деятельности, первая половина дня пройдет круто. Благодаря возросшей энергии и личному обаянию вы сумеете найти решение многим вопросам. Вас может поддержать влиятельный покровитель. Во второй половине дня в трудовом коллективе может произойти недоразумение, и осложнятся отношения с кем-то из коллег.