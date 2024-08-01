Время показывать чувства – любовный гороскоп на 2 августа

Наш гороскоп дает советы и рекомендации, как лучше провести день, чтобы добиться успеха и избежать возможных проблем.
Овен
Сегодня Овнам нелегко выражать свои чувства в том стиле, который им близок и кажется гармоничным. В зависимости от обстоятельств и природного склада характера, сегодня может сохраняться скрытность, сдержанность или ранимость. На бытовом уровне, свиданию может помешать быт или семейное дело.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит отказываться от встречи с любимым человеком, если они соскучились по знакомому сценарию общения и по теплой «домашней» атмосфере. Тельцам, мечтающим об очередной главе романа-праздника с фееричными внешними эффектами, привкусом новизны и эксперимента, свидание лучше отложить.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что их энергетический потенциал реализуется не полностью, а в некоторых ситуациях даже может быть заблокирован. Не стоит выбирать этот день, если вы хотите проявить инициативу и продемонстрировать любимому человеку всю силу своего темперамента.
Рак
Сегодня Раки склонны контролировать свои романтические эмоции и внешние проявления своих теплых чувств. В мелочах они могут быть смелыми, но в важных вопросах их нередко будут одолевать знакомые колебания и сомнения. Опасения, которые их сдерживают сегодня, очень часто будут идти им во благо.
Лев
Сегодня Львам обстоятельства мешают вести себя естественно и выражать свои чувства свободно, а также подчеркивать свою природную привлекательность. Причиной может стать как комплекс внешних сдерживающих условий, так и скрытая психологическая причина, например, внутренняя неуверенность.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют сочетать в любовном общении доверительный тон с долей сдержанности и умеренности. Правильно найденный баланс позволит не попасть в скором времени в затруднительное положение, когда изменятся внешние обстоятельства или станут немного иными оттенки собственных чувств.
Весы
Сегодня Весов день что-то удержит от свободного яркого выражения своих любовных симпатий. Открытой демонстрации их чувств может препятствовать неромантичная внешняя обстановка. Многим Весам сегодня придется считаться с профессиональными условностями, семейными традициями или некими формальностями.
Скорпион
Сегодня Скорпионам невидимая сила поможет держать свои чувства и любовный азарт под контролем, они вряд ли поддадутся захватившим их эмоциям и страстям. Даже будучи не на шутку увлеченными, они проявят долю осторожности и удержатся от неразумного поспешного шага, пусть и в самый последний момент.
Стрелец
Сегодня Стрельцам лучше отвести на «внутреннюю работу», позволяющую им разобраться в своих тайных чувствах, воспоминаниях или запутанных переживаниях. Стоит помнить, что сегодня возрастает ранимость и может изменять чувство юмора, не исключены излишние драматизации и тайные страхи.
Козерог
Сегодня Козерогам проще сохранять отношения, если они чувствуют свою нужность партнеру (особенно в качестве молчаливого слушателя и надежного психологического плеча). В случае отдаления многие Козероги предпочтут принять заданную партнером дистанцию, не стремясь добровольно ее преодолеть.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что это не лучший момент для свидания. Возможно, ему помешает неважное самочувствие или другое обстоятельство. Не стоит настаивать на встрече, если любимый человек не в духе: завтра его настроение изменится. Если он куда-то пропал, то на следующий день объявится.
Рыбы
Сегодня Рыбам день позволяет контролировать ситуацию в своей личной жизни, или грамотно управлять своим собственным поведением и чувствами, если контроль над течением событий для них невозможен. В случае сомнений звезды советуют им остаться на прежних позициях, проявить дальновидность и терпение.