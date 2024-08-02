Думаем о совместном будущем – любовный гороскоп на 3 августа

Наш гороскоп даст рекомендации по поводу того, как лучше всего использовать предстоящие астрологические влияния.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не торопить события и перенести все шаги романтического характера на вечернее время. Попытки действовать в более ранний час могут натолкнуться на сопротивление обстоятельств или оказаться не слишком продуктивными из-за собственного неподходящего настроения.
Телец
Сегодня Тельцам, ценящим гармонию на уровне быта, первая половина этого дня дает дополнительное время для общения с любимым человеком. Тельцы, видящие любовь как праздник или приключение, получат поле для действий вечером. Тельцы, терпение которых на пределе, подойдут вплотную к рубежу перемен.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что время наивысшей активности наступит для них ближе к вечеру. Именно во второй половине дня они дождутся инициативы от любимого человека, или (что более вероятно) сами сделают шаг ему навстречу, а любые сюрпризы и перспективы приключений лишь подстегнут их.
Рак
Сегодня Раки предпочтут следовать в любви своему чутью, которое часто будет рекомендовать им сдерживать свои порывы. Но вечером они получат новый импульс. Он не только сделает ярче их чувства, но и может подтолкнуть их к смелым шагам – тем самым, которые поутру казались им рискованной авантюрой.
Лев
Сегодня Львам (особенно июльским) звезды намекают, что самые важные для их личных отношений события начнутся с приближением вечера и значение этого момента не стоит недооценивать. Постарайтесь оказаться во всеоружии своего природного обаяния: если вы поведете себя естественно, партнер перед вами не устоит.
Дева
Сегодня для Дев новый важный поворот в связи с личной жизнью вероятнее вечером. Именно в конце дня они могут столкнуться с каким-то критичным нюансом в ходе своего романа или внезапно ощутить укол негативных эмоций, вынуждающий их честно задать себе какие-то вопросы об отношениях или чувствах.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют планировать свидание на вечер и подсказывают, что момент может оказаться достаточно важным. Любовная история (или ее очередная приятная страница) идет к концу и это обстоятельство не помешает как-то отметить, чтобы закрепить взаимные чувства или расстаться на гармоничной ноте.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов любовь может оставаться областью истинной или мнимой гармонии, но вечером события приобретут для них новую окраску и начнут вызывать иные эмоции. В любовной истории многих Скорпионов случится (либо станет очевидным) некий яркий рубежный момент и может наметиться кризис.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов личная жизнь заиграет более яркими красками к вечеру. Звезды советуют не пропускать этот момент, так как в любовной истории назревает новая фаза. Вечерние волнения и приключения станут в такой ситуации не помехой, а прекрасным источником дополнительного вдохновения и мотивации.
Козерог
Сегодня Козероги будут идти на поводу у настроений партнера и стараться сохранять в отношениях текущее положение вещей: ведь именно оно обеспечивает им контроль (или его иллюзию). Вечером ситуация может повернуться неожиданным образом, принести им яркие эмоции или изменить ход их мыслей.
Водолей
Сегодня Водолеев все самое интересное ждет с приходом вечера, именно в это время начнется интрига. Многие Водолеи уступят инициативу партнеру и будут терпеливо ждать его хода, чтобы сделать свой, но нельзя поручиться, что они сами искусно и тонко не спровоцируют его на нужный им шаг.
Рыбы
Сегодня Рыбам будет не так уж сложно сохранять душевное равновесие и удерживать контроль над своей личной жизнью. А вот во второй половине дня некоторые нюансы их романа окажутся не в их власти, многим из них придется подстраиваться под ситуацию или под нужды любимого человека.