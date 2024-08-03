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Сглаживаем острые углы – финансовый гороскоп на 4 августа

3 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит чаще шутить, чтобы разрядить обстановку.

Сглаживаем острые углы – финансовый гороскоп на 4 августа
Фото: Image by freepik

Наш гороскоп поможет читателям лучше понять предстоящие события и более осознанно подойти к их решению.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют строже контролировать свои эмоции и поступки при общении с коллегами по работе. В течение дня возрастает вероятность сбоев и замедления темпа в работе. Одной из причин может стать нежелание подчиняться дисциплине труда и попытки уйти от ответственности. Также вы можете столкнуться с затруднениями в попытке исправить технические поломки.

Телец

Сегодня Тельцы могут почувствовать несвойственную вам тягу к финансовым авантюрам и участию в рискованных проектах. Возможно, вам поступит заманчивое предложение. Однако звезды предостерегают вас от попыток заработать легкие деньги, не прикладывая при этом серьезных усилий. Не рекомендуется делать оптовые закупки товара в надежде его быстро перепродать.

Близнецы

Сегодня у Близнецов если бизнес связан с недвижимостью, с сельским хозяйством или строительством, то положение в делах может осложниться. Звезды советуют воздерживаться от капиталовложений в эти сферы деятельности. Старайтесь сохранять баланс между доходными и расходными статьями бюджета. Не рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Рак

Сегодня у Раков источником возможных неприятностей может стать дорога. Старайтесь по мере возможности воздерживаться от деловых поездок. Ваш транспорт может часто ломаться, попадать в пробки, что может принести к увеличению накладных расходов. Звезды советуют вам отложить деловые встречи на другой день. К концу дня ситуация в бизнесе может улучшиться.

Лев

Сегодня у Львов может сложиться напряженное положение с финансами. Бизнесмены может испытать острую нехватку оборотных средств. Крайне неосмотрительно сейчас заниматься закупкой товара на оптовых базах с целью его последующей реализации в розничной торговой сети. Купленный вами товар может оказаться по большей части неликвидным. Старайтесь обходиться своими деньгами и не влезать в долги.

Дева

Сегодня у Дев основная задача – научиться контролировать свои эмоции и воздерживаться от принятия скоропалительных решений. У вас может усилиться желание проявить инициативу, а вот терпения и трезвого расчета может оказаться недостаточно. Это может негативно отразиться в первую очередь на ваших деловых партнерских отношениях. Рекомендуется воздержаться от ведения переговоров.

Весы

Сегодня Весы вольно или невольно могут попасть в такую ситуацию, в которой может быть существенно ограничена ваша свобода поведения. Наиболее вероятен конфликт с коллегами и уход в добровольную изоляцию. Старайтесь воздерживаться от любой тайной закулисной деятельности – это не принесет вам решения проблем. Возможен спад работоспособности на фоне ухудшения самочувствия.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды не советуют работать в составе группы единомышленников над неким совместным проектом. Ситуация может осложниться из-за обострившихся разногласий. Также не рекомендуется заниматься работой, рассчитанной на получение результата в некоем отдаленном будущем. Ситуация может часто меняться, и такой труд может утратить актуальность. К концу дня положение в делах начнет улучшаться.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов, занимающих руководящие должности, этот день может оказаться весьма беспокойным. Сейчас не рекомендуется начинать никаких реформ в управлении и кадровых перестановок. Меры по оптимизации бюджетных расходов могут не принести ожидаемого положительного эффекта. В конце дня или вечером можно отправляться в дальние командировки. Используйте это время для получения профессиональных знаний.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды не советуют вкладывать деньги в рекламную раскрутку своего бизнеса. Попытки расширить географию бизнеса за счет открытия новых филиалов в других городах и привлечения поставщиков продукции из других регионов и стран могут не увенчаться успехом. Торговцам рекомендуется тщательнее просчитывать новые логистические пути.

Водолей

Сегодня у Водолеев день может быть отмечен нестабильностью в финансовых вопросах. Вы можете столкнуться с непредвиденными сложностями при безналичных расчетах и попытке обналичить свои деньги с банковского счета. Например, не исключено зависание банковского перевода или сбой в работе платежного терминала. Будьте внимательнее в цифрах при банковских переводах – есть риск отправить деньги не по назначению.

Рыбы

Сегодня для Рыб главной проблемой может стать обострение деловых партнерских отношений. Ваш основной партнер может вести себя крайне эмоционально и импульсивно. Поэтому может произойти если не размолвка, то, как минимум, разногласия по ряду принципиальных вопросов. Не следует оказывать поддержку деловому партнеру, если вы не согласны с его идеями и предложениями.
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