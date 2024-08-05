Подбираем слова осторожнее – любовный гороскоп на 6 августа

Наш гороскоп поможет подготовиться к возможным трудностям и воспользоваться удачными моментами дня.
Овен
Сегодня Овнам день вряд ли позволит спокойно наслаждаться компанией любимого человека. Возрастает вероятность общения на ходу между делом. Наибольшие шансы на контакт даст служебный роман или наличие совместных хлопот, но и мелочей, провоцирующих случайные ссоры, в таком случае окажется больше.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит отказываться от общения с объектом своих чувств. Даже негативное стечение обстоятельств поможет их планам, например, даст им повод связаться с любимым человеком и задать ему назревший вопрос. Спокойный и честный ответ не гарантирован, но начало разговору будет положено.
Близнецы
Сегодня Близнецы способны стать конфликтными и раздражительными. Даже без повода они могут срываться на близкого человека, а иногда будут склонны горячиться и винить его в своих собственных ошибках. Им важно контролировать свои порывы и реакции, иначе есть риск ссоры и даже разрыва.
Рак
Сегодня Раки не останутся без связи с любимым человеком. Возможны вести из прошлого. Новости порадуют, но ситуация в целом может нервировать, например, будут раздражать помехи коммуникации. Не исключено, что придется срочно отправиться на свидание и с приключениями добираться до места встречи.
Лев
Сегодня у Львов внимание могут привлечь какие-то мелочи отношений, особенно, связанные с прошлым. Им стоит помнить, что атмосфера этих суток легко вызывает подозрительность и чрезмерную раздражительность. Возможно, сомнения оправданы, но лучше не горячиться и дать себе время на их проверку.
Дева
Сегодня Девы нуждаются в приятном общении с любимым человеком и изначально не нацелены на конфликт, но под влиянием обстановки или собственного внезапного импульса они могут потерять равновесие. Но в их силах также и погасить огонь ссоры – при условии, что страсти не успели закипеть всерьез.
Весы
Сегодня Весам стоит учесть, что легко теряется самообладание и вспыхивают случайные конфликты. Причиной может быть собственная нервозность, раздражительность партнера или неудачное стечение обстоятельств, которое само по себе нередко будет являться триггером суеты и острых разногласий.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов возрастает вероятность пройти через любовное приключение или разлад. Не всегда острые ситуации будут для них драмой и проблемой, возможно, трудности лишь подстегнут их азарт. Стоит быть дальновиднее Скорпионам, которые дорожат долгим романом: он может оказаться под угрозой.
Стрелец
Сегодня Стрельцов звезды предупреждают, что в их личных отношениях возрастает вероятность драматичных моментов. Достаточно всего одного импульса, чтобы вспыхнула ссора или разыгралась сцена ревности, начался конфликт мировоззрений, привычек, целей или вкусов. Возможен возврат к старому разговору.
Козерог
Сегодня у Козерогов есть шанс избежать любовных затруднений, если они верны своим романтическим идеалам и своему природному здравомыслию. Стоит им пойти на поводу у обстоятельств, и они в зоне риска (особенно, если вовлечены в роман с иностранцем или планируют романтическое путешествие).
Водолей
Сегодня у Водолеев настроение трудно назвать безмятежным. Есть нюансы, которые их втайне беспокоят. События могут дать пищу их подозрительности или ревности, оживить их сомнения. Возможно, их не устроят слова любимого человека, детали его прошлого или какие-то мелочи в его поведении.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит осмотрительнее вести разговоры с представителями другого пола, особенно иностранцами. Приятный старт диалога не гарантирует его гладкого продолжения. Из-за любой мелочи обмен любезностями может превратиться в обмен обидными упреками или в небезопасную для отношений полемику.