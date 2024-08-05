Приобретаем ценные навыки – финансовый гороскоп на 6 августа

Сегодня нам стоит учиться чему-то новому.

Наш гороскоп призван стать ориентиром, чтобы каждый мог лучше понять свои текущие жизненные обстоятельства и сделать правильный выбор.

Овен

Сегодня Овнов , возможно, ожидает сложный и неоднозначный день. Положение в делах во многом будут определяться тем, как вам удастся решить вопросы партнерского сотрудничества. Не следует переоценивать перспективы сотрудничества. Старайтесь больше полагаться на себя. С другой стороны это хорошее время для разного рода консультаций, участия в выставках-продажах, презентациях.

Телец

Сегодня Тельцам рекомендуется заниматься благоустройством своего рабочего места. Бизнесмены поступят мудро, если поинтересуются у своих подчиненных условиями их труда и предложат помочь их улучшить. Это приведет к улучшению атмосферы доверия в трудовом коллективе и повышению производительности труда. Хороший день для подготовки отчетной финансовой документации.

Близнецы

Сегодня для Близнецов , специализирующихся на торговле предметами роскоши, драгоценными ювелирными украшениями, модной одеждой, косметикой и парфюмерией, может сложиться отличный день. Консультанты сетевого маркетинга смогут увеличить количество заказов и подписчиков. Успешно могут пойти дела у представителей творческих профессий и у тех, кто работает по свободному графику.

Рак

Сегодня у Раков может сложиться хорошее время для получения дохода за счет использования недвижимого имущества. Наличие ресурса недвижимости может способствовать росту доходов. Однако это может быть ваш личный успех, который не рекомендуется делить с партнером по бизнесу. Дело в том, что чем больше ваш бизнес завязан на деловое партнерство, тем меньше дохода вы можете получить.

Лев

Сегодня Львы смогут успешно проявить личную инициативу в установлении и расширении деловых связей. Звезды советуют не ждать, когда к вам обратятся с деловыми предложениями, а самостоятельно искать полезные контакты и информацию. Хорошо проходят деловые поездки, контакты. Можно заниматься оформлением документов. Результативно могут пройти консультации в сетевом маркетинге.

Дева

Сегодня у Дев день может сложиться результативно, если вы с самого утра приступите к работе. Наиболее удачная тема дня может быть связана с финансами. Вам требуется рассчитывать только на свое трудолюбие и профессиональное мастерство. Хорошие шансы на увеличение доходов имеют те, у кого есть возможность получения дополнительного дохода, кто периодически выполняет частные заказы.

Весы

Сегодня у Весов наиболее удачным направлением деятельности может стать коллективная работа над неким совместным проектом. Это может быть организационная деятельность по подготовке и проведению собрания акционеров, проектно-конструкторская работа с единомышленниками, обсуждение бизнес-плана или прогноза развития на ближайшую перспективу. Уделяйте время для тестирования технических новинок, которые можно было бы использовать в своей работе.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов день может стать ключевым в плане карьерного роста. Возможно вы не получите назначения на более высокую должность, однако в первой половине дня у вас будет прекрасный шанс значительно улучшить отношения с вышестоящим руководством, сделать их более доверительными. Также вы можете заручиться поддержкой со стороны влиятельного покровителя.

Стрелец

Сегодня Стрельцы , занимающиеся предпринимательской деятельностью, могут открыть для своего бизнеса новые горизонты. Этому будет способствовать посещение международной научно-технической выставки или дальняя ознакомительная поездка. Вы можете обзавестись дружескими деловыми связями с иностранными партнерами или с поставщиками продукции из других регионов.

Козерог

Сегодня для Козерогов , кто занимает руководящие должности в бизнесе, отличный день. Учитывая благополучное финансовое положение, вы сможете успешно провести структурные реформы в управлении и значительно оптимизировать работу. Хорошие шансы для продвижения в карьере складываются у государственных служащих. Неплохие шансы для получения госзаказа.

Водолей

Сегодня у Водолеев может сложиться прекрасный день для урегулирования любых юридических вопросов. Если вы ведете судебные тяжбы об имуществе, то в первой половине дня можете прийти к мировому соглашению. Это хорошее время для прояснения любых сомнительных вопросов на консультации у юриста, и для написания и подачи искового заявления. Также хорошо делиться своими знаниями, публиковать статьи.

Рыбы