Не боимся рисковать – финансовый гороскоп на 7 августа

Наш гороскоп помогает читателям более осознанно планировать свой день и принимать обоснованные решения.
Овен
Сегодня у Овнов очень результативный, хотя и неоднозначный может сложиться день. Утро можно потратить на раскачку, а наиболее важные дела рекомендуется отложить на вторую половину дня. В этот период у вас ожидаются неплохие финансовые поступления главным образом благодаря успешной деятельности вашего делового партнера. При работе в сфере услуг может появиться много выгодных заказов.
Телец
Сегодня у Тельцов день может сложиться удачно для выполнения повседневной работы. Также более гармоничными могут стать деловые партнерские отношения. Во второй половине дня бизнесмены смогут наилучшим образом решить кадровые вопросы – вы имеете шанс найти и принять на работу ценных профессиональных сотрудников. Успешно проявят себя инженеры, изобретатели.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, занимающихся творческим трудом, лучше всего подходит день. У вас не будет недостатка в творческих замыслах в середине дня, а во второй половине дня вы их сумеете с блеском реализовать на практике. Успешно пойдут дела у тех, кто работает по свободному графику и сам решает, когда и что ему делать. Это также хорошее время для урегулирования отношений с коллегами.
Рак
Сегодня Ракам звезды не советуют совершать деловые поездки и устраивать деловые встречи. Также может быть затруднена работа по сбору и аналитической обработке информации. С середины дня ситуация начнет значительно улучшаться. Ближе к концу дня наступает хорошее время для консультаций и торговли. Старайтесь завершать запланированную работу, даже если придется подольше задержаться на рабочем месте.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют делать капиталовложения в бизнес. Особенно это касается приобретения технического оборудования. Вторая половина дня гораздо удачнее может сложиться для бизнеса. Тем, кто работает в сфере сделок с недвижимостью, возможно, удастся заключить выгодные сделки по купле-продаже или обмену. Может набирать обороты товарно-денежный оборот в торговле.
Дева
Сегодня Девам звезды не рекомендуют проявлять активность в бизнесе. Можно заниматься выполнением незначительной рутинной работы. Те дела, которые будут начаты по вашей личной инициативе, могут сложиться неудачно. Вторая половина дня пройдет гораздо успешнее, поэтому наиболее важные дела рекомендуется запланировать на это время. Удача может ждать в торговле.
Весы
Сегодня Весы в первой половине дня могут оказаться в ситуации, которая существенно ограничит вашу свободу действий. Причиной может стать плохое самочувствие, конфликт с коллегами, либо какие-то обязательства, не позволяющие вам действовать в свободном режиме. Во второй половине дня многие из утренних осложнений могут быть урегулированы. Еще один резерв для роста – новые полезные знакомства.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, работающих в составе группы единомышленников, первая половина дня может сложиться неблагоприятно. Обстановка в творческом коллективе может сложиться слишком напряженная и нервная. С середины дня вам могут поступить дополнительные финансы. В конце рабочего дня вы можете почувствовать прилив энергии, что может привести к успешному выполнению планов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам в первой половине дня звезды советуют не предпринимать активных шагов по продвижению вверх по карьерной лестнице. С середины дня ситуация начинает смягчаться и постепенно снимаются запреты тех путей, которые совсем недавно были под запретом. Прежде всего, вам удастся найти поддержку у друзей. А к концу дня тайный покровитель может быть готов будет оказать вам содействие.
Козерог
Сегодня Козерогам, чтобы уменьшить негативные влияния этого дня, звезды советуют отказаться от деловых поездок в первой половине дня. Также мало толку будет от рекламных акций. Это время лучше занять чем-то незначительным. С середины дня ситуация начинает меняться к лучшему. Запланируйте наиболее важные дела на вторую половину дня, и у вас все получится самым наилучшим образом.
Водолей
Сегодня Водолеям в первой половине дня звезды советуют воздерживаться от рискованных финансовых вложений. Денежные поступления могут задерживаться, деловое партнерство может не приносить ожидаемого дохода. В середине дня вам может прийти позитивная новость, и положение дел начнет меняться к лучшему. Возможно, вам поступит выгодный заказ или предложат дополнительную подработку.
Рыбы
Сегодня у Рыб динамично, хотя и мало результативно может складываться ситуация с деловым партнерством. Ваш основной деловой партнер может развить большую активность, однако многое вас может не устраивать в его поведении. В середине дня вам, возможно, удастся получить выгодный заказ. А в конце рабочего дня наступает прекрасное время для рекламных акций и публичной деятельности.