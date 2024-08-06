Появится стена отчуждения – любовный гороскоп на 7 августа

Гороскоп предлагает советы и рекомендации по тому, как лучше всего использовать текущие астрологические влияния для достижения гармонии и успеха.
Овен
Сегодня Овнов звезды предупреждают о высокой вероятности недоразумений и путаницы, поскольку проблемы этого дня вполне способны затронуть и личные отношения. Не стоит о чем-либо договариваться и устраивать важное для себя свидание: возможны трудности, вплоть до загадочных помех и отмены встречи.
Телец
Сегодня Тельцам не все ясно, но нехватку точной информации они могут восполнить при помощи своего чутья или рационального мышления. Если отношения с любимым человеком складываются не идеально, многие Тельцы предпочтут не ссориться, выжидать и держаться дружелюбной линии поведения.
Близнецы
Сегодня Близнецы увидят границы своих возможностей или столкнутся с помехой, которую пока преодолеть не в состоянии. Возможно, они поймут, что повели себя излишне самонадеянно или захотели слишком многого сразу. В случае ссоры не стоит тут же искать примирения, лучше выдержать паузу.
Рак
Сегодня у Раков развитие событий в личной жизни может оставить ощущение недостаточной ясности. Мнительные Раки способны увидеть финал и тупик там, где имеет место всего лишь вынужденная отсрочка или временное недоразумение. Возможна зацикленность на каких-то деталях отношений в ущерб общей картине.
Лев
Сегодня Львов события этого дня способны сделать более мнительными, осторожными и сдержанными, охладить их пыл и внушить им какие-то сомнения. Нельзя сказать, что это им понравится и будет сочтено ими нормой: многие Львы будут втайне тосковать по недавним приятным временам позитива и гармонии.
Дева
Сегодня для Дев приятные моменты отношений могут быть заслонены негативными. Возможно, они будут обижены реакцией на свои слова или задеты отказом. Могут не дать эффекта попытки дипломатии с их стороны. Не самым плохим решением будет взять паузу и возобновить попытки диалога спустя какое-то время.
Весы
Сегодня Весам звезды не советуют отправляться на свидание: все может пойти не так, как было задумано. Не исключено, что встреча будет отменена, возникнет недоразумение или не хватит сил для реализации плана. У многих Весов будут секреты, которые они не смогут или не захотят открыть партнеру.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не помешает взглянуть на свои любовные отношения со стороны. Может оказаться полезным взгляд из будущего, помогающий понять возможные перспективы той или иной линии поведения. Не менее полезно погружение в прошлое: в ретроспективе станут яснее корни ошибок и заблуждений.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит беречь свой любовный союз, иначе ему может быть нанесен урон. Возможно охлаждение, обида. Если разногласия обостряются, еще не поздно попытаться уйти от прямого конфликта. Если гроза уже разразилась, сегодня не стоит активно искать примирения, возможен обратный эффект.
Козерог
Сегодня Козерогам поможет сохранять душевное равновесие их рациональное мышление, привычка к сдержанности, терпению, скрытности и самоконтролю. Также многим Козерогам пригодится опыт прошлого, подаривший им ключ к правильному поведению в затруднительных любовных обстоятельствах.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что это не лучший день для приятного романтического свидания. Он способен создать помехи к доверию, гармонии и истинной близости, подтолкнуть к чрезмерной критичности и придирчивости, дать пищу сомнениям и подозрениям. Не стоит выбирать его для любовной инициативы.
Рыбы
Сегодня у Рыб и их партнеров может возникнуть легкий эмоциональный холодок или появиться стена отчуждения. Причиной может быть обида, ссора или потребность определиться с мнением. Для важного разговора, свидания или примирения это не лучший момент, но нужна хотя бы тень обратной связи.