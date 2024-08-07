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Кидаемся в авантюры вместе – любовный гороскоп на 8 августа

7 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит провести время со второй половинкой классно.

Кидаемся в авантюры вместе – любовный гороскоп на 8 августа
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп подчеркивает важность осознанности и внимательности к деталям в этот день, а также предлагает позитивный настрой и открытость к новым возможностям.

Овен

Сегодня Овны могут рассчитывать на подвижки в общении с любимым человеком после полудня. Не исключено, что он объявится сам или напомнит о себе каким-то нестандартным забавным образом. Досадные недоразумения, если таковые имелись, во второй половине дня будут забыты или покажутся незначительными.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют придерживаться в любви пассивной и чуть скрытной тактики. Во второй половине дня приветствуется умеренная активность. Она даст отличные плоды, если опираться на баланс интересов, следить за равноценностью встречных шагов, не забывать про эстетику и правила этикета.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно набраться терпения и с достоинством пережить первую половину дня, которая может основательно их демотивировать. Звезды обещают, что после полудня ситуация непременно начнет налаживаться: выправится настроение, вернется надежда, появится хороший стимул действовать.

Рак

Сегодня Раки мнительны и не слишком объективны – возможно, из-за нехватки точной информации. Во второй половине дня звезды рекомендуют им подумать прежде, чем проявлять в своих личных отношениях новую инициативу: от нее возможен побочный эффект или неприятный эмоциональный осадок.

Лев

Сегодня для Львов день может начаться с затишья или сомнений. Их попытки оживить ситуацию и напомнить о себе останутся без ответа. Могут отсутствовать и признаки желаемой активности от партнера. Во второй половине дня обстановка изменится, это лучшее время для шагов навстречу друг другу.

Дева

Сегодня Девы слишком мнительны, чтобы объективно оценить свою роль в отношениях. Многим Девам будет мерещиться призрак одиночества, они могут недооценивать свое обаяние и красноречие. Это время пассивности, застенчивости или скрытности. Вторая половина дня даст шанс сделать какой-то шаг.

Весы

Сегодня Весы не сразу дождутся заметных подвижек в своих любовных делах. Скорее всего, лед тронется во второй половине дня. В это время появится энергия и мотивация для активного встречного движения, исчезнут или ослабеют сомнения, появится возможность реализовать необычные желания и прихоти.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов возможно зависание в неопределенности. Они могут жить прошлым или будущим, выпав из настоящего момента. Вторая половина дня вернет их в активное состояние «здесь и сейчас», начнет подталкивать к продолжению рискованной игры или каким-то тайным маневрам.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют отложить любовные инициативы на вторую половину дня и действовать, как только она наступит. Чем сложнее и запутаннее отношения, тем важнее пустить в ход даруемые ею возможности. Это время дипломатичных, красивых и великодушных жестов, которые скажут больше слов.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды не советуют проявлять в отношениях инициативу без конкретной цели и веской причины. Если у вас созрел план действий, лучше осуществлять его во второй половине дня (первая щедра на загадочные помехи, разочарования и недоразумения) и заранее учесть возможные побочные эффекты.

Водолей

Сегодня Водолеям вторая половина дня дает простор для любовной инициативы. Действия, предпринятые в это время, не останутся без внимания пассии, поэтому лучше отбросить сомнения и стать активнее (в разумных пределах). Будет благосклонно воспринят смелый ход, жест примирения, великодушный красивый поступок.

Рыбы

Сегодня Рыбы рискуют оказаться в одиночестве и вакууме. Режим молчания, выжидания и неопределенности многие Рыбы будут переносить с трудом, даже если сами его и спровоцировали. К вечеру они могут не сдержаться и сделать смелый ход, даже с риском навредить отношениям и разозлить партнера.
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